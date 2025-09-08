Estas son las penas en México por el tráfico de huachicol

El huachicoleo es conasiderado un delito grave. (FGR)

Este fin de semana se dio a conocer que el gobierno federal desplegó un operativo para detener a 14 integrantes de una red de empresarios y funcionarios públicos, a quienes se les relaciona con la incautación de un buque con diez millones de litros de diésel ocurrida en Altamira, Tamaulipas.

Entre los detenidos se encuentra el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina, Rafel Ojeda.

La Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, estos funcionarios habrían incurrido en una actividad ilegal al resguardar, transportar, almacenar y distribuir hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

En el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han desplegado investigaciones y operativos para combatir el “huachicol fiscal”, es decir, el contrabando de combustible a través de las aduanas del país.

“Es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos”, dijo la mandataria este lunes en su conferencia mañanera.

(FOTO: RRSS)

Según esta ley, cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, los responsables podrían obtener una pena de 12 a 17 años de prisión. Además, una multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Según datos del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pierde anualmente entre 50 y 70 mil millones de pesos por delitos relacionados al robo y contrabando de combustible.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se impulsó una reforma para considerar al “huachicoleo” como delito grave, lo cual implica que los imputados no tendrán derecho a fianza.

“Se va a convertir en delito grave el robo de combustible y esto significa que no van a tener derecho a fianza”, alertó López Obrador desde el inicio de su mandato.

Aunque el témino huachicol se utiliza para señalar el robo de combustibles, también abarca otras actividades ilícitas como el contrabando, la corrupción y el lavado de dinero.

Detenidos por huachicol fiscal ante la justicia

El pasado sábado, las autoridades mexicanas informaron la detención de empresarios y empleados públicos vinculados a una operación en la que se incautaron 192 contenedores con mercancías, 29 camiones con remolques y armamento en un barco registrado en el puerto de Tampico.

Entre los objetos decomisados se encontraron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación relevante.

Además, en registros realizados en fincas ubicadas entre Camino Antiguo a Medrano y el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Altamira, las autoridades hallaron 18 cartuchos de arma corta y más documentos.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, declaró que la investigación “sigue en curso” y que esperan “detener a todos los involucrados en este delito”.

Los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades y se prevé una rueda de prensa este domingo para ampliar la información sobre la operación.