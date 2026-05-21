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Oscar D’León en CDMX: lugar, fecha y todo lo que debes saber

Uno de los líderes de la música afrocaribeña vuelve al país en su gira

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Se presenta en la Arena CDMX (Music Live)
Se presenta en la Arena CDMX (Music Live)

La Arena CDMX se prepara para recibir a uno de los nombres más emblemáticos de la salsa: Oscar D’León regresará a la capital mexicana con su gira “Rumbo a los 55”, un espectáculo que marcará un hito tanto para el artista como para sus seguidores.

El viernes 11 de diciembre de 2026, la ciudad será testigo de una noche cargada de nostalgia y ritmo caribeño en un evento que promete reunir a distintas generaciones.

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Dónde estará Oscar D’León

La cita con el llamado “Faraón de la Salsa” se dará en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas 800, colonia Santa Bárbara, Azcapotzalco.

Este escenario, reconocido por su tecnología y dimensiones, se transformará en un gigantesco salón de baile al ritmo de la salsa, permitiendo que asistentes de todas las edades disfruten de una experiencia envolvente.

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Durante la noche, el público podrá disfrutar de un repertorio que abarca clásicos como “Llorarás”, “Detalles” y “Mi bajo y yo”. Temas que, con el paso del tiempo, se han consolidado como verdaderos pilares de la cultura musical latina.

La elección de la Arena CDMX no es casualidad: su infraestructura está diseñada para amplificar el impacto de una orquesta en vivo.

Gira Oscar D’León

La gira “Rumbo a los 55” no es solo un recorrido de conciertos; es un homenaje a una carrera de casi cinco décadas y media dedicada a la música afrocaribeña.

El concepto se centra en celebrar el legado de Oscar D’León y el cariño de un público que lo ha acompañado durante años.

El artista, nacido en Caracas, ha recorrido escenarios de todo el mundo, llevando la salsa a nuevas audiencias y demostrando que la energía en el escenario no tiene fecha de caducidad.

Su inconfundible voz y su habilidad para improvisar han convertido cada presentación en una experiencia única.

Se presenta en la Arena CDMX (Music Live)
Se presenta en la Arena CDMX (Music Live)

En cada parada de la gira, el músico reafirma su estatus como referente global del género, respaldado por numerosos discos de oro y premios internacionales.

Recinto, fecha, preventa y precios

La fecha elegida para el concierto en Ciudad de México es el viernes 11 de diciembre de 2026.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Superboletos y en las taquillas del recinto.

La productora MH Music Live está a cargo de la organización y producción del evento, garantizando una logística de primer nivel.

Para quienes buscan una experiencia memorable al cierre del año, esta es una de las opciones más esperadas en la agenda musical de la capital.

Quién es Oscar D’León

Oscar D’León es considerado una institución de la música afrocaribeña. Reconocido por su talento con el bajo, su carisma y su liderazgo como director de orquesta, ha dedicado toda su vida a difundir la salsa por el mundo.

La trayectoria del artista, nacido en Venezuela, se define por la entrega en el escenario y una voz potente que se mantiene vigente. El respeto y el afecto del público latinoamericano han hecho de Oscar D’León una figura indispensable en la historia del género.

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