Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Los materiales químicos y las plantas fueron destruidos en el sitio. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina inhabilitó un laboratorio clandestino presuntamente empleado para la fabricación de drogas sintéticas y erradicó un plantío de marihuana en inmediaciones de los poblados Estancias de los García y Los Bajíos, municipio de Culiacán, Sinaloa.

Fuentes consultadas por Infobae México revelaron que las instalaciones estaban marcadas con las iniciales “MF”, vinculadas a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, líder de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

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La acción se llevó a cabo durante recorridos terrestres de vigilancia y reconocimiento.

Indicios delictivos encontrados en el sitio. Crédito: Marina

El personal naval encontró en el narcolaboratorio centrifugadoras, reactores, contenedores con aproximadamente 200 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas, así como diversos aditamentos empleados para la fabricación de drogas sintéticas. No se reveló el tipo exacto de químicos encontrados en el sitio.

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Según un reporte oficial, todo el material fue inhabilitado en el lugar.

Plantío de 2 mil 500 plantas de marihuana fue incinerado en el sitio

Además, durante patrullajes terrestres en la misma zona, el personal federal localizó un plantío de marihuana que cubría un área aproximada de 100 metros cuadrados, con una densidad de 25 plantas por metro cuadrado y una altura aproximada de 1.60 metros por planta.

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El cálculo, según las autoridades, arroja un total aproximado de 2 mil 500 plantas. El plantío fue erradicado e incinerado en el lugar por los elementos navales.

Así fueron incineradas las plantas en el sitio. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina señaló mediante un comunicado que estas acciones contribuyen a debilitar la infraestructura logística y operativa de grupos delictivos, con el objetivo de evitar la elaboración y distribución de drogas que afectan la salud y la seguridad de la población.

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Asimismo, indicó que los operativos en Culiacán se enmarcan en su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para mantener el Estado de derecho y velar por la seguridad de las familias mexicanas.

El Mayito Flaco tomó el mando de La Mayiza tras el secuestro de El Mayo

Ismael Zambada Sicairos asumió el control de Los Mayos luego de que su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, fuera detenido el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México.

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Según la versión del propio Mayo, la cual fue confirmada por autoridades estadounidenses, Joaquín Guzmán López -hijo de “El Chapo”- lo secuestró y lo entregó a las autoridades de EEUU.

La entrega de El Mayo habría sido una maniobra de Guzmán López para negociar una reducción en su sentencia.

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De acuerdo con versiones surgidas tras el arresto, el hijo de El Chapo habría orquestado el traslado de Zambada como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, en el que su cooperación le permitiría obtener condiciones más favorables en el proceso legal que enfrenta en ese país.

(FOTO: DEA)

La detención de El Mayo desencadenó una guerra abierta entre Los Mayos y Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, la cual aqueja la entidad desde septiembre de 2024.

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Zambada Sicairos, nacido en 1982, es buscado por la DEA desde 2023 por conspiración para distribuir sustancias controladas.

En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura; en septiembre de ese año, la agencia emitió una nueva ficha en la que lo califica como armado y peligroso.

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