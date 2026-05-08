Ellos son los favoritos rumbo a la gran final de La Mansión VIP

La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

La primera temporada del reality de Hot Spanish La Mansión VIP se aproxima. Será este domingo el 10 de mayo, cuando se anunciará quién se lleva el premio de 2 millones de pesos.

El reality, mantuvo altos niveles de audiencia gracias a sus transmisiones en vivo por YouTube y la fuerte actividad de sus seguidores en redes sociales.

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Los conflictos, alianzas y estrategias de sus 16 concursantes han sido tema de conversación constante en plataformas digitales. El cierre coincide con el Día de las Madres, lo que aumentó la expectativa de los fanáticos en la recta final.

Desde el inicio, la producción mantuvo una plantilla de 16 participantes, con ingresos y regresos cuando alguno abandonaba la competencia.

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El grupo de finalistas incluye a Alfredo Adame, Agustín Fernández, Sol León, Mazatlán, Aída Merlano, Luis Guillén “Suavecito”, Kim Shantal, Aldo Arturo, Katy Cardona, Eli Esparza, Carlos Alberto, Naim Darrechi, La Jesuu, Willito, Lonche y Jessica Sodi.

Las posiciones y el respaldo del público variaron de manera constante, impulsados por campañas en TikTok, X y YouTube, así como la participación económica a través de super chats, que en los últimos días del programa duplicaron su valor.

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Los participantes vivieron una noche llena de emoción con la llegada de Luis Ángel El Flaco para amenizar la noche del pasado 7 de mayo (La Mansión VIP HotSpanish)

Redes sociales y encuestas abiertas marcan la tendencia de favoritos

Entre el 7 y el 8 de mayo tendrán doble valor, lo que puede modificar el resultado final hasta el último momento.(Instagram: @solleon21)

El formato de participación directa del público, mediante votos y super chats, permite cambios repentinos en la tabla de posiciones.

En las encuestas abiertas en redes sociales, comunidades digitales organizan campañas para apoyar o desplazar concursantes. La producción informó que los puntos obtenidos entre el 7 y el 8 de mayo tendrán doble valor, lo que puede modificar el resultado final hasta el último momento.

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La tabla más reciente difundida en redes sociales y por creadores de contenido ubica a Sol León en el primer lugar. Mazatlán, Eli Esparza, Katy Cardona y Alfredo Adame completan el top cinco, mientras que Carlos Alberto, Aida Merlano, Naim Darrechi y Kim Shantal también se mantienen entre los favoritos de la audiencia.

El respaldo de cada participante depende de la votación y el apoyo económico de sus seguidores, que varía según su popularidad en las redes sociales.

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La tabla más reciente difundida en redes sociales y por creadores de contenido ubica a Sol León en el primer lugar. Mazatlán, Eli Esparza, Katy Cardona y Alfredo Adame completan el top cinco (La Mansión VIP)

Momentos virales y rivalidades impulsaron la temporada

Sol León destacó por su capacidad para transformar el reality en espectáculo, con enfrentamientos, comentarios y una presencia dominante. (Captura de pantalla)

El programa convirtió muchos episodios en tendencia nacional.

Sol León destacó por su capacidad para transformar el reality en espectáculo, con enfrentamientos, comentarios y una presencia dominante. Sus intervenciones generaron polémica y la ubicaron entre las más votadas durante toda la temporada, según el flujo de tendencias en redes sociales.

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Eli Esparza se ubicó entre las participantes con mayor respaldo. Su estrategia de evitar conflictos y aprovechar momentos virales fortaleció su posición. Su comunidad de seguidores se organizó para votar de manera masiva y cada transmisión genera miles de interacciones. Grupos de seguidores la consideran la más popular, algo que se refleja en los sondeos y tendencias de TikTok y X.

Mazatlán protagonizó uno de los episodios más comentados cuando intentó abandonar la competencia y luego regresó. Esta situación revitalizó el apoyo de sus seguidores y lo reposicionó entre los favoritos. El regreso de algunos concursantes también modificó la dinámica interna, generando nuevos conflictos y alianzas.

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Katy Cardona logró trascender el encierro del reality y se volvió tendencia fuera del programa. Su imagen fue tema de memes y retos en redes, lo que incrementó su visibilidad. Su relación con Naim Darrechi la mantuvo en el centro de la conversación digital, especialmente entre el público más joven. Aída Merlano y Carlos Alberto conservaron el apoyo de sus seguidores, en particular de los equipos Barullo y Ruletix, lo que intensificó la rivalidad grupal en la última semana.

El formato económico y la participación del público determinan el resultado

La Mansión VIP se caracteriza por un formato donde la interacción financiera del público tiene impacto directo en la competencia. Los seguidores pueden enviar recursos económicos a sus favoritos mediante super chats, lo que incide en la permanencia y la posición de los concursantes. Cada aporte puede modificar el desarrollo del reality.

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El programa se mantiene como fenómeno de audiencia, impulsado por la viralidad de sus momentos polémicos y la participación directa de la comunidad digital. El resultado de la temporada dependerá de la última ola de votos y super chats, que definirá qué finalista se lleva el premio de 2 millones de pesos el próximo 10 de mayo.