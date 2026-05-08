Matías Almeyda podría llegar a ser entrenador de Rayados de Monterrey

El argentino habría ya platicado con Rayados. EFE/ Fernando Villar

El interés de Rayados de Monterrey por sumar a Matías Almeyda como nuevo director técnico habría llevado a la directiva a acelerar negociaciones en Europa, según reportes.

Con la mira puesta en el inicio de un proyecto completamente renovado para la próxima temporada. El club regiomontano busca dar un giro tras quedar eliminado tanto de la Liguilla del Clausura 2026 como en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

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La llegada de Dennis te Kloese como presidente deportivo ha marcado el inicio de una reestructuración profunda en el equipo.

Según diversos medios, el deseo de Monterrey es convencer a Matias Almeyda a través de una oferta económica significativa para que se convierta en el nuevo estratega del conjunto regio, aprovechando su experiencia exitosa previa en la Liga MX con Chivas.

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Almeyda ganó muchos títulos con Chivas. (Photo by Hector Vivas/LatinContent/Getty Images)

La directiva de Rayados ya habría volado a España para cerrar el acuerdo

La búsqueda de un nuevo entrenador habría llevado a Dennis te Kloese y a Walter Erviti, director deportivo, a viajar hasta Madrid, donde se reunirían con Matías Almeyda.

Reportes señalan que en este primer encuentro presencial, ambas partes dialogaron sobre el proyecto deportivo y las expectativas para la próxima etapa del club.

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Aunque aún no hay nada oficial sobre un acuerdo definitivo, la intención es continuar las reuniones en la capital española durante el fin de semana, con el objetivo de cerrar cuanto antes la negociación y comenzar la planeación del plantel.

Almeyda, que recientemente dejó el banquillo del Sevilla tras una campaña con altibajos, aparece como el candidato más avanzado para tomar las riendas del equipo regiomontano.

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Matías Almeyda fue despedido en Sevilla.

En paralelo, el técnico argentino contaría con el interés de otros mercados, como el fútbol de Arabia Saudita, lo que podría influir en la decisión final sobre su futuro.

La perspectiva de Almeyda resulta atractiva para Rayados por su conocimiento del fútbol mexicano y los títulos que obtuvo con Chivas.

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Su trayectoria en México incluye dos Copas MX, una Liga MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.

En respuesta a la pregunta sobre la situación actual de Almeyda y Rayados: el club de Monterrey ha priorizado al estratega argentino y busca cerrar su llegada para iniciar un nuevo ciclo.

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Van Persie como opción de técnico: un rumor sin sustento

Durante los primeros días de la búsqueda, surgió el nombre de Robin van Persie como posible candidato para el banquillo de Rayados, esto debido qa que te Kloese ya conoce lo que es trabajar con él.

Sin embargo, dicha versión no pasó de ser un rumor inicial y no se han registrado acercamientos formales entre el club y el exdelantero neerlandés.

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La directiva se enfocaría en alternativas con experiencia probada en el fútbol mexicano, lo que relegaría el perfil de Van Persie a un segundo plano.

El neerlandés sonó como un rumor. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Cabe destacar que la preferencia por técnicos con historial en la Liga MX responde a la necesidad de resultados inmediatos y a la familiaridad con el entorno competitivo local.

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Rayados de Monterrey se encuentra en plena transición, apostando fuerte para encabezar un nuevo proyecto deportivo.