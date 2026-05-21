Cártel del Sinaloa se infiltro en municipios de Morelos tras financiar campañas políticas, afirma FGR

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

El Cártel de Sinaloa penetró las estructuras de al menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales de candidatos que posteriormente asumieron cargos públicos, informó la Fiscalía General de la República este miércoles 20 de mayo tras ejecutar un operativo en el que detuvo a seis servidores y exservidores públicos de la entidad, entre ellos el presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano y el exalcalde de Yecapixtla.

La investigación, que derivó en las órdenes de aprehensión, fue posible gracias a la coordinación permanente entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.

PUBLICIDAD

Además del financiamiento de campañas, la FGR documentó que el grupo delictivo intimidó a actores políticos contrarios a sus intereses.

Las autoridades continúan en la búsqueda del alcalde de Jesús Corona Damián, quien se desempeña actualmente como alcalde de Cuautla.

PUBLICIDAD

El Cártel de Sinaloa financió candidaturas para obtener permisividad en municipios morelenses

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó la presencia del grupo delictivo en municipios como Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

El objetivo era obtener permisividad para cometer delitos en la entidad, lo que derivó en extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro durante 2024.

PUBLICIDAD

Entre las evidencias integradas a la investigación figuró material difundido en medios de comunicación donde presuntamente aparecían alcaldes electos en junio de 2024 reunidos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades como líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos.

Funcionarios de Morelos reunidos con "El Barbas". |Crédito: X @ AndresLanderos

Tras presentar las investigaciones, fueron concedidas órdenes de aprehensión por un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con residencia en Hermosillo, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

PUBLICIDAD

Los cateos se ejecutaron en seis domicilios; en Huimilpan, Querétaro, y en Atlatlahucan y Cuautla, Morelos.

Información en desarrollo...

PUBLICIDAD