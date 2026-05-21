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IMSS alerta por aumento de golpes de calor en México: casos se disparan 133% en 2026

Tabasco, Morelos y Yucatán entre los estados con más afectaciones por las altas temperaturas

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Aumentan los golpes de calor en el país, reporta el IMSS (Freepik)

El incremento de las temperaturas en distintas regiones del país ya comienza a reflejarse en la salud de la población. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante las primeras semanas de mayo de 2026 se registró un aumento considerable en los casos relacionados con golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares, por lo que intensificó sus acciones de prevención y vigilancia médica.

De acuerdo con la coordinadora de Programas Médicos de la División de Medicina Familiar del IMSS, la doctora Nancy Patricia Rodríguez Valdés, en lo que va del año el Instituto ha brindado atención a 133 personas por golpe de calor, cifra que supera ampliamente los 57 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

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Este aumento representa un crecimiento de 133 por ciento, situación que encendió las alertas sanitarias debido a las intensas olas de calor que afectan diversas entidades del país.

Tabasco concentra el mayor número de casos

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El IMSS detalló que el estado de Tabasco concentra cerca del 40 por ciento de los casos reportados durante 2026. Otras entidades con alta incidencia son Morelos, Oaxaca, Yucatán y Guerrero, donde las temperaturas extremas han favorecido el incremento de afectaciones relacionadas con el calor.

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Además de los golpes de calor, el Seguro Social reportó 28 casos de quemaduras solares y alrededor de 50 casos de deshidratación en lo que va del presente año.

La especialista explicó que una onda de calor se caracteriza por un aumento sostenido de la temperatura durante al menos tres días consecutivos, mientras que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y eliminar el exceso de calor acumulado.

Síntomas de alarma por golpe de calor

La doctora Nancy Rodríguez advirtió que los síntomas pueden ir desde manifestaciones leves hasta cuadros graves que ponen en riesgo la vida.

Entre los principales signos de alarma destacan:

  • Sed intensa
  • Fatiga y debilidad extrema
  • Boca seca
  • Quemaduras o erupciones en la piel
  • Fiebre superior a 40 grados centígrados
  • Desorientación
  • Convulsiones
  • Pérdida del estado de alerta

La especialista enfatizó que basta con presentar un solo síntoma para acudir de inmediato a una unidad médica.

“Cualquiera de estos es un dato de alarma. No es necesario presentar todos; con uno solo es importante acudir de forma inmediata a la unidad más cercana”, señaló.

Niños y adultos mayores, los más vulnerables

Niños menores de cinco años y adultos mayores, los más afectados por las altas temperaturas. (Fotos: Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza)
Niños menores de cinco años y adultos mayores, los más afectados por las altas temperaturas. (Fotos: Oficina de Comunicaciones del Hospital Nacional Arzobispo Loayza)

El IMSS indicó que las niñas y niños menores de cinco años, así como las personas adultas mayores, representan los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas.

En los menores, el riesgo aumenta debido a que su organismo tiene menor capacidad para regular la temperatura corporal, mientras que en adultos mayores las enfermedades crónicas pueden agravar rápidamente las complicaciones derivadas del calor extremo.

No obstante, el mayor número de casos atendidos se concentra en personas de entre 25 y 44 años, quienes forman parte importante de la población derechohabiente y suelen estar más expuestos al sol debido a actividades laborales y traslados.

IMSS activa “Comando Onda de Calor”

Una mujer con la cara enrojecida y sudorosa, con una botella de agua en una mano y la otra en la frente, sentada en un banco en una plaza urbana.
Una mujer visiblemente afectada por el calor se agarra la cabeza mientras sostiene una botella de agua en una plaza céntrica, mostrando signos de deshidratación o golpe de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el incremento de casos, el Instituto Mexicano del Seguro Social activó el llamado “Comando Onda de Calor”, estrategia enfocada en coordinar la atención médica en unidades de Primer Nivel y hospitales con servicio las 24 horas del día.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta médica y priorizar la atención de sectores vulnerables para reducir complicaciones derivadas de las altas temperaturas.

El IMSS recomendó a la población adoptar medidas preventivas para reducir riesgos durante esta temporada:

  • Consumir al menos dos litros de agua al día
  • Evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas
  • Utilizar ropa ligera y de colores claros
  • Permanecer en espacios ventilados y frescos
  • Aplicar bloqueador solar
  • Evitar actividades físicas intensas bajo el sol

Finalmente, el Instituto reiteró la importancia de actuar rápidamente ante cualquier síntoma y acudir a recibir atención médica oportuna para evitar complicaciones graves.

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