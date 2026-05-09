México

Caso Lozoya: FGR logra quitarle residencia de 51 millones de pesos en la CDMX al exdirector de Pemex

El litigio inició en 2021 y, tras revertir un fallo adverso en primera instancia y ganar en apelación, la fiscalía federal obtuvo la confirmación definitiva de la extinción de dominio

Guardar
Google icon
El domicilio está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. Crédito: FGR
El domicilio está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución que incorporó al patrimonio del Estado una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51 millones de pesos, que era propiedad de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales, la casa de valor millonario fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos.

La residencia está en litigio desde el año 2021. Crédito: FGR
La residencia está en litigio desde el año 2021. Crédito: FGR

Con base en las pruebas recabadas por los ministerios públicos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se acreditó ese origen ilícito.

PUBLICIDAD

La decisión judicial fue informada este 8 de mayo por la FGR mediante un comunicado oficial, donde revelaron fotos del sitio y afirmaron que se encuentra en una zona residencial.

Así fue la disputa legal por la millonaria residencia

El procedimiento inició en 2021, cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda para entregar al estado la propiedad.

Sin embargo, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió que la acción no era procedente. Posteriormente la FGR interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, que revocó esa sentencia y declaró procedente la extinción.

Así luce el interior de la lujosa vivienda. Crédito: FGR
Así luce el interior de la lujosa vivienda. Crédito: FGR

Lozoya Austin promovió entonces un juicio de amparo contra esa resolución.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito lo resolvió en favor de la Fiscalía General de la República y confirmó la sentencia de segunda instancia, con lo que se cerró la vía de impugnación.

(Anayeli Tapia/Infobae)
Emilio Lozoya. (Anayeli Tapia/Infobae)

La FGR señaló que el bien será empleado en beneficio del pueblo y reafirmó su compromiso de impulsar acciones en materia de extinción de dominio para combatir las estructuras financieras de la delincuencia y reintegrar al erario los bienes adquiridos de manera ilícita.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

PemexFGRCDMXEmilio LozoyaFraudeEvasión fiscalCorrupciónPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Línea 5 del STC colapsa por altas temperaturas y provoca desalojos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Línea 5 del STC colapsa por altas temperaturas y provoca desalojos

Temblor hoy 8 de mayo en México: sin registro de sismos

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 8 de mayo en México: sin registro de sismos

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 08 de mayo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 08 de mayo

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: se pronostican lluvias con granizo en estos estados de la república

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 8 de mayo: se pronostican lluvias con granizo en estos estados de la república

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

Ellos son los favoritos rumbo a la gran final de La Mansión VIP

DEPORTES

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil

Matías Almeyda podría llegar a ser entrenador de Rayados de Monterrey

Chivas deja a sus máximos goleadores fuera del festejo del 120 aniversario del club

¿América Femenil jugará la Final en el Estadio Azteca? Esto se sabe tras goleada 7a 1 al Toluca 