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DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil

Las Águilas se impusieron de forma contundente en la semifinal de ida del Clausura 2026, detonando la salida de Patrice Lair

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La derrota por seis goles de diferencia provocó que el entrenador francés comunicara su regreso a Francia, dejando al Toluca sin rumbo en el momento más decisivo de la temporada. (X/ @TolucaFemenil)
La derrota por seis goles de diferencia provocó que el entrenador francés comunicara su regreso a Francia, dejando al Toluca sin rumbo en el momento más decisivo de la temporada. (X/ @TolucaFemenil)

La semifinal de ida del Clausura 2026 entre Toluca y América Femenil no sólo dejó una goleada histórica de 7-1 a favor de las Águilas, también detonó la furia del técnico francés Patrice Lair, quien anunció su salida inmediata del club y del futbol femenil.

Lo que ya había representado una derrota dolorosa terminó convirtiéndose en un parteaguas para la institución escarlata.

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El entrenador calificó de "milagro" la presencia de Toluca en semifinales y criticó duramente las debilidades del equipo tras la goleada sufrida ante las Águilas. (X/ @TolucaFemenil)
El entrenador calificó de "milagro" la presencia de Toluca en semifinales y criticó duramente las debilidades del equipo tras la goleada sufrida ante las Águilas. (X/ @TolucaFemenil)

Lair, visiblemente cansado y crítico, reconoció que su equipo no tiene el nivel para competir con la élite de la Liga MX Femenil y confirmó que regresará a Francia al finalizar la serie.

La fuerte critica a las jugadoras de Toluca

El entrenador no se guardó nada. Durante la conferencia de prensa después del encuentro, Lair señaló que “es un milagro que Toluca esté en semifinales” y que el equipo “tiene demasiadas debilidades” para aspirar al título.

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El mensaje de Patrice Lair evidenció graves carencias estructurales en el proyecto deportivo de Toluca Femenil. (X/ @TolucaFemenil)
El mensaje de Patrice Lair evidenció graves carencias estructurales en el proyecto deportivo de Toluca Femenil. (X/ @TolucaFemenil)

Su discurso refleja un diagnóstico duro sobre las carencias estructurales del proyecto escarlata, que pese a haber alcanzado una instancia histórica, quedó expuesto ante la contundencia de un América “ampliamente superior”.

Anuncio de salida y retiro del futbol femenil

Más allá del marcador, Lair aprovechó el momento para anunciar su retiro anticipado del futbol femenil. Confirmó que regresará a Francia y que, en caso de volver a México, lo hará únicamente para dirigir un equipo varonil.

El técnico explicó que se siente “cansado” del entorno y que ya dio todo lo que podía aportar en esta categoría.

Lair reconoció que Toluca no está al nivel de la élite de la Liga MX Femenil y confirmó su regreso a Francia al finalizar la serie. (X/ @TolucaFemenil)
Lair reconoció que Toluca no está al nivel de la élite de la Liga MX Femenil y confirmó su regreso a Francia al finalizar la serie. (X/ @TolucaFemenil)

Este anuncio cae como balde de agua fría a un Toluca en plena crisis, sin entrenador y con un proyecto debilitado justo en la etapa más importante del torneo.

Mensaje final hacia el futbol mexicano

En medio de la tensión, Lair cerró con un tono más conciliador. Agradeció a la prensa mexicana por su trato respetuoso y reconoció la pasión que existe en el país por el futbol: “Quiero agradecerles porque son periodistas no agresivos, buenas personas”.

Aunque su salida fue abrupta, el francés quiso dejar un mensaje positivo sobre la experiencia vivida en México y sobre el crecimiento de las jugadoras locales: México es un gran país de futbol, con pasión y buenos jugadores y jugadoras”

Antes de partir, Lair señaló la calidad del futbol en México y calificó al América Femenil como "ampliamente superior". (X/ @AmericaFemenil)
Antes de partir, Lair señaló la calidad del futbol en México y calificó al América Femenil como "ampliamente superior". (X/ @AmericaFemenil)

Este cierre, deseando que la prensa siga disfrutando de grandes partidos, matiza su explosión inicial y deja un recuerdo de respeto hacia el entorno, aunque la crisis deportiva del Toluca, la goleada y su renuncia anticipada marcan un antes y un después en la Liga MX Femenil.

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