Qué leer el fin de semana: Margaret Atwood, Camila Sosa Villada y Stephen King, tres autores con maestría literaria

El fin de semana es el mejor momento para explorar distintos géneros literarios y animarse a descubrir nuevos. Infobae Leamos hizo una selección de tres autores con plumas reconocidas, cuya maestría reside en el arte de saber contar una historia, con recursos variados y fiel a sus estilos. Novelas atrapantes y poesía sensible y precisa son los libros elegidos como punto de partida perfecto para estos días de descanso. Para reflexionar, para acompañar el insomnio y para conmoverse, qué mejor que conseguir nuevos títulos con importantes descuentos en sus versiones de libro electrónico.

En esta selección, tres reconocidas obras para elegir entre la escritora canadiense Margaret Atwood, la escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada, que gravita en el centro de la literatura local contemporánea, y el gran referente del género de terror Stephen King.

"Los testamentos", de Margaret Atwood

Los testamentos es la aclamada continuación de El cuento de la criada, de la escritora canadiense Margaret Atwood. La novela fue ganadora del Booker Prize 2019, y Atwood se convirtió en la cuarta novelista en ganar el premio dos veces. Había mucha expectativa con este libro, tras el estreno de la serie televisiva protagonizada por Elisabeth Moss —que en septiembre estrena su quinta temporada— y curiosidad por saber cómo seguía la historia de la república teocrática de Gilead, en la que las mujeres pierden todas sus libertades y las fértiles se convierten en esclavas obligadas a concebir para los poderosos. ¿Qué sucede con Defred (June en la serie), obligada a la esclavitud sexual, cuando lucha por sobrevivir en una sociedad totalitaria y postapocalíptica situada en lo que solía ser Estados Unidos?

En Los testamentos la trama se ubica quince años después y es narrada por tres voces femeninas distintas: una adolescente canadiense que protesta contra el régimen, una nena nacida bajo el régimen de Gilead y un personaje conocido de la primera novela, Tía Lydia, que cuenta cómo llegó a oprimir mujeres. No faltan el ritmo y el atractivo de una distopía que toca muy de cerca la realidad .

¿Por qué leerlo? Atwood es una escritora brillante, que supo tomar como nadie los hechos de una realidad tan dura como la del robo de bebés de la dictadura militar argentina y convertirlos en una distopía. Los testamentos no solo continúa la historia de El cuento de la criada sino que dialoga con la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el fallo que protegía el acceso al aborto . Una novela atrapante para pensar en los derechos de las mujeres, la religión, los cuerpos y las guerras.

Cantidad de páginas: 512





"La novia de Sandro", de Camila Sosa Villada.

“Te miraba y te miraba, pero estabas tan ocupado pensando en el capitalismo y el anticapitalismo que nunca notaste que muy cerca alguien hacía una pequeña revolución: quererte” es solo una muestra de la poesía que contiene La novia de Sandro, de la reconocida actriz y escritora travesti argentina Camila Sosa Villada. El poemario se publicó por primera vez en 2015 y fue reeditado a fines de 2020, tras la publicación de la novela Las malas, que recibió las más elogiosas críticas de medios locales e internacionales , y logró convertirse rápidamente en un fenómeno de ventas.

Galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se da en México a la literatura de mujeres, Camila Sosa Villada representa una de las voces más potentes de la literatura . La novia de Sandro primero fue el nombre de un blog que tuvo la cordobesa mientras cursaba sus estudios universitarios y luego se transformó en un libro breve y hermoso de poesía. El poemario también nace de aquellas épocas en que la autora transitaba los inicios de su independencia travesti, con todo lo que eso conllevó: prostitución, abrirse paso a la identidad y a la intimidad, y un ser frágil buscando palabras.

¿Por qué leerlo? Camila Sosa Villada es la escritora del momento. Sería un pecado perderse su escritura tan sensible y descarnada como artesanal. Sosa Villada no solo destaca por su pluma tan hipnótica sino por ser una de las que da lugar y protagonismo a la comunidad LGBT+. Con amor y crudeza, pone el foco en aquello que no se quiere mirar.

Cantidad de páginas: 80





"El resplandor", de Stephen King.

El escritor norteamericano Stephen King publicó El resplandor, su tercera novela, en 1977. Tuvo su secuela en 2013 bajo el título Doctor Sueño. Con claras alusiones al cuento La máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe, el genio del terror narra la historia de la familia Torrance. Jack, el padre, es un escritor y alcohólico recuperado al que le ofrecen un empleo como cuidador del hotel Overlook durante el invierno. A este lugar aislado por la nieve lo acompañan su esposa, Wendy (más cerca de pedir el divorcio que de estar junto a él), y su hijo de cinco años, Danny, que tiene una habilidad: “el resplandor”, que le permite detectar espíritus.

Cargado de imágenes horrorosas y escenas escalofriantes, el hotel le ofrece a Danny situaciones tenebrosas del pasado de ese lugar habitado por fantasmas que, poco a poco, poseerán a su inestable padre. La violencia y los asesinatos se desatan y quitan el aliento. Stephen King se basó en las propias vivencias con su familia en un hotel de Colorado. Inspirado en la famosa habitación 217 y en la relación con sus hijos, logró plasmar sus mayores miedos.

¿Por qué leerlo? El resplandor es un clásico de la literatura de terror (imperdible) y uno de los libros mejor valorados de Stephen King. Es una de las obras más emblemáticas del autor bestseller —junto a Misery, Carrie e It— y es un excelente modo de empezar a conocer su obra. El escritor norteamericano narra de forma magistral este thriller psicológico, que mantiene el suspenso y el ritmo hasta el final . Todos aquellos que vieron la adaptación al cine de Stanley Kubrik encontrarán muchas diferencias con la película. Ideal para (no) dormir durante el fin de semana.

Cantidad de páginas: 648





