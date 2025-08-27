México

¿Realmente puedo usar el aceite de oliva en el cabello?

Es uno de los productos de cocina más comunes en el cuidado capilar

Por Jazmín González

Guardar
¿Realmente puedo usar el aceite
¿Realmente puedo usar el aceite de oliva en el cabello? 

En los últimos años, el aceite de oliva ha ganado popularidad en redes sociales por sus supuestos beneficios para lograr un cabello más suave, brillante y saludable. Sin embargo, especialistas en dermatología y cosmética advierten que también implica ciertos riesgos y limitaciones.

Además de ser conocido por su papel en la cocina, ha sido incluido en la formulación de productos cosméticos debido a la percepción positiva que genera entre los consumidores.

¿Realmente puedo usar el aceite
¿Realmente puedo usar el aceite de oliva en el cabello?

¿Es bueno utilizar aceite de oliva en el cabello?

Su función principal en el cuidado capilar lo coloca en el área de acondicionadores, ya que actúa como sustancia oclusiva y emoliente; es decir, ayuda a retener la hidratación y mejora la textura del cabello, haciéndolo más manejable y menos propenso al encrespamiento.

De acuerdo con el estilista Dmitry Irshinskiy, dicho ingrediente de cocina destaca por su eficacia para controlar el frizz y proteger la fibra capilar frente a la rotura. “Ayuda a retener la hidratación y mejora la textura del cabello, haciéndolo más manejable y menos propenso al encrespamiento”. Además, puede calmar la irritación y sequedad del cuero cabelludo, pero también existen algunos inconvenientes con su uso.

El dermatólogo Jack Levy señala que su textura densa y pesada puede resultar contraproducente en cabellos finos o delgados, ya que tiende a darles un aspecto lacio o grasoso. Por el contrario, las personas con cabello rizado, grueso o con textura, suelen tener mejores resultados.

¿Realmente puedo usar el aceite
¿Realmente puedo usar el aceite de oliva en el cabello?

Cómo utilizar correctamente el aceite de oliva en el cabello

El procedimiento recomendado para aplicar aceite de oliva en el cabello consiste en utilizar una pequeña cantidad (aproximadamente entre una y dos cucharadas), distribuyéndola principalmente en los medios y puntas, evitando la raíz y el cuero cabelludo para prevenir la acumulación de residuos.

Los expertos recomiendan dejar actuar el producto entre 20 y 30 minutos antes de enjuagarlo. “Hay quienes sugieren mezclar el aceite con un poco de acondicionador para facilitar su eliminación y evitar el exceso de grasa.”

Cabe señalar que su uso debe limitarse a una vez por semana o menos, similar a la aplicación de mascarillas capilares, para evitar la saturación y el aspecto pesado.

¿Realmente puedo usar el aceite
¿Realmente puedo usar el aceite de oliva en el cabello?

Para quienes buscan buscan incorporar los beneficios del aceite de oliva sin el uso directo, existen productos formulados que lo incluyen junto a otros aceites y compuestos hidratantes. Algunas opciones son, sueros con mezclas de aceites vegetales, aceites griegos puros aptos para rostro, cuerpo y cabello, y geles de control de bordes enriquecidos con aceite de oliva para fortalecer y definir peinados.

Temas Relacionados

aceite de olivacuidado capilarbellezasaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

El ex habitante se sinceró sobre las consecuencias que ha tenido la participación de su sobrino en el reality show 24/7

Novia de Facundo habría hablado

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

José Benavidez considera que el estadounidense es muy pequeño para el tapatío, aunque no descartó una sorpresa

Papá de David Benavidez cuestiona

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

El cantante mexicano anunció una gira que recorrerá ciudades clave de Estados Unidos, acompañado por su hermano Fabio

Xavi y Grupo Frontera sorprenden

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

El espectáculo musical que se realizará en el Auditorio Nacional destacará la trayectoria del cantautor mexicano

José María Napoleón se prepara

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 26 de agosto

Como todos los martes, aquí están los resultados del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Resultados Gana Gato: ganadores del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Acusan en EEUU a líderes

Acusan en EEUU a líderes de una organización criminal con sede en México de enviar droga en autos modificados

Caen siete hombres tras agresión armada contra elementos de seguridad en operativo de búsqueda en Huaniqueo, Michoacán

Detienen a dos miembros del CJNG en Baja California, estarían ligados con pugnas por venta de drogas

Quién es el narcotraficante mexicano más exitoso por colaborar con EEUU, según expertos

Sentencian a “El Gato” de la Familia Michoacana, el hombre que viajó a la capital para negociar protección de policías

ENTRETENIMIENTO

Novia de Facundo habría hablado

Novia de Facundo habría hablado con Poncho de Nigris tras controversias en La Casa de los Famosos 3: “Esto es un juego”

Xavi y Grupo Frontera sorprenden con una cumbia que celebra el empoderamiento femenino

José María Napoleón se prepara para su concierto Sinfónico en CDMX

Gala Montes culpa a Adrián Marcelo y a su mamá de la baja venta de boletos para sus conciertos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 26 de agosto: Dalílah y Mar Contreras se reconcilian y abrazan tras discusión

DEPORTES

Papá de David Benavidez cuestiona

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

Faitelson desmiente veto de los partidos de Cruz Azul tras su ausencia en la transmisión de TUDN