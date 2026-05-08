DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil

La derrota por seis goles de diferencia provocó que el entrenador francés comunicara su regreso a Francia, dejando al Toluca sin rumbo en el momento más decisivo de la temporada. (X/ @TolucaFemenil)

La semifinal de ida del Clausura 2026 entre Toluca y América Femenil no sólo dejó una goleada histórica de 7-1 a favor de las Águilas, también detonó la furia del técnico francés Patrice Lair, quien anunció su salida inmediata del club y del futbol femenil.

Lo que ya había representado una derrota dolorosa terminó convirtiéndose en un parteaguas para la institución escarlata.

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El entrenador calificó de "milagro" la presencia de Toluca en semifinales y criticó duramente las debilidades del equipo tras la goleada sufrida ante las Águilas. (X/ @TolucaFemenil)

Lair, visiblemente cansado y crítico, reconoció que su equipo no tiene el nivel para competir con la élite de la Liga MX Femenil y confirmó que regresará a Francia al finalizar la serie.

La fuerte critica a las jugadoras de Toluca

El entrenador no se guardó nada. Durante la conferencia de prensa después del encuentro, Lair señaló que “es un milagro que Toluca esté en semifinales” y que el equipo “tiene demasiadas debilidades” para aspirar al título.

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El mensaje de Patrice Lair evidenció graves carencias estructurales en el proyecto deportivo de Toluca Femenil. (X/ @TolucaFemenil)

Su discurso refleja un diagnóstico duro sobre las carencias estructurales del proyecto escarlata, que pese a haber alcanzado una instancia histórica, quedó expuesto ante la contundencia de un América “ampliamente superior”.

Anuncio de salida y retiro del futbol femenil

Más allá del marcador, Lair aprovechó el momento para anunciar su retiro anticipado del futbol femenil. Confirmó que regresará a Francia y que, en caso de volver a México, lo hará únicamente para dirigir un equipo varonil.

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El técnico explicó que se siente “cansado” del entorno y que ya dio todo lo que podía aportar en esta categoría.

Lair reconoció que Toluca no está al nivel de la élite de la Liga MX Femenil y confirmó su regreso a Francia al finalizar la serie. (X/ @TolucaFemenil)

Este anuncio cae como balde de agua fría a un Toluca en plena crisis, sin entrenador y con un proyecto debilitado justo en la etapa más importante del torneo.

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Mensaje final hacia el futbol mexicano

En medio de la tensión, Lair cerró con un tono más conciliador. Agradeció a la prensa mexicana por su trato respetuoso y reconoció la pasión que existe en el país por el futbol: “Quiero agradecerles porque son periodistas no agresivos, buenas personas”.

Aunque su salida fue abrupta, el francés quiso dejar un mensaje positivo sobre la experiencia vivida en México y sobre el crecimiento de las jugadoras locales: “México es un gran país de futbol, con pasión y buenos jugadores y jugadoras”

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Antes de partir, Lair señaló la calidad del futbol en México y calificó al América Femenil como "ampliamente superior". (X/ @AmericaFemenil)

Este cierre, deseando que la prensa siga disfrutando de grandes partidos, matiza su explosión inicial y deja un recuerdo de respeto hacia el entorno, aunque la crisis deportiva del Toluca, la goleada y su renuncia anticipada marcan un antes y un después en la Liga MX Femenil.