Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

Los internos son señalados como líderes de las organizaciones delictivas con operaciones en la entidad

Tres Personas Privadas de la Libertad (PPL) fueron trasladadas este viernes desde penales estatales de Chihuahua hacia centros federales de reinserción social por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Entre ellos figuran Salvador Humberto S. V., conocido como “El Señor de la V” o “El Verín”, y Manuel Galindo Moncayo, alias “El Chivis” o “El Profe”. Ambos recluidos en el Cereso No 3 de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con los reportes, la operación se realizó con apoyo aéreo para garantizar la máxima seguridad desde dos puntos distintos del estado: el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán, en la capital, y el Cereso Número 3 de Ciudad Juárez.

Los internos trasladados son señalados como integrantes y líderes de grupos delictivos de alta peligrosidad en la región, como cabeza de la célula Gente Nueva, ligada al Cártel de Sinaloa; y “La Empresa”, del Cártel de Juárez.

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Los internos son señalados como líderes de las organizaciones delictivas con operaciones en la entidad

¿Quién es “El Señor de la V”?

Salvador Humberto S. V., de 51 años y originario de Camargo, Chihuahua, acumula antecedentes delictivos desde al menos 2010. Documentos de la Fiscalía General del Estado lo identifican desde ese año como miembro de Gente Nueva, célula del Cártel de Sinaloa vinculada a la facción de Los Chapitos en Chihuahua.

La Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, la FGR y la SSPC, lo detuvo el 15 de julio de 2025 en el fraccionamiento Riscos del Ángel de la capital chihuahuense. En ese cateo se le aseguraron un arma larga, una corta, 80 cartuchos y 950 gramos de metanfetamina, con un valor estimado de 366 mil pesos.

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El perfil criminal de “El Chivis”

Manuel Galindo Moncayo, alias “El Chivis”, es señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como el tercer hombre en la estructura de mando de La Empresa, grupo del crimen organizado activo en la frontera Chihuahua–Texas. Las agencias de seguridad de ambos países lo incluyeron en el programa binacional “Se Busca Información”, que integra a la Fiscalía General del Estado, el Municipio de Juárez, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la agencia HSI.

Galindo Moncayo fue detenido el 28 de febrero de 2026 a las 20:10 horas frente a las Galerías Monterrey, en Nuevo León. La captura fue producto de labores de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte.

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Trasladan a “El Señor de la V” y “El Chivis”, líderes de “Gente Nueva” y “La Empresa” en Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El imputado acumula tres órdenes de aprehensión vigentes en el Distrito Judicial Bravos: un secuestro agravado ocurrido en 2017 en la colonia Parajes del Valle, el homicidio de tres personas en el bar “Tres Mentiras” en 2016 y el homicidio calificado de dos personas en la colonia Manuel Valdez en 2020. Las autoridades también lo vinculan con el caso del túnel transfronterizo de Ciudad Juárez y con un ataque contra agentes estatales.

El tercer interno: líder de extorsiones desde el Cereso 3

El tercer recluso trasladado, identificado como Ángel Ignacio R. A., es señalado como líder de una célula criminal que opera desde el interior del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez. Esa agrupación se dedicaba al secuestro y la extorsión.

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Los tres traslados se suman a una estrategia sostenida de la dependencia para desarticular estructuras de mando que operan desde el interior de los penales chihuahuenses. La coordinación entre autoridades estatales y federales fue, según el comunicado oficial, el eje que permitió ejecutar el operativo sin incidentes.