Los tres libros que inspiraron los videojuegos más famosos y no lo sabías

Los videojuegos más famosos basados en libros

La relación entre la literatura y los videojuegos no es nueva. A menudo, los universos escondidos entre las páginas de los libros nos hacen viajar a escenarios fantásticos, llenos de acción, con personajes memorables, criaturas extraordinarias y magia. Desde los clásicos de la literatura universal como Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll , pasando por La guerra de los mundos, de H.G. Wells hasta llegar a novelas de escritores argentinos que tocan el universo de los videojuegos, como Carlos Gamerro , Martín Felipe Castagnet y César Aira .

Pero también los videojuegos influyen en el modo de hacer literatura. Novelas, ensayos, poemas e infinidad de producciones escritas se generan bajo las lógicas audiovisuales. Por ejemplo, la mítica colección “ Elige tu propia aventura ” se convirtió en un éxito de ventas sostenido por más de 30 años. Los más de sesenta títulos de la colección permiten al lector entrar en distintos mundos en los que es el protagonista, toma decisiones y de eso dependerá la continuidad de la historia. Como en un videojuego. Lo mismo sucede con los libros Matilde debe morir y Matilde decide vivir, de Christian Acevedo, publicados por Editorial Barenhaus, en los que se lee en clave gamer . Play para empezar a leer y a jugar.

Y son libros los que inspiraron los juegos más famosos de los últimas décadas, hasta llegar a tener adaptaciones de series y películas y en grandes plataformas de streaming, como Netflix. The Witcher, Assasin’s Creed y Dune son universos creados en páginas de papel que pasaron a consolas de videojuegos.

The Witcher

El videojuego The Witcher, creado en 2007 desarrollados por CD Projekt RED, está basado en la saga de novelas de Geralt de Rivia, escritas por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Si bien este juego cobró relevancia gracias a la adaptación a serie, protagonizada por Henry Cavill -y que ya anunció su tercera temporada en Netflix -, los libros ya tenían su público lector. Sapkowski publicó la historia por primera vez en un concurso organizado por una revista polaca de ciencia ficción en 1986.

Los ocho libros que componen la saga narran la historia de un brujo un cazador de monstruos que cuenta con algunas habilidades sobrehumanas. Cuando pierde la fe en los humanos, Geralt conoce a Yennefer, una poderosa hechicera que es, en realidad, su amor verdadero, y, junto a Ciri, emprenden una aventura. El último deseo, La espada del destino, La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina, La dama del lago y Camino sin retorno son los títulos que componen la saga. Y un noveno libro, Estación de Tormentas, es la precuela.

El éxito marca la historia. Tal es así que sus adaptaciones son un boom de lectores, de espectadores y, el videojuego The Witcher 3 es el juego más galardonado de la historia con 251 premios GOTY (Game of The Year).

Assasin’s Creed

Assassin’s Creed llegó a la industria del videojuego en el año 2007 y causó un furor. Esta saga introduce a los jugadores a los Assassins y a los Templarios y a los escenarios persas, por los que ya había estado la empresa realizadora, Ubisoft. Pero la verdadera idea del boom surge de la literatura. Jade Raymond, una de las integrantes del equipo tuvo una idea tras leer al escritor esloveno Vladimir Bartol y a una de sus obras más potentes: Alamut . Se dice que este libro también es considerada por algunos como el sucesor espiritual del mítico Prince of Persia .

La novela fue publicada en 1938 y su mayor peculiaridad era la historia que narraba y la locación elegida. Todo transcurría en Alamut, una fortaleza persa que se encontraba a unos 100 kilómetros de Teherán, en siglo XI y se relata la historia de Hasan-i Sabbah -también conocido como El Viejo de la Montaña- y los Hashshashin, una secta de asesinos, que utilizaba con frecuencia el homicidio político como estrategia.

Bartol tuvo otra motivación por la novela: el asesinato del rey Alejandro I de Yugoslavia , perpetrado por nacionalistas radicales croatas y búlgaros, en la supuesta perpetración del gobierno fascista italiano. Cuando la novela fue publicada por primera vez, el escritor esloveno, sarcásticamente, la dedicó a Benito Mussolini. “Nada es una realidad absoluta, todo está permitido” es el lema de la novela y tanta fascinación despertó la historia de Hassan-i-Sabbah que el novelista, artista visual, ensayista y crítico social estadounidense William S. Burroughs incluyó esa frase y muchas otras referencias a Alamut en su emblemática novela El almuerzo desnudo.

Alamut, de Vladimir Bartol, publicado por primera vez en 1938 en esloveno

Dune

Dune es la primera novela de la serie homónima, de Frank Herbert, considerada una obra maestra y reconocida como la mejor saga de ciencia ficción de todos los tiempos que, en 2021, tuvo su adaptación a la pantalla grande, protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Denis Villeneuve. Publicada por primera vez en la década del 60, Dune se convirtió rápidamente en una saga de culto para los amantes de la ciencia ficción. Y lo mismo sucedió con el videojuego, cuando vio la luz a principios de la década del 90 .

Publicada en español por la editorial Acervo en 1975, Dune abrió una de las sagas más importantes de la literatura fantástica y de ciencia ficción . En 2007 registró un récord de ventas: más 12 millones de ejemplares, convirtiéndola en una de las novelas de ciencia ficción más vendida. La historia se sitúa en Arrakis, un planeta desértico donde el agua es el bien más preciado y, donde llorar a los muertos es el símbolo de máxima prodigalidad. El personaje principal, Paul Atreides, es un joven brillante que ha nacido con un destino mucho más grande que él mismo, y deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente.

El éxito de la novela provocó mucho interés en su traslado a la gran pantalla, proyecto que tras muchas vicisitudes se plasmaría en la primera película de Dune, dirigida por David Lynch , en 1984. En 2000 se realizó una miniserie de televisión a la que seguiría otra miniserie inspirada en las dos novelas siguientes, titulada Hijos de Dune. En cuanto a los videojuegos, el universo creado por Herbert trae otra sorpresa. Según se anunció en los The Game Awards 2021, este año saldrá a la venta Dune: Spice Wars, el nuevo videojuego de estrategia, apuesta por la estrategia 4X en tiempo real.

Dune, de Frank Herbert, considerado un clásico de ciencia ficción

