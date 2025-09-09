México

Sheinbaum lamenta muerte del marino Abraham Jeremías Pérez, señalado en red de huachicol fiscal: “No hay certeza de que estuvo involucrado”

La mandataria subrayó que la investigación por el tráfico de combustible sigue en curso y refrendó su apoyo a la Marina

Por Aranza Estrada

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta
FOTO DE ARCHIVO. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofrece una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México, México, 4 de marzo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue encontrado sin vida en sus oficinas el 8 de septiembre.

El funcionario había sido señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico en relación con presuntos sobornos vinculados a una red de huachicol fiscal. La noticia fue difundida en redes sociales por diversos medios, entre ellos el periodista Carlos Loret de Mola, quien citando fuentes federales aseguró que se trató de un posible suicidio.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso, entonces, pues vienen las investigaciones”, declaró la presidenta desde Palacio Nacional.

Hay 14 detenidos por el
Hay 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal destapado en marzo pasado. (Sedena/SSPC)

Sheinbaum respalda a la Marina y detalla decomiso de buque con 10 millones de litros de diésel ilegal

Sheinbaum reiteró su solidaridad con la Marina de México y la Armada, instituciones que en marzo de este año incautaron un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

“Venía con un compuesto químico que tenía un permiso temporal de importación, cuando se hace el análisis de lo que tiene el buque se encuentra que es diésel, y de ahí se da seguimiento al propio buque, a las pipas que cargaron, a dónde fueron almacenadas, y de ahí viene esta investigación que llega a los 14 detenidos”, explicó la mandataria.

Agregó que este caso sigue un patrón similar al de otras investigaciones abiertas durante su administración: combustibles ilícitos que ingresan al país bajo registros de supuestos químicos, usados como fachada para ocultar el contrabando.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch; la Secretaría de Marina (Semar), dirigida por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, la red criminal operaba con empresas fantasma, documentos falsos y contactos en instituciones para transportar y vender grandes volúmenes de combustible robado.

Entre los 14 detenidos se encuentran el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el exjuez Anuar González Hemadi, así como Héctor Manuel N., José N., Francisco Javier N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N. e Ismael N., cuyas funciones dentro de la organización aún no han sido esclarecidas.

Durante la conferencia matutina del lunes 8 de septiembre, Sheinbaum recordó que esta indagatoria tiene al menos dos años de desarrollo: “cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones”, aseguró.

Bodega clandestina huachicol Tres Marías,
Bodega clandestina huachicol Tres Marías, en Morelos. | Fiscalía General de la República

La Marina y su papel en investigación de red de huachicol fiscal

En su conferencia de este martes, Claudia Sheinbaum reiteró dos veces su respaldo a las Fuerzas Armadas y en particular a la Secretaría de Marina, a la que calificó como “una gran institución”.

“Las fuerzas armadas son grandes instituciones del Estado mexicano y la Marina es una gran institución, reconocida por el pueblo de México, como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional”, precisó.

Sheinbaum reconoció que la participación de algunos elementos en la red de contrabando de combustible no afecta el prestigio de la institución, sino que, por el contrario, refuerza su credibilidad.

“El que haya uno, dos o tres elementos, que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la fiscalía para llegar a las últimas consecuencias”, afirmó.

La mandataria subrayó que el gobierno no acusa a nadie que no forme parte de una indagatoria con pruebas sólidas y reiteró que el caso refleja el compromiso de cero impunidad.

