Rinden homenaje a Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal asesinado en Matamoros

El agente fue asesinado el pasado 17 de mayo. Crédito: SPF

El Servicio de Protección Federal (SPF) rindió homenaje este miércoles 20 de mayo a Marcelo Vázquez Vázquez, el agente asesinado el domingo 17 de mayo en Matamoros, Tamaulipas, cuando concluía su jornada de servicio junto a otros elementos asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

Dos personas han sido detenidas luego del ataque que también dejó a dos elementos de la corporación heridos.

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Hasta el momento hay dos sujetos detenidos por el crimen. Crédito: Protección Federal

El SPF publicó un mensaje en el que calificó al agente caído como “un hombre valiente, íntegro y de firme compromiso, que dedicó su vida al servicio de México y entregó todo en cumplimiento de su deber”.

La corporación señaló que su partida deja un vacío irreparable y un legado de honor y ejemplo que perdurará.

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Además, aseguró que Vázquez vive en la memoria y en el compromiso de proteger a la Patria con la misma entrega que él demostró.

La corporación también dirigió un mensaje directo a los familiares del agente: “No están solos. Su dolor también es el nuestro”, y afirmó que les brindó apoyo, orientación y acompañamiento institucional.

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Dos camionetas coordinaron la agresión contra los agentes federales

Los agentes se trasladaban a bordo de una unidad oficial sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada, cuando una camioneta los impactó y huyó del lugar.

Al iniciar la persecución, los ocupantes del primer vehículo abrieron fuego. Minutos después, una segunda camioneta con hombres armados se sumó a la agresión y también disparó contra los oficiales.

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Así quedó la unidad de los policías atacados. Foto: Redes sociales

Vázquez murió en el lugar, otro elemento recibió un disparo en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital de Matamoros en estado delicado y un tercer agente también presentó lesiones.

La Secretaría de la Defensa Nacional junto con la Guardia Estatal de Tamaulipas y la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo conjunto en distintos sectores de la ciudad para localizar a los responsables.

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No de conoce las identidades de los detenidos. Foto: SSPC

Al siguiente día, autoridades confirmaron la detención de dos personas vinculadas con el ataque. Durante su arresto fueron aseguradas cuatro armas de fuego y un vehículo. La SSPC informó que las investigaciones continuaban para localizar y arrestar a todos los involucrados en la emboscada.

La cónsul de Estados Unidos condenó el asesinato y defendió la función del SPF

Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó su condena por el crimen y envió condolencias a los familiares de las víctimas.

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En un posicionamiento público señaló que el personal del SPF asignado al consulado tenía únicamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y de su personal.

Aseguró que el gobierno estadounidense dio seguimiento cercano a las investigaciones y reiteró la preocupación compartida entre ambos países por la violencia de grupos criminales en la región fronteriza.

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“Estos profesionales sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, expresó Hantsch.

Qué labor tiene el SPF en México

El Servicio de Protección Federal es una institución de seguridad pública creada el 9 de diciembre de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón.

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Su función principal es la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos constitucionalmente autónomos, aunque también puede prestar servicios a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional, como ocurrió con el consulado de Estados Unidos en Matamoros.

Elementos del SPF. (Captura: SSPC)

El SPF opera como órgano administrativo desconcentrado de la SSPC y cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Sus elementos no ejercen funciones de investigación criminal ni de persecución del delito: su mandato se limita al resguardo de instalaciones y personas dentro del ámbito federal.

No debe confundirse con la extinta Policía Federal, disuelta en 2019 y sustituida por la Guardia Nacional.

Aunque los uniformes y las unidades del SPF comparten los colores azul marino y blanco con los que utilizaba la Policía Federal, se trata de corporaciones distintas con atribuciones, estructura y dependencia jerárquica diferentes.