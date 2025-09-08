México

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

La Semar confirmó el fallecimiento de uno de sus elementos

Por Luis Contreras


Las autoridades se comprometieron a colaborar con las autoridades para aclar lo sucedido

El capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, fue hallado muerto en sus oficinas durante el 8 de septiembre luego de que dicho hombre fuera mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico por presuntos sobornos en una red de huachicol fiscal.

Los hechos fueron informados por diversos medios de comunicación a través de redes sociales. Entre los periodistas que compartieron los datos está Carlos Loret de Mola, quien cita fuentes federales y detalla que se habría tratado de un suicidio.

Port su parte, la Secretaría de Marina (Semar) compartió un comunicado poco antes de las 3:00 de la tarde en el que confirma el fallecimiento de uno de los elementos de la institución sin dar más detalles sobre las causas del mismo.




“La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden“, es parte del informe de la dependencia.

Aunque el integrante de la Semar había sido implicado en posibles sobornos, todavía no había una orden oficial de captura en su contra.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Huachicol Tamaulipas Altamira Huachicol fiscal

