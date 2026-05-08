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Edén Muñoz pospone show en Los Mochis, Sinaloa tras incendio en centro comercial: “No es momento de celebrar”

El cantante dio a conocer la nueva fecha del espectáculo

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Edén Muñoz
Edén Muñoz decide reprogramar su concierto en Los Mochos tras incendio que dejó 5 muertos y 38 heridos (Foto: Sony Music)

Edén Muñoz, reconocido por su trayectoria como cantante y compositor de regional mexicano, pospone el concierto que ofrecería este fin de semana en Los Mochis, Sinaloa, tras el incendio registrado en la Plaza Fiesta Las Palmas, donde murieron al menos cinco personas y otras 38 resultaron heridas.

El artista informó que no se encuentra emocionalmente en condiciones de presentarse y afirmó que el espectáculo se reprograma para el 20 de junio, al considerar que la situación actual en la ciudad impide cualquier tipo de celebración.

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El incendio en Plaza Fiesta Las Palmas deja víctimas fatales y decenas de heridos

Incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, dejó muertos y heridos. (AFP)
Incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, Sinaloa, dejó muertos y heridos. (AFP)

La tragedia sacudió a la comunidad de Los Mochis ayer por la tarde, cuando un incendio se desató en el centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas, causando la muerte de al menos 5 personas y lesiones a 38 más. Decenas de asistentes corrieron para escapar de las llamas, mientras una densa nube de humo cubría los pasillos y los estacionamientos, dificultando la evacuación.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el fuego se expandió rápidamente entre los locales del centro comercial, provocando la caída de techos. Las personas intentaron huir en medio del humo que llenó la zona. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue el origen del incendio.

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Edén Muñoz: “No tengo sonrisa, no tengo alma como para salir”

Edén Muñoz
Edén Muñoz declaró que no considera correcto la celebración de un concierto en Los Mochis (Sony Music)

Edén Muñoz, exvocalista de la agrupación Calibre 50, dio a conocer la decisión a través de un mensaje en redes sociales, donde expresó sentirse afectado por el dolor de las familias y el ambiente de luto en su ciudad natal.

En palabras del músico: “Lamentablemente el día de ayer se dio una plaza ahí en los Mochis donde lamentablemente muchísimas personas quedaron sin vida, otras personas heridas. Hay muchísima situación bastante complicada, bastante fea, la verdad”.

Muñoz explicó que, por responsabilidad, no considera adecuado ofrecer un espectáculo en un momento de duelo para Los Mochis. Señaló: “Es una situación que pues no es momento de celebrar... pero bueno, estoy tomando mi responsabilidad como artista, pero principalmente como persona. Todos sabemos la desgracia que ocurrió ayer en la tarde en los Mochis, en mi natal Los Mochis, donde desafortunadamente no solamente fallecieron personas, muchos heridos, incluso personas desaparecidas”.

El cantante confesó que su ánimo no es el adecuado y detalló: “Estoy con un dolor, eh, porque también al final de cuentas soy padre, también soy soy hijo, también soy amigo y me pongo de repente en los zapatos de de todas las personas y y no tengo no tengo sonrisa, no tengo no tengo alma, no tengo corazón como para salir”.

El concierto se reprograma para el 20 de junio

La conexión entre Muñoz y el legado de Omar Geles es un recordatorio del poder de la música para trascender fronteras y unir culturas - crédito @edenmunoz/IG
- crédito @edenmunoz/IG

La presentación que Muñoz tenía prevista en Los Mochis queda pospuesta para el 20 de junio, decisión que explicó abiertamente ante sus seguidores.

Explicó que un concierto es motivo de alegría y festejo, y que las condiciones actuales de la ciudad no lo permiten. “Ustedes se merecen el mejor show, siempre lo he dicho. Y lo que naturalmente tendría que ser un show lleno de alegría, lleno de de risas, de baile, de festejo, pues realmente para mí considero que no hay absolutamente nada que festejar”, indicó el compositor.

Muñoz pidió comprensión y empatía hacia las personas afectadas por la tragedia, reiterando que prefiere esperar un momento más adecuado para encontrarse con su público en el escenario.

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