GTA cumple 25 años: una campaña publicitaria diferente y un legado inigualable cargado de polémicas

El logo original de la franquicia quedó atrás en el tiempo (Foto: captura)

Aunque muchos deciden celebrar el aniversario en octubre y Rockstar Games no suele siquiera mencionar la fecha, hoy se cumplen exactamente 25 años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto, el primer título en la popular franquicia que revolucionó el gaming. Lo que hoy es un fenómeno que rompe récords y acapara toda la atención de los gamers con cada pequeño anuncio, en 1997 se veía y sentía muy diferente. Sin embargo, haciendo un pequeño repaso por la historia de GTA podemos descubrir cómo se mantienen aquellos elementos que lo convirtieron en un suceso desde sus primeras entradas.

La mayoría de los jugadores de GTA V, el producto de entretenimiento más rentable del mundo, y GTA Online tal vez no recuerden cómo comenzó todo, pero las polémicas, la provocación y la glorificación del crimen siempre fueron parte de la identidad de la franquicia. Sin embargo, 1997 presentaba un paisaje muy diferente para el mundo de los videojuegos.

La compañía británica Rockstar North, previamente llamada DMA Design, trabajaba en un videojuego titulado Race’n’Chase con expectativas difíciles de cumplir en términos de tiempo. Originalmente, el estudio esperaba poder lanzar el juego en más consolas después de cuatro años de desarrollo, pero distintos sucesos obligaron a adelantar la fecha de estreno y reducir las opciones de plataformas a PC y PlayStation. Mientras tanto, el concepto mismo del juego estaba en constante evolución, comenzando como un videojuego de carreras y explosiones con elementos de visual novel y llegando a convertirse en un simulador de crímenes en un mapa abierto. Si bien los elementos de visual novel no serían lo más importante de la experiencia en ese momento, más tarde se convertirían en un pilar fundamental de la franquicia, que desarrolló muchísimo su narrativa en las secuelas.

El primer Grand Theft Auto se ve muy diferente a lo que es hoy, pero contaba con muchos de los elementos que hoy son esenciales en la franquicia (Foto: captura)

Con muchos factores atentando contra un lanzamiento exitoso del juego, sus creadores, David Jones y Mike Dailly, decidieron contratar a un experto en publicidad llamado Max Clifford. No pusieron límites a lo que Clifford podía hacer y pidieron explícitamente que se promocionaran los elementos de la experiencia que sabían que iban a despertar polémica, como la violencia, los robos, los enfrentamientos con la policía y demás. Aunque Jones y Dailly confiaban en el currículum de Clifford, jamás esperaban lo que iba a suceder.

Max Clifford instaló en la sociedad británica la idea que aún hoy se mantiene de Grand Theft Auto, alimentando a políticos y medios de comunicación con todo tipo de ideas del juego que sabía que iban a despertar debates en distintos ámbitos. En mayo de 1997, la Cámara de los Lores británica debatía sobre un videojuego que iba a llegar a las tiendas a fines de ese mismo año por su contenido violento, tal y como había pasado el año anterior con Carmageddon y varios años antes con Mortal Kombat. Entre las informaciones difundidas por Clifford a políticos del parlamento británico, también dio a entender que el título ya había sido prohibido en varios territorios por el nivel de violencia de su contenido.

Como demostraron los títulos recién mencionados, el rap en la misma época o los cómics algunas décadas antes, lo prohibido y controversial vende muchísimo porque no existe la mala publicidad. Sin ir más lejos, uno de los anuncios oficiales del primer GTA incluye parte del debate antes mencionado en la Cámara de los Lores, algo con un poder inmensurable en la mente de un niño en busca de maneras de rebelarse.

GTA III inició una era importantísima tanto para la franquicia como para la industria en general, con sus sucesores, Vice City y San Andreas, dejando un legado impactante lleno de clones e imitaciones

Gracias al trabajo de Clifford, GTA fue tema de conversación por semanas enteras antes y después de su lanzamiento, lo que ayudó a cementar una franquicia que cambiaría, un poco más adelante, la industria entera. Teniendo en cuenta que el título se lanzó originalmente en Europa y tardó en llegar al resto del mundo, está claro que las dos primeras entregas de GTA no fueron un éxito desmedido como el de las más recientes secuelas, pero sí ayudó al equipo a entender qué cosas funcionaban en su estructura y cuáles debían continuar desarrollando si querían hacer una verdadera joya.

Pasaron casi diez años desde el lanzamiento de GTA V y es difícil pensar en los periodos de desarrollo de hace 25 años, pero la segunda entrega de la saga se lanzó dos años después de la primera, recibiendo críticas positivas y todavía más polémica. Fue la tercera parte, de todas maneras, la que marcó un antes y después como pocos videojuegos, y llegó tan solo dos años después de su predecesor. Gracias a su salto al 3D, la revolución del término sandbox, el uso de música licenciada y la aparición de voces de artistas de Hollywood en el elenco, empezó a expandir la fórmula que hoy sigue recaudando de a millones.

Al día de hoy, medios de todo el mundo siguen estigmatizando a la franquicia por su violencia explícita, su misoginia y sus retorcidos valores, pero muchos de sus titulares se pueden comparar con los de hace 25 años donde se compara al primer juego con el mismísimo demonio. Por su parte, los desarrolladores de Grand Theft Auto supieron utilizar estas reacciones a su favor, creando mecánicas y misiones que sabían que iban a dar que hablar para atraer cada vez más atención. Si la situación se iba de las manos, podían pedir disculpas y hacer modificaciones al juego sin grandes repercusiones, pero con todo el público ya capturado.

GTA evolucionó muchísimo en 25 años, pero no puede soltarle la mano a las ciudades que lo vieron nacer, aun hoy

Hoy en día, después de 25 años de numerosos hitos para la saga, GTA no necesita llamar la atención con rumores inventados o polémicas forzadas. Cualquier anuncio oficial de Rockstar Games en redes sociales se convierte en el tema del día al instante, sea el anuncio oficial de la nueva entrega o el lanzamiento de una colección de juegos llena de problemas. Aunque GTA 6 se anunció de manera oficial este año, rumores del título circulan desde hace años en foros, portales y redes sociales porque se trata, sin dudas, de uno de los videojuegos más esperados de los próximos años.

Y todo comenzó con una campaña publicitaria que no le tuvo miedo a nada. Las críticas del primer título no fueron descomunales, aunque muchos periodistas reconocían que había potencial para mucho más que esos entornos 2D vistos desde arriba. Analizar el fenómeno GTA como un todo nos lleva, inevitablemente, a esa primera entrega. No solo porque fue el comienzo de algo que se convertiría en fenómeno algunos años después, sino porque los elementos que llevaron a la franquicia a explotar e influir tanto en la industria ya estaban ahí desde el comienzo.

El juego que nació como una historia de policías y ladrones donde los jugadores buscan hacerse un nombre en el mundo criminal expandió sus horizontes, sus posibilidades y sus expectativas de maneras impensadas, pero en esencia nunca dejó de ser una historia de policías y ladrones donde los jugadores buscan hacerse un nombre en el mundo criminal.

