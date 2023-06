El amor ya no es lo que era: “Adiós al matrimonio”, el nuevo libro de Luciano Lutereau

El amor en el siglo XXI ya no es lo que era antes. "Adiós al matrimonio", de Luciano Lutereau.

Pareciera que cada vez tendemos más a desconocer lo que significa tener una pareja, lo que representa y lo que implica. Vivimos en una sociedad que ya no se piensa a partir de los roles de marido y mujer, estereotipados a más no poder, no solo porque cada vez hay menos parejas interesadas en compartir espacios y bienes, sino porque las experiencias actuales de los vínculos amorosos suponen una perdida de la individualidad ante el encuentro con el otro.

La mal llamada ‘libertad’ en las relaciones de pareja ha hecho que las prácticas tradicionales se difuminen y apenas un muy pequeño porcentaje de las parejas siga interesándose en contraer nupcias. “Es que la libertad siempre trae problemas, ya que nos obliga a tomar decisiones que antes eran impensables, lo mismo que asegura nuevas responsabilidades. En una época de transición como la nuestra, creo que vivimos aún en el desconcierto y que todavía no logramos estar a la altura de nuestra nueva capacidad de explorar el amor”, escribe el autor.

Si esto es así, ¿cómo consuman sus relaciones las personas en la actualidad?

A partir de esta pregunta, el bestseller argentino Luciano Lutereau escribe “Adiós al matrimonio”, su último libro, y realiza un análisis de las situaciones cotidianas y anécdotas de su propia práctica, con el fin de reunir la información necesaria para entender los vínculos que habitamos y ayudamos a moldear todos los días.

En alrededor de 224 páginas, el autor de libros sobre crianza, adolescentes y masculinidad, se vale de ejemplos y casos que han pasado por su propio consultorio para constatar que, en la mayoría de las ocasiones, con el paso de los años, varios matrimonios comienzan a preguntarse cómo es que siguen juntos, a pesar del tiempo.

Portada del libro "Adiós al matrimonio", de Luciano Lutereau. (Planeta de Libros).

En esta sociedad de las relaciones abiertas y el poliamor no conseguimos dejar de sufrir por amor. Las preguntas siempre tienen que ver con cómo vivir con el otro, de qué forma se puede compartir la soledad, cómo se ama a alguien sin llegar a sentir deseos de poseerle, y llegado el caso, cómo se aprende a separarse y a vivir el duelo.

Este libro sugiere una conversación alrededor de estas cosas, desde la perspectiva del autor y la postura psicoanalítica, dirigida, especialmente, a aquellos que sufren porque quieren estar con alguien, conectar, y no encuentran la forma de que el otro quiera lo mismo que ellos. Un libro pensado para quienes no saben estar solos, o han construido vínculos de dependencia lo suficientemente complejos que ni el tiempo ha conseguido diluirlos.

Las páginas de “Adiós al matrimonio” están pensadas para que quien las lea encuentre, no respuestas, sino herramientas para comprenderse antes de juzgarse en medio de esta idea de que no es suficiente decir “hasta que la muerte nos separe” para que el amor siga su curso.

Sobre el autor, Luciano Lutereau

Es psicoanalista. Doctor en Filosofía y doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde trabaja como docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Filosofía y Letras. Magister en Psicoanálisis y especialista en Psicología Clínica. También es docente en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), donde además coordina la Licenciatura en Filosofía.

Dirige la revista de psicoanálisis y filosofía Verba Volant e integra el comité de redacción de prestigiosas publicaciones.

Dicta de manera regular cursos de posgrado en distintas universidades del país y del exterior.

Es autor de diversos libros, entre ellos, Histeria y obsesión. Introducción a la clínica de las neurosis (2013), Ya no hay hombres. Ensayos sobre la destitución masculina (2016) y Edipo y violencia. Por qué los hombres odian a las mujeres (2017).

Artículos suyos han sido traducidos al inglés, francés y portugués.

