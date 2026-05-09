México

En Nuevo León tampoco aceptan medida de Mario Delgado: Samuel García anuncia fecha de finalización del Ciclo Escolar 2025-2026

Pese a que Claudia Sheinbaum aseguró que la medida aún no está definido, Mario Delgado confirmó que el ajuste podría ser al inicio del nuevo ciclo escolar

Guardar
Google icon
Samuel García tampoco seguirá la medida adoptada por la SEP para concluir el Ciclo Escolar 2025-2026 el cinco de junio.
Samuel García tampoco seguirá la medida adoptada por la SEP para concluir el Ciclo Escolar 2025-2026 el cinco de junio.

Mario Delgado, quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se mantiene al centro de la polémica por la decisión de modificar el calendario escolar 2025-2026, la dependencia federal junto con las estatales -según lo publicado- decidieron concluir las clases el próximo 5 de junio, motivados por la “ola de calor” y el inicio del Mundial 2026.

Ante esta decisión, Samuel García, gobernador de Nuevo León, detalló a través de sus redes sociales que la medida “representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”.

PUBLICIDAD

Precisó que debido a modificaciones previas en el inicio del ciclo escolar, en el estado finalizarán las clases el próximo 19 de junio, además, del 22 de junio al 8 de julio se realizarán talleres y “campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten, puedan acudir a las escuelas en ese periodo”.

Anuncio de Samuel García genera molestia en redes sociales

(SEP)
(SEP)

Lo previsto por el gobernador de Nuevo León ha generado comentarios negativos, entre quienes están de acuerdo en que concluya el 5 y los que prefieren el 30 de junio:

PUBLICIDAD

  • “Mi estimado gobernador con el debido respeto que me merece, que de diferencia va a ser 1 semana o quince días en el aprendizaje de los alumnos en escuela publica, si muchos de nosotros les enseñamos en casa mas que en la escuela, por mi a mi bendición ya la quiero de vacaciones".
  • Ves a las escuelas como guarderías, lamentable tu visión de los docentes de Nuevo León. No hagas receso escolar si quieres, no tememos al trabajo. Pero el mundo se enterara de tu nefasto trabajo como gobernador en los partidos del mundial”.
  • Qué decepción sentir que nuestro trabajo como maestras se vea reducido a “cuidar niños”. Estudiamos, nos preparamos y enseñamos con vocación. No somos responsables de la falta de compromiso de algunos padres”.

SEP dice haber acordado con todos los estados

En el comunicado publicado el día 7 de mayo, se asegura que “Mario Delgado Carrillo y las 32 autoridades educativas, acordaron que la conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio”.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

La SEP estipula que las labores administrativas de cierre concluirán el próximo 12 de junio y el Consejo Técnico Escolar (CTE) previsto para el 29 de mayo, se cambia al 8 de junio.

El receso escolar terminará el 10 de agosto y “para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes”.

Por lo que, el 31 de agosto estaría comenzando el ciclo escolar 2026-2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que la decisión no es definitiva, Mario Delgado reiteró que el 5 de junio concluirá el ciclo escolar en curso.

Temas Relacionados

Ciclo Escolar 2025-2026Nuevo LeónMario DelgadoSamuel GarcíaClaudia SheinbaumSEPPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

El director técnico de Pumas borró su cuenta de Instagram horas antes del partido de vuelta de cuartos de final ante América, generando incertidumbre en la previa del clásico capitalino

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Línea 5 del STC colapsa por altas temperaturas y provoca desalojos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de mayo? Línea 5 del STC colapsa por altas temperaturas y provoca desalojos

Temblor hoy 8 de mayo en México: sin registro de sismos

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 8 de mayo en México: sin registro de sismos

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 08 de mayo

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 08 de mayo

Caso Lozoya: FGR logra quitarle residencia de 51 millones de pesos en la CDMX al exdirector de Pemex

El litigio inició en 2021 y, tras revertir un fallo adverso en primera instancia y ganar en apelación, la fiscalía federal obtuvo la confirmación definitiva de la extinción de dominio

Caso Lozoya: FGR logra quitarle residencia de 51 millones de pesos en la CDMX al exdirector de Pemex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Marina decomisa cargamento de metanfetamina en Manzanillo: iba rumbo a Nueva Zelanda disfrazado de compactadoras de cartón

Madres Buscadoras de Jalisco localizaron 28 bolsas con restos humanos y osamentas cerca del aeropuerto de Guadalajara

Golpe a Los Mayos: Marina destruye narcolaboratorio y plantío de marihuana en Culiacán

Trasladan a penales federales a “El Señor de la V” y a “El Chivis”, líderes de células de los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua

Estas serían las razones por las que Fernando Yael “N” habría desaparecido a su madre en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

Bruno Mars conquista a fans mexicanos al cantar “Lo arriesgo todo” completamente en español

¿Quién es Kakalo? El artista revelación del regional mexicano que llega al Festival Arre 2026

Alex Ubago celebró 25 años de “¿Qué pides tú?” con una noche de nostalgia y emoción en el Teatro Metropólitan de la CDMX

Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

Ellos son los favoritos rumbo a la gran final de La Mansión VIP

DEPORTES

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Henry Martin se lanza contra Pumas y asegura que buscaron ganar por “medios raros”

Efraín Juárez borra sus redes sociales previo al clásico capitalino entre Pumas y América

Gil Mora elogia a la Selección de Corea del sur, rival del Tri en el Mundial 2026

DT de Toluca explota tras la goleada 7-1 contra América y anuncia su retiro anticipado del futbol femenil

Matías Almeyda podría llegar a ser entrenador de Rayados de Monterrey