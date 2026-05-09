Caso Lozoya: FGR logra quitarle residencia de 51 millones de pesos en la CDMX al exdirector de Pemex

El domicilio está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución que incorporó al patrimonio del Estado una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en más de 51 millones de pesos, que era propiedad de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble.

PUBLICIDAD

Según datos oficiales, la casa de valor millonario fue adquirida con recursos de procedencia ilícita relacionados con la venta a sobrecosto de una planta durante la gestión de Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos.

La residencia está en litigio desde el año 2021. Crédito: FGR

Con base en las pruebas recabadas por los ministerios públicos de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se acreditó ese origen ilícito.

PUBLICIDAD

La decisión judicial fue informada este 8 de mayo por la FGR mediante un comunicado oficial, donde revelaron fotos del sitio y afirmaron que se encuentra en una zona residencial.

Así fue la disputa legal por la millonaria residencia

El procedimiento inició en 2021, cuando la Fiscalía General de la República presentó la demanda para entregar al estado la propiedad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió que la acción no era procedente. Posteriormente la FGR interpuso un recurso de apelación ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, que revocó esa sentencia y declaró procedente la extinción.

Así luce el interior de la lujosa vivienda. Crédito: FGR

Lozoya Austin promovió entonces un juicio de amparo contra esa resolución.

PUBLICIDAD

El Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito lo resolvió en favor de la Fiscalía General de la República y confirmó la sentencia de segunda instancia, con lo que se cerró la vía de impugnación.

Emilio Lozoya. (Anayeli Tapia/Infobae)

La FGR señaló que el bien será empleado en beneficio del pueblo y reafirmó su compromiso de impulsar acciones en materia de extinción de dominio para combatir las estructuras financieras de la delincuencia y reintegrar al erario los bienes adquiridos de manera ilícita.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...