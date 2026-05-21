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Louis Tomlinson en México: fans celebran que el boleto más caro no supera los 6 mil pesos

El ex integrante de One Direction volverá a la CDMX en el Estadio GNP

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Collage promocional con una imagen en blanco y negro de Louis Tomlinson en un concierto, letras naranjas y un mapa de asientos del Estadio GNP.
Louis Tomlinson revela el mapa de asientos para el Estadio GNP y los detalles de su gira 'How Did We Get Here?' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se dieron a conocer los precios oficiales para ver a Louis Tomlinson en el Estadio GNP, el concierto será el 10 de abril de 2027 y quienes deseen verlo lo más cerca posible no gastarán más de 6 mil pesos.

El ex integrante de One Direction ofrece precios similares a los que hubo en 2024 cuando visitó el Autódromo Hermanos Rodríguez, la inflación de los boletos no es elevada respecto a otros artistas internacionales.

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Ante esto, los fans del solista celebraron en redes sociales, pues el boleto más caro cuesta 4 mil 340 sin incluir cargos.

Lista de precios y mapa para Louis Tomlinson en el Estadio GNP

  • PLATINO: $4,340
  • DIAMANTE: $3,968
  • GOLD: $3,596
  • SILVER: $3,075
  • BRONCE: $2,579
  • ZONA GNP: $2,703 – $3,075
  • VERDE B: $2,083 – $2,331
  • NARANJA B: $1,587 – $1,835
  • VERDE C: $1,215 – $1,463
  • NARANJA C: $843 – $967
  • GENERAL B: $1,091
  • PCD: $1,091

Cuánto cuesta el boleto más caro para ver a Louis Tomlinson

(Ocesa)
(Ocesa)

Ya que la venta se realizará en Ticketmaster y el cargo es de aproximadamente 25%, el costo final quedaría en 5 mil 425 pesos.

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Aunque sigue siendo una compra de lujo, es significativamente más barato respecto a otros boletos en la misma zona, pues suelen incluirse paquetes VIP y otras amenidades que elevan el costo a mínimo 10 mil pesos.

El boleto de 5 mil pesos para ver a Louis Tomlinson asegura la vista más cercana al escenario, por ejemplo el costo más elevado para ver a Blackpink fue de 29 mil 500 pesos, el de Taylor Swift fue de 16 mil 350, el de Stray Kids fue de 14 mil 980 pesos incluyendo soundcheck y el de Paul McCartney valía 14 mil 580 en el Estadio GNP.

Esto es lo que dicen los fans de Louis Tomlinson

  • POR FIN HACEN ALGO BIEN!!! no metan sus tontos paquetes vip
  • La que tenía 500 pesos y un sueño solo necesita ahorrar 350 jajaja
  • neta louis se la rifa cabron con sus precios bajos
  • el campeón de los precios bajos
  • solo aumentaron $700 en comparación del tour pasado que fue en 2024? TE AMO LOUIS
  • Están re bien los precios te amo louis gracias por no verte hambreado
  • Y por otro lado que miedo pq esos boletos se van a volar rapidísimo

Louis Tomlinson y su amor por México

Hombre joven sentado en una silla gris, sonriendo y sosteniendo un micrófono. Viste camiseta oscura y jeans rotos. Detrás, banner azul de BMG y girasoles
El cantante Louis Tomlinson sonríe y sostiene un micrófono mientras participa en una entrevista, con un banner de BMG y girasoles de fondo. (Selene Miranda)

Louis Tomlinson destacó en conferencia de prensa su regreso a México como parte de su gira, que incluye su participación como headliner en el Tecate Emblema 2026 y un próximo concierto en el Estadio GNP en 2027, calificando este último como un “momento para pellizcarme”.

El artista británico expresó que los conciertos en México están “probablemente en el top tres, si no el primero, en cuanto a emoción e intensidad”, recordó.

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