En Nuevo León tampoco aceptan medida de Mario Delgado: Samuel García anuncia fecha de finalización del Ciclo Escolar 2025-2026

Samuel García tampoco seguirá la medida adoptada por la SEP para concluir el Ciclo Escolar 2025-2026 el cinco de junio.

Mario Delgado, quien está al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se mantiene al centro de la polémica por la decisión de modificar el calendario escolar 2025-2026, la dependencia federal junto con las estatales -según lo publicado- decidieron concluir las clases el próximo 5 de junio, motivados por la “ola de calor” y el inicio del Mundial 2026.

Ante esta decisión, Samuel García, gobernador de Nuevo León, detalló a través de sus redes sociales que la medida “representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo educativo de sus hijas e hijos”.

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Precisó que debido a modificaciones previas en el inicio del ciclo escolar, en el estado finalizarán las clases el próximo 19 de junio, además, del 22 de junio al 8 de julio se realizarán talleres y “campamentos deportivos para que las niñas y niños que lo necesiten, puedan acudir a las escuelas en ese periodo”.

Anuncio de Samuel García genera molestia en redes sociales

(SEP)

Lo previsto por el gobernador de Nuevo León ha generado comentarios negativos, entre quienes están de acuerdo en que concluya el 5 y los que prefieren el 30 de junio:

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“Mi estimado gobernador con el debido respeto que me merece, que de diferencia va a ser 1 semana o quince días en el aprendizaje de los alumnos en escuela publica, si muchos de nosotros les enseñamos en casa mas que en la escuela, por mi a mi bendición ya la quiero de vacaciones".

“ Ves a las escuelas como guarderías, lamentable tu visión de los docentes de Nuevo León . No hagas receso escolar si quieres, no tememos al trabajo. Pero el mundo se enterara de tu nefasto trabajo como gobernador en los partidos del mundial”.

“Qué decepción sentir que nuestro trabajo como maestras se vea reducido a “cuidar niños”. Estudiamos, nos preparamos y enseñamos con vocación. No somos responsables de la falta de compromiso de algunos padres”.

SEP dice haber acordado con todos los estados

En el comunicado publicado el día 7 de mayo, se asegura que “Mario Delgado Carrillo y las 32 autoridades educativas, acordaron que la conclusión del ciclo escolar se adelantará al próximo 5 de junio”.

Mario Delgado, titular de la SEP, informó que se adelantará el cierre del Ciclo Escolar 2025 - 2026 por "diversos motivos", entre ellos la realización de la Copa Mundial en México, con ello las vacaciones se alargarán y el próximo ciclo empezará el 31 de agosto de 2026 (X/ @mario_delgado)

La SEP estipula que las labores administrativas de cierre concluirán el próximo 12 de junio y el Consejo Técnico Escolar (CTE) previsto para el 29 de mayo, se cambia al 8 de junio.

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El receso escolar terminará el 10 de agosto y “para no comprometer el desarrollo del plan y programas de estudio del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas oficiales dedicadas al fortalecimiento de aprendizajes”.

Por lo que, el 31 de agosto estaría comenzando el ciclo escolar 2026-2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que la decisión no es definitiva, Mario Delgado reiteró que el 5 de junio concluirá el ciclo escolar en curso.

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