Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Elementos de seguridad incautaron el cargamento (Guardia Nacional)

El chofer de un vehículo de carga y su acompañante fueron detenidos en Sonora debido a que agentes de seguridad se dieron cuenta que llevaba más de una tonelada de metanfetamina, sustancia valuada en millones de pesos.

Agentes de la Guardia Nacional arrestaron a las dos personas como resultado de revisiones aplicadas de manera aleatoria en el puesto de seguridad ubicado en el kilómetro 75+400 del tramo carretero Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado.

Los uniformados entrevistaron al conductor de la unidad, quien dijo que transportaban residuos peligrosos, incluso había bolsas de color rojo con la leyenda mencionada. Dicho vehículo salió de Puerto Peñasco con destino a San Luis Río Colorado.

A pesar de las declaraciones de los sujetos, la unidad no contaba con las características necesarias para el transporte de los residuos, lo que derivó en la aplicación de un análisis a través de rayos gamma, lo que reveló inconsistencias.

Las bolsas aseguradas (Guardia Nacional)

Cuando los guardias nacionales revisaron el cargamento encontraron varias bolsas de plástico que dieron un peso de mil 100 kilogramos de metanfetamina, los cuales estaban al interior de 17 tambos de 200 litros.

Un cargamento con valor millonario: SSPC

Es por ello que las dos personas, junto con el cargamento, fueron aseguradas para ponerlas a disposición del Ministerio Público.

La detención de las dos personas es parte del informe compartido por la Secretearía de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicado el 8 de septiembre y que recoge las acciones realizadas durante los tres días anteriores.

Parte de las acciones en el sitio (Guardia Nacional)

Se trató de 117 paquetes que dieron un peso de más de una tonelada de clorhidrato de metanfetamina. Asimismo, la dependencia federal detalló que el cargamento de droga tendría un valor de 298 millones de pesos.

El material fotográfico muestra parte de las acciones por parte de los agentes, quienes usaron trajes especiales durante la revisión, que inspeccionaron el auto color blanco.

Droga escondida entre botellas de agua en Sonora

El aseguramiento reciente se suma a la incautación de fentanilo y heroína en Huatabampo, dichas sustancias eran transportadas en un tractocamión que llevaba paquetes de botellas de agua en el kilómetro 93 100 de la carretera Internacional México 15.

Fue el pasado 4 de agosto que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de Ernesto “O” y Jaciel “G”, sujetos que viajaban con una docena de narcóticos: ocho de heroína y cuatro con fentanilo, razón por la que fueron detenidos.