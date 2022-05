La escritora india Geetanjali Shree ganó el prestigioso Booker Prize

Geetanjali Shree recibiendo el premio

El Booker Prize es uno de los grandes premios de la literatura. Su originalidad está en distinguir la mejor ficción traducida al inglés en los últimos dos años. Esta edición —pasadas las seis de la tarde (hora Argentina) se hizo el anuncio por YouTube— lo obtuvo la escritora india Geetanjali Shree. El libro se titula Tomb of Sand y fue traducido por Daisy Rockwell.

“En su novela, Shree ha escrito una protesta contra el impacto destructivo de las fronteras. Aquí, ella discute la importancia de una cosmovisión global en la literatura”, dice el sitio web. Antes de que se anunciara, un video mostraba un interesante recorrido por cada obra de la “lista corta”. Habló cada autor, también cada traductor —ambos comparten premio— y un actor diferente interpretó un fragmento de la obra.

La traductora Daisy Rockwell y la novelista Geetanjali Shree, ambas ganadoras

En la web del premio también hay una entrevista a ella, como a cada uno de los finalistas. “Hay un vasto mundo de la literatura con ricos linajes que aún deben ser descubiertos. Me complace y me siento honrado de ser el conducto para esto”, sostiene allí Geetanjali Shree.

Con ella competía la argentina Claudia Piñeiro con Elena sabe, una novela policial que comienza con la aparición sin vida de una mujer, Rita, en la iglesia que frecuentaba. La investigación se cierra y su madre no renuncia a esclarecer el crimen. La traductora, que de ser premiada la novela compartiría el reconocimiento, es Frances Riddle, nacida en Houston, Texas, y residente en Buenos Aires.

Geetanjali Shree (Wikipedia)

También estaban en la “lista corta” Cursed Bunny de la surcoreana Bora Chung traducido por Antón Hur, A New Name: Septology VI-VII del noruego Jon Fosse con traducción de Damion Searls, Heaven de la japonesa Mieko Kawakami traducido por David Boyd y Sam Bett, y The Books of Jacob de la polaca Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk que fue traducido por Jennifer Croft.





SEGUIR LEYENDO