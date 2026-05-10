Gyula Kosice deslumbra en Rosario con una muestra que mezcla arte, ciencia y tecnología

Gyula Kosice regresa a Argentina después de su exhibición en el Museum of Fine Arts of Houston, con un recorrido el Museo Castagnino de Rosario que abarca desde obras de la década del cuarenta hasta piezas producidas en el siglo XXI.

La muestra En tiempo real es la primera exposición individual dedicada al artista en la ciudad y reúne trabajos provenientes del Museo Kosice y de instituciones como el MNBA, Malba, MACBA y el Planetario de Buenos Aires.

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En esta exposición, la figura de Gyula Kosice, nacido en Checoslovaquia en 1924 y radicado en Buenos Aires hasta su muerte en 2016, se presenta como un caso único en el arte argentino e internacional del siglo XX.

La trayectoria de Kosice comienza en 1944, cuando con tan solo veinte años realizó la escultura Röyi

La propuesta gira en torno a su legado como pionero del cruce entre arte, ciencia y tecnología, pero además incluye piezas que exploran el agua, la luz y el movimiento, así como proyectos utópicos como la Ciudad Hidroespacial.

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Estos trabajos, definidos por su componente participativo e investigador, le otorgaron un lugar central entre los experimentadores de su época, según destaca la curaduría publicada para esta exposición.

En palabras de la curadora, Jazmín Adler, el énfasis de la muestra está puesto en el concepto de “tiempo real” en el arte, entendido como aquel en el que “las transformaciones experimentadas por las obras coinciden sincrónicamente con el tiempo del público. En lugar de representar acontecimientos pasados o construir ficciones diferidas, el arte en tiempo real sucede en el mismo momento en que es experimentado. La obra se actualiza en cada instante y el gesto artístico deviene en el propio comportamiento de la pieza”.

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“En tiempo real”, la primera individual del artista en la ciudad, reúne obras icónicas

El recorrido por la trayectoria de Kosice comienza en 1944, cuando con tan solo veinte años realizó la escultura Röyi, señalada en la exhibición como la primera obra articulada y móvil con participación del espectador en América Latina. Ese mismo año, Kosice cofundó la revista Arturo, la primera publicación de arte abstracto y concreto de la región, y en los siguientes se incorporó como protagonista en los movimientos Arte Concreto-Invención y Arte Madí, según detalla el archivo de la exposición.

A partir de la década del cincuenta, Kosice profundizó su exploración de materiales: incorporó luz neón, agua y movimiento permanente a sus piezas y delineó lo que sería su proyecto más ambicioso, la Ciudad Hidroespacial, donde concibió hábitats voladores para una humanidad futura. Su producción se mantuvo activa hasta los 92 años, atravesando distintas etapas pero siempre enfocada en expandir los límites de los materiales artísticos y el rol del espectador.

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La muestra incluye un diálogo entre Kosice y artistas rosarinos como Antonio Berni y Lucio Fontana, una instalación realizada por Mariana De Matteis y obras contemporáneas de la Colección Castagnino+macro.

A partir de la década del 50, Kosice profundizó su exploración de materiales: incorporó luz neón, agua y movimiento permanente a sus piezas

Este despliegue revela cómo los experimentos iniciales del artista anticiparon preocupaciones que definirían las prácticas contemporáneas: la participación activa del público, la obsolescencia de la obra, la integración de materiales ajenos a la tradición artística y la relevancia de la experiencia por sobre el objeto terminado.

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Adler sostiene que la temprana incursión de Kosice en la creación de obras en “tiempo real”, lejos de constituir un gesto secundario, “entraña un impulso sostenido por explorar los límites y posibilidades de la materia, la energía y la percepción”.

Para la curadora, el artista logró articular las búsquedas de las primeras vanguardias —la integración arte y vida, la experimentación con materiales heterodoxos, la plasmación de imaginarios utópicos— con preocupaciones que hoy atraviesan el arte contemporáneo: la generatividad, la inestabilidad, la mezcla entre elementos físicos como plásticos y agua, y materialidades inasibles como electrones, fotones y bits.

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La muestra subraya cómo, para Kosice, el arte no es solo un objeto para la contemplación, sino una experiencia compartida

Esta inquietud creadora es visible en la selección de trabajos que componen “En tiempo real”, donde la presencia del agua, la luz y el movimiento conviven con la poesía y la invención tecnológica que definieron la obra de Kosice. La exposición traza así un recorrido que pone en primer plano la dimensión procesual, efímera y participativa de su producción, y las resonancias que aún genera en el arte argentino contemporáneo.

La muestra subraya cómo, para Kosice, el arte no es solo un objeto para la contemplación, sino una experiencia compartida en la que el instante y la interacción con el público devienen protagonistas centrales.

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La exposición se complementa con la proyección de Travesía intergaláctica: La Ciudad Hidroespacial de Gyula Kosice en la Sala Planetario, del Complejo Astronómico Municipal. Este material audiovisual es una realización conjunta entre la Fundación Kosice, el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, Malba y UxArtLabs realizada en el año 2024-2025.

*En tiempo real, de Gyula Kosice hasta el 16 de agosto, en el Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202, Rosario. De miércoles a viernes de 13 a 19 h y sábado, domingo y feriados de 10 a 19 h. Visitas guiadas: miércoles a domingo y feriados: 17 h. Entrada gratuita

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**Travesía intergaláctica tiene proyecciones para público general: sábados y domingos de mayo, 17 h en Sala Planetario, Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Entrada gratuita. Las entradas se retiran en boletería del Planetario, el mismo día de la función, media hora antes. Recomendada a partir de los 7 años. Duración: 20 minutos.

Fotos: Guillermo Turín Bootello/Secretaría Cultura y Educación Rosario