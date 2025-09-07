Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

(FOTO: Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo los primeros avances en las investigaciones relacionadas con la incautación de 10 millones de litros de diésel en un buque ocurrida en marzo pasado.

Durante conferencia de prensa, García Harfuch precisó que fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas, quienes presuntamente formaban parte de una red de tráfico de combustible.

“Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades”, explicó el titular de la SSPC, subrayando la gravedad del caso y la participación de actores tanto del sector privado como del ámbito gubernamental.

Información en desarrollo...