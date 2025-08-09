Los alimentos con mucha proteína que son muy baratos, ideales para ganar masa muscular y no gastar miles de pesos

Proteína, necesaria para construir músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes asisten al gimnasio o practican ejercicios de fuerza, el consumo adecuado de proteínas resulta indispensable para favorecer la recuperación muscular y la ganancia de masa magra.

Las proteínas proporcionan los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para la construcción y reparación de tejidos tras el esfuerzo físico, aceleran la síntesis de nuevas fibras musculares y ayudan a evitar el catabolismo, fenómeno que conlleva la pérdida de músculo.

Sin embargo, existe la creencia de que incluir una cantidad suficiente de proteínas en la dieta implica necesariamente un gasto elevado o el consumo de productos exclusivos; en realidad, es posible satisfacer estos requerimientos a través de alimentos económicos, accesibles y de comprobada calidad nutricional.

Proteínas baratas: huevo y lentejas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es uno de los alimentos más recomendados en rutinas de entrenamiento, no solo por su precio asequible, sino por el alto valor biológico de su proteína. Contiene todos los aminoácidos esenciales y se digiere fácilmente, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan optimizar su alimentación sin endeudarse.

Un solo huevo aporta aproximadamente 6 gramos de proteína y, a diferencia de cortes cárnicos o suplementos, su precio sigue siendo bajo en comparación. Además de la clara —donde se concentra la mayor parte de la proteína— la yema contiene micronutrientes importantes como hierro, vitamina B12, y grasas saludables que favorecen la energía y el metabolismo.

La versatilidad culinaria del huevo permite múltiples preparaciones: cocido, revuelto, en omelette o integrado a batidos y ensaladas. Este alimento se adapta a todos los horarios del día y facilita la inclusión constante de proteína en el menú sin necesidad de grandes inversiones. Por su facilidad de cocción y almacenamiento, el huevo resulta también eficiente para quienes llevan una vida activa y horarios ajustados.

Otro alimento de altísimo contenido proteico y bajo costo es la lenteja. Las legumbres, en general, ofrecen una alternativa vegetal de proteína que suma fibra, minerales y bajo contenido de grasa. Una taza de lentejas cocidas aporta cerca de 18 gramos de proteína, lo que las sitúa entre las opciones más convenientes para vegetarianos, veganos o aquellas personas que desean diversificar sus fuentes proteicas. Su bajo índice glucémico contribuye además a una mayor sensación de saciedad y a mantener estables los niveles de glucosa, lo que puede ser beneficioso si el objetivo de entrenamiento también involucra la pérdida de grasa corporal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas son económicas y se conservan por largos periodos en la despensa. Su preparación sencilla —solo requieren cocción en agua y pueden condimentarse al gusto— y su posibilidad de incorporarse a guisos, sopas, ensaladas o hamburguesas vegetales las hacen ideales para variar la dieta sin sacrificar cantidad ni calidad nutricional. Además, al combinar lentejas con cereales como el arroz, se obtiene una proteína de alto valor biológico, equiparable a la de alimentos de origen animal, ya que se complementan los aminoácidos esenciales.

Tanto el huevo como las lentejas demuestran que es viable cubrir los requerimientos proteicos para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular sin incurrir en gastos excesivos. Optar por estos alimentos permite mantener una alimentación equilibrada, práctica y sostenible, adecuada para quienes buscan mejorar su composición corporal a través del ejercicio constante y una dieta inteligente.