La clave para ser feliz está en nosotros: el español Curro Cañete y su método para alcanzar la felicidad

El escritor español y coach certificado en psicología,Curro Cañete, conocido entre los lectores por títulos como “El poder de confiar en ti”, “Ahora te toca ser feliz” y “No tengas miedo a nada”, regresa con un libro que promete seguir acompañándolos en su camino hacia la plenitud.

En su más reciente publicación, un libro de lo más práctico y, a la vez, riguroso, comparte una serie de pasos para que la gente consiga liberarse de los apegos negativos, de aquellas relaciones que, de un modo u otro, solo traen problemas; así, se propone guiar a los lectores en el camino hacia el amor propio, incondicional y decidido, con el ánimo de que puedan llegar a ser personas mentalmente fuertes.

En las páginas de “El amor comienza en ti” se nos revela lo necesario para construir una vida plena y fortalecer los cimientos de nuestra autoestima. Para amarnos a nosotros mismos, dice el autor, el primer paso es aceptarlo, amar a otros, sentirnos en paz con nosotros mismos. Esa es la puerta de entrada para ser felices.

En un mundo en el que cada vez se nos imponen más exigencias y desafíos, en el que detenerse a pensar en nosotros mismos es cada vez más difícil, el amor parece ser el escenario más esperanzador. Todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a recibir amor, sin importar nada. Dejar de sufrir es el objetivo, la búsqueda, y el propósito es la realización personal.

“¿Cuántas veces has buscado fuera lo que solo podías empezar a encontrar dentro?”, nos pregunta Cañete. La respuesta suele ser la razón por la que, constantemente, pensamos que nos hace falta algo para ser felices. Lo cierto es, sin embargo, que antes de anhelar cualquier otra cosa, lo primordial es volver a nosotros, comprender que lo que necesitamos realmente es amarnos, porque solo nosotros somos los protagonistas de nuestra historia.

“El propósito de este libro es que alcances tu realización personal en esta vida”, escribe el español. “Voy a hacer todo lo posible para ayudarte a alcanzar nuevos niveles de calma, de plenitud y de paz mental”. Aquí y ahora, promete Cañete, tienes la oportunidad de amarte de verdad. “Cuando leas este libro y lo consigas, todo será diferente: las cosas saldrán mejor, la realidad será más amable y gozarás de la vida tal y como mereces hacerlo”.

Si bien “El amor comienza en ti” está dirigido para aquellas personas que deseen mejorar su eficacia y productividad en la vida, todo lector puede refugiarse en sus páginas. De hecho, debería considerarlo, pues todos estamos siempre intentando vivir en paz con nosotros mismos, queriendo alterarnos menos y disfrutar más. Dice el español que ha escrito este libro para quien quiera respetarse y hablarse mejor a sí mismo.

“Mi trabajo se basa en la idea de que la salvación depende de cada uno de nosotros: mi éxito es que logres darte cuenta de que tú eres más capaz de lo que creías, más valioso de lo que te dijeron y más fuerte de lo que imaginaste. (...) que comprendas que no tienes por qué limitarte a ti mismo ni vivir en una cárcel. Mi éxito es ayudar a gente que esté atravesando desafíos para que recuperen la esperanza, la alegría, la paz interior”, escribe el autor.

Son cerca de 264 páginas las que componen “El amor comienza en ti”, el libro con el que Curro Cañete pretende entregar a los lectores el método más poderoso para alcanzar su felicidad. Un viaje que, promete, cambiará vidas.

Sobre el autor, Curro Cañete

Escritor, licenciado en Derecho y Periodismo, y coach profesional titulado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha ayudado a deportistas, artistas y profesionales a enfocarse, dar lo mejor de sí mismos y aumentar su éxito y su felicidad.

Apasionado del comportamiento humano, su propósito de vida es ayudar a las personas a creer en sí mismas para que puedan disfrutar de la vida, vivir sin miedo y hacer sus sueños realidad.

Traducido a diez idiomas. Su libro El poder de confiar en ti ganó el premio al mejor libro publicado en 2019.

El amor comienza en ti, fragmento

En este libro aprenderás a hacer realidad tus deseos, pero sobre todo a relajarte en el proceso de hacerlos realidad. Cuando logres sentirte bien desde que nace tu deseo hasta su realización física, habrás logrado lo que no han conseguido todavía la mayoría de los seres humanos: disfrutar del presente.

Y cuando comprendas el poder tan grande que tiene para ti y para tu vida disfrutar del presente, y compruebes por ti mismo que lo que llega a tu vida cuando estás relajado, tranquilo, feliz, en tu centro es muchísimo mejor que cuando estás ansioso, querrás seguir practicando esta filosofía práctica basada en la felicidad.

Por supuesto, muchas veces te caerás, pero eso no importa, porque sabrás que el juego y el entrenamiento es contigo mismo; con lograr sentirte bien tú ahora, sin pretender cambiar las circunstancias externas.

No te distraigas con la opinión de otros ni con las limitaciones de otros. Comprende que son sus limitaciones, no las tuyas, y que no tienes por qué aceptarlas ni creerlas para tu vida. Lo que tú crees, se hará verdad para ti. Lo que ellos creen, será verdad para ellos. Tú eliges lo que quieres creer y cómo quieres vivir.

El programa de autoestima que te presento a continuación estará compuesto por los siguientes pasos y capítulos:

Paso 1. Cómo pasar de la inconsciencia a la consciencia

Hacerte consciente es ver lo que antes no veías. Darte cuenta. Algunas personas son conscientes en algunos puntos de su vida, pero inconscientes en otros. Si quieres mejorar, es necesario que te des cuenta de lo que va mal, que lo pongas por escrito, y al mismo tiempo que sepas qué puedes hacer para mejorar. Te harás más consciente y empezarás a mejorar todo lo relacionado con el amor a ti mismo: el autocuidado, la salud, el dinero, el trabajo, tus relaciones más importantes, tus aficiones… Por supuesto, también te harás consciente de todo lo que quieres y ya tienes, para que valores mucho, cada día, las cosas buenas que hay en tu vida. He descubierto que las personas agradecidas reciben cosas mucho mejores. A la vida le gusta la gente agradecida. Cuando agradeces llegan más cosas buenas.

Paso 2. Aceptación para dejar de sufrir

Para quererte es necesario que aceptes tus luces y también tus sombras. Aceptarás tus fortalezas, debilidades y lo que consideras tus defectos para amarte de forma incondicional. También aprenderás a aceptar las luces y sombras de tus relaciones más importantes, para que dejes de luchar y empieces a disfrutar de tus relaciones de forma más sana y auténtica. Aceptarás los retos de la vida para poder transformarlos en oportunidades maravillosas.

Paso 3. Aceptación de las reglas de la vida: la pérdida y la muerte

La vida está llena de regalos. Los regalos que llegan a tu vida son interminables, pero tienen un principio y un final, y esto es necesario aceptarlo si quieres sentir paz. Cuando comprendas que las reglas del juego de la vida no son malas, sino que hay una Inteligencia Infinita detrás y que la vida es maravillosa tal y como es, podrás relajarte ante la pérdida, porque sabrás que, cuando un regalo termina, vienen otros. Trabajaremos también un tema que hace sufrir a mucha gente: la muerte. Yo también he perdido a personas muy importantes, algunas de forma trágica. Voy a ayudarte a entender de verdad que la muerte es una transformación, y así podrás aceptarla con más tranquilidad.

Paso 4. ¿Cómo crear mi propia realidad?

En este capítulo aprenderás a ser el creador deliberado que has venido a ser. Porque no eres como un corcho a la deriva en un océano sin fin, sino un ser poderoso que tiene conciencia y sabiduría interior. Cuando aprendas a escuchar tu guía interna y comprendas cómo funciona el universo, entenderás que no hay nada que desees ser, hacer o conseguir que no puedas hacer realidad. Serás capaz de concretar todo lo que quieres, dibujar tu proyecto de vida y encontrarás mucha claridad sobre la vida que quieres vivir. Jamás volverás a ser una víctima, pues habrás entendido el poder de tu foco y sabrás que el poder está dentro de ti, no está fuera. Comprenderás mejor que nunca cómo es el proceso creativo, la importancia de tus deseos, de tus sueños e ilusiones, y cuáles son los pasos concretos que hay que seguir para que no te veas extraviado en el desierto. Conectarás con tu guía interna, que está conectada a la Inteligencia Universal en torno a la que gira la vida, y hallarás paz y tranquilidad. Comprenderás que la buena salud que deseas está en tus manos. Haremos ejercicios para hacerte consciente de tu poder creativo y que empieces a utilizarlo con mayor eficacia para materializar tus deseos. Y sobre todo aprenderás a avanzar hacia tu proyecto de vida con gozo, alegría y paz interior. Una vez más, encontrarás poderosas afirmaciones que te ayudarán a materializar tus deseos y enfocarte en ellos.

Paso 5. Cómo sanar tus heridas del pasado y tus traumas, y cómo liberarte de todo resentimiento

Si quieres ser el creador deliberado que construye su propia realidad y quieres vivir con una buena autoestima que te permita ser feliz, tendrás que sanar las heridas del pasado, curarlas, para romper las cadenas que te atan a lo que ya no existe. Existe el presente. El pasado no puede afectarte si tú no llevas a él la atención. Aprenderás a identificar y sanar los traumas con ejercicios prácticos de autocuidado que te ayudarán a darte amor en cualquier circunstancia y condición. Curarás tus heridas con amor y aprenderás a perdonar no solo a quienes te hicieron daño, sino a ti mismo. El amor es una cura milagrosa y en este capítulo tendrás oportunidad de practicarla. Pero, como veremos, muchas veces permaneces atado al pasado porque no has aprendido a vivir aquí y ahora, en un eterno presente. No importa quién o qué provocará tus heridas; son tuyas y tienes que curarlas. Aprenderás a hacerlo.

