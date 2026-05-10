Cultura

La Feria del Libro 2026 rompió su récord de visitantes

Con 1.340.000 asistentes en 19 días, la 50° edición sumó nuevos hitos de participación y confirmó su lugar como un gran encuentro cultural. Termina este lunes

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Vista aérea de una feria del libro con cientos de personas de todas las edades, navegando entre estantes y mesas llenas de libros, bajo luces y carteles
Lectores lectores y lectores: la Feria del Libro 2026 marcó un record de público.

La Fundación El Libro (organizadora del evento) confirmó que la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires -quie termina este lunes- superó todos los registros históricos al alcanzar 1.340.000 visitantes en sus 19 días de duración durante 2026, consolidando un nuevo récord cuyo máximo anterior, de 1.324.500 personas, había sido establecido en 2022, lo que destaca aún más considerando que durante el primer domingo del evento, el 26 de abril, se registró una merma de público debido a la exhibición de Franco Colapinto en calles cercanas.

El dato marca un crecimiento del 8% en asistencia respecto a 2025. La masividad se evidenció de forma clara en los pasillos, especialmente el 1° de mayo y los fines de semana, pero también durante la semana, según pudo constatarse a simple vista. Según los editores, las ventas resultaron dispares: algunos hablan de entre un 10 y un 20 por ciento más que el año pasado, otros de cierta baja.

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El nobel John M. Coetzee dialogó con Mariana Dimópulos, entrevistados por Flavia Pittella
El Premio Nobel John M. Coetzee, con sus lectores, en la Feria del Libro

Los organizadores resaltan la extensión de los 50.000 m² de exposición y la participación de 480 expositores de 14 países, con una agenda que integró más de 1.350 actos culturales y la presencia de dos galardonados con el Premio Nobel de Literatura: John Coetzee y Mo Yan.

El crecimiento en volumen de público tuvo un impacto inmediato en el desglose profesional. Las jornadas específicas para el sector registraron 13.067 asistentes, cifra que representa un alza del 20,89% frente al año anterior, posicionando a Buenos Aires como nodo activo en el calendario latinoamericano para editores, libreros y agentes internacionales. El Programa Librero Amigo, que les ofrece a estos profesionales descuentos en libros y envíos gratis hasta 200 kilos, logró la adhesión de 1.166 expositores, mientras la logística cerró con la distribución de 32.833 kilos de libros dentro del país y 6.972 kilos en el ámbito internacional.

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Mo Yan - Feria del Libro Buenos Aires
El Premio Nobel Mo-Yan con Alejandro Vaccaro, de la Fundación El Libro.

Las interacciones en sala reflejaron la densidad de la agenda y la diversidad de propuestas. Se produjeron 714 actos culturales en salas, 533 actividades en stands y 5.381 firmas registradas, correspondientes a 4.973 autores, repartidas en espacios de 122 expositores. En paralelo, la edición incluyó la participación de 1.019 docentes, 36.932 estudiantes de 1.442 establecimientos y 452 narradores en el Encuentro Internacional de Narración Oral.

Hubo una atractiva propuesta nueva: se inauguró la Pista Central como espacio de música en vivo, donde se organizaron eventos como el acto inaugural, que reunió a 1.500 asistentes y hasta hubo una función del Teatro Colón. Por primera vez, el diálogo de apertura contó con representantes de la literatura argentina contemporánea: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada.

Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero en la apertura de la Feria del Libro, el 23 de abril.
Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero en la apertura de la Feria del Libro, el 23 de abril.

Perú se consolidó como primer País Invitado de Honor con un stand de 500 m², integrando zona infantil, librería, auditorio y plataforma de negocios.

El impacto de la programación profesional y cultural

La 50° Feria del Libro reforzó su apuesta por la profesionalización del sector editorial argentino y regional. El ciclo Encuentro Editorial Buenos Aires, Fellowship FIL Buenos Aires 2026, integró a agentes internacionales para fomentar conexiones y transferencia de conocimiento en la capital mundial de las librerías. El programa Libro% de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) permitió que 197 expositores y 874 bibliotecas accedieran a condiciones preferenciales en la adquisición de ejemplares. La programación reunió 714 actos culturales y 533 actividades en stands, marcando un despliegue ininterrumpido de propuestas en todos los pabellones.

Vista aérea de una feria del libro con cientos de personas de todas las edades, navegando entre estantes y mesas llenas de libros, bajo luces y carteles
Ver, revolver, comprar: la Feria del Libro de Buenos Aires.

Las voces que convocaron asistencia multitudinaria se distribuyeron entre sesiones con autores como Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro, Alice Kellen, Felipe Pigna, Inma Rubiales, junto a mesas con invitados internacionales como Arturo Pérez-Reverte, Jaime Bayly, Mo Yan, J. M. Coetzee. El circuito de firmas demostró especial demanda por figuras como Axel Kicillof, Oriana Sabatini, Mercedes Ron, Paula Gallego.

El ciclo especial “50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina” -coordinado por Verónica Abdala- abordó el devenir del libro y la censura en el país desde la última dictadura hasta el presente a través de conferencias temáticas.

Premios, reconocimientos y proyecciones editoriales

La edición 2026 reafirmó su peso en el escenario literario con la entrega del Premio de la Crítica para Un hombre, de Juan José Becerra (Seix Barral), y el Premio Literario de la Fundación El Libro cuya primera distinción fue para El surco y el peso, de Juan Vitulli. Otras distinciones reconocieron a referentes del ecosistema: Gloria López Llovet de Rodrigué (editora del año), Damián Cabeza (librero del año), Diego Puma (viajante distinguido) y Angelo Giovanny Sanchez (visitante extranjero destacado).

"Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios" Con Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn
"Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios" Con Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn

En el plano educativo, se entregaron hasta 60.000 chequelibros de $10.000 cada uno, destinados a estudiantes de nivel primario y secundario, como parte de la iniciativa del Ministerio de Capital Humano. El homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento incluyó un laberinto interactivo, un espacio inmersivo y la exposición “Borges Nacional y Universal”.

Con la mirada puesta en el futuro, la 51° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ha quedado programada para realizarse entre el 29 de abril y el 17 de mayo de 2027. España asumirá el rol de País Invitado de Honor, y tendrá un papel central en el desarrollo de las 41° Jornadas Profesionales y la consolidación de la feria como epicentro de la industria editorial en América Latina.

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