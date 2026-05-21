Ellos son los funcionarios de Morelos detenidos tras detección de actividades de extorsión ligadas al Cártel de Sinaloa

Las personas aseguradas (Ernestina Godoy)

“Indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada nos permitieron identificar la presencia del crimen organizado en diversos municipios en el estado de Morelos, por lo que fue necesaria nuestra intervención”, escribió la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Previamente, Omar García Harfuch, encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en sus redes sociales la detención del alcalde de Atlatlahuacan, Agustín Toledano, y del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez.

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Durante una conferencia, García Harfuch destacó el bloqueo de 32 cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a que fueron detectados sujetos “presuntamente vinculados con un operador regional del Cártel del Pacífico“.

Las personas detenidas

Además del alcalde de Atlatlahuacan y el exedil de Yecapixtla fueron aseguradas otros cuatro individuos.

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Detenidos en Operación Enjambre. Crédito: Gabinete de Seguridad

Ernestina Godoy indica que las personas detenidas, funcionarios y exservidores, están presuntamente relacionadas con un grupo delictivo que logró introducirse en la estructura municipal, lo anterior a través del financiamiento de campañas de candidatos que posteriormente resultaron ganadores.

Los sujetos capturados recientemente son:

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Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla y exaspirante a la alcaldía por el Partido de la Revolución Institucional (PRI). Los reportes periodísticos indican que fue Oficial Mayor y el de Secretario Municipal, además de que participó en la Comisión de Entrega-Recepción del gobierno municipal en 2024 y en procesos de reestructuración administrativa e institucional.

Pablo Adrián Portillo, empresario y oficial mayor de Cuautla. El partido Movimiento Ciudadano se deslindó del hombre tras darse a conocer el arresto del mismo.

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El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

“Es importante precisar que Pablo “N” dejó de tener participación política y vínculo activo con Movimiento Ciudadano Morelos desde el año 2021, por lo que ya no formó parte de este Movimiento ni representó políticamente a nuestro instituto", compartió MC en sus redes sociales

Jonathan Espinoza, fue nombrado tesorero de Cuautla en 2025.

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Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía. En el proceso electoral de 2024, contendió como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, además de que fue consultora jurídica externa en ayuntamientos de la entidad, entre ellos Atlatlahucan y Tetela del Volcán, además de encabezar el despacho “Vázquez & Asociados”.

El Cártel de Sinaloa se infiltró en las elecciones de Morelos, señala FGR

De igual manera, la FGR señala que el Cártel de Sinaloa se habría infiltrado en las elecciones municipales de Morelos.

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El grupo delictivo “logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos, sin dejar atrás que se tiene información que intimidaban a actores políticos contrarios”, destacó en una conferencia de prensa, Ulises Lara López.