Paola Suárez da gracias por ‘segunda oportunidad’ tras aparatoso accidente y revela que nadie la cuida: “Estoy sola”

La camioneta de Paola Suárez quedó destruida tras impactar con un camión de refrescos en el bulevar Cañaveral, colonia Viñedos del Refugio (Credito:IG@paolitasuarez28)

Paola Suárez, integrante del grupo viral 'Las Perdidas’ y creadora de contenido, sufrió la noche del martes 19 de mayo un accidente vial en León, Guanajuato, que la llevó al hospital, lo que ha provocado preocupación entre sus seguidores debido al estado en que quedó su camioneta y a la declaración de la influencer de que se encuentra sola en su casa tras ser dada de alta.

Paola continúa recuperándose de moretones, rasguños y dolor en las costillas, tras la colisión de su vehículo con un camión en el bulevar Cañaveral, a la altura de la colonia Viñedos del Refugio.

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La camioneta quedó destruida en la parte frontal tras chocar contra un camión

Las autoridades informaron que el percance ocurrió cuando la camioneta conducida por Suárez impactó en el costado de un camión de refrescos. Tras el choque, la parte delantera derecha del vehículo resultó completamente dañada, de acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales por la propia influencer.

Las lesiones de Paola Suárez incluyeron moretones, rasguños, dolor de cuello y afectaciones en las costillas debido a una cirugía estética previa (Foto: Instagram)

Personal de Policía Vial y de servicios de emergencia resguardó la zona tras el hecho y acompañó a la joven durante todo el procedimiento médico.

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Antes de ser hospitalizada, Paola relató que en el momento del choque sintió la presión del cinturón sobre su cintura, lo que le causó dolor en las costillas, una zona sensible para ella debido a la cirugía estética de reducción de costillas a la que se sometió en el pasado.

Detalló también que empezó a sangrar de la nariz por el golpe, situación que la obligó a solicitar ayuda de una vecina para trasladarse a la clínica.

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“Sentía que se me salía el alma, empecé a sangrar de la nariz y llega una señora de las vecinas y me dice que me lleva al hospital porque me dolía horrible”, recordó.

Entre las lesiones más relevantes, Paola Suárez enumeró: “Moretones, rasguños, dolor de cuello y lo de las costillas”. Después de pasar la noche en observación médica, fue dada de alta cerca del mediodía del miércoles.

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La influencer negó haber consumido alcohol antes del accidente que la llevó al hospital y aclaró que iba acompañada de un amigo (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

Paola Suárez desmiente rumores sobre consumo de alcohol y relata soledad tras el accidente

Ante los rumores que circularon en redes sociales y medios, Paola Suárez negó haber estado alcoholizada al momento del accidente. Aclaró en el programa De primera mano que el choque ocurrió cuando iba acompañada de un amigo después de cenar tacos.

“Veo las imágenes y me asusto mucho. Creo que voy a tomar terapia porque me asusta mucho... me siento rara, me siento como si tuviera vacío el estómago”, dijo Paola en el programa.

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Narró que perdió el control del volante: “Perdí el control del volante y me estampo con el camión... pero Dios es muy grande y tengo que hacer... no sé... le doy gracias a Dios de las oportunidades que tengo”, expresó emocionalmente.

Al ser cuestionada sobre su estado de ánimo y situación posterior a la hospitalización, Suárez admitió sentirse sola en su departamento en León y detalló que, tras ser dada de alta, únicamente recibió apoyo para adquirir los medicamentos recetados.

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Paola Suárez relató en redes sociales sentirse sola al regresar a casa tras recibir el alta hospitalaria y agradeció el apoyo de seguidores (Instagram/@paolitasuarez28)

“Estoy yo sola en mi casa, me vinieron a comprar lo del medicamento y estoy acostada en mi cama. Creo que mi mamá está en San Luis Potosí”, comentó al programa.

Al final de su intervención, la creadora de contenido reflexionó sobre el aprendizaje que le deja la experiencia: “Creo que necesito quererme más a mí misma”.

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La influencer agradece apoyo de seguidores

Para responder a la inquietud de sus seguidores, Paola Suárez comunicó en sus redes sociales su intención de realizar una transmisión en vivo la noche del miércoles 20 de mayo, con la finalidad de explicar lo sucedido detalladamente y calmar la preocupación de quienes han seguido su recuperación.

En su mensaje escribió: “Hola, comadres. Sólo para avisarles que estoy bien. Voy saliendo del hospital”.

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Suárez dirigió un agradecimiento directo a quienes le han manifestado apoyo tras el accidente, entre ellos amigos y seguidores que han usado las redes sociales para expresar solidaridad y buenos deseos.