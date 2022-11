Análisis de The Dark Pictures: The Devil in Me, una nueva entrega con interesantes novedades y más errores que nunca

Supermassive Games lanzó el final de temporada de su antología de terror con una historia inspirada en el primer asesino serial de la historia

Un poco más tarde de lo habitual, Supermassive Games y Bandai Namco lanzaron hace días una nueva entrega de su popular franquicia de terror, The Dark Pictures. Después de tres entregas con temáticas muy diferentes, la cuarta, titulada The Devil in Me, cierra la primera temporada de esta antología con novedades en la jugabilidad y en su estructura.

Esta nueva historia pone a los jugadores en la piel de un equipo de documentalistas especializados en crímenes reales. Con el estudio al borde de la quiebra y muy pocas esperanzas de lanzar una nueva temporada de su show, el productor recibe un misterioso llamado que va a cambiar sus vidas de maneras que no esperan.

En medio de su investigación alrededor de Henry Howard Holmes, considerado el primer asesino serial de Estados Unidos, el equipo decide visitar a un fan que parece haber recreado su macabro hotel. A fines del siglo 19, Holmes fue capturado por la policía y confesó más de una decena de asesinatos que, luego se descubrió, fueron muchas más. Holmes engañaba a parejas felices de distintas partes de Estados Unidos y las invitaba a pasar unos días en su elegante y prestigioso – y falso – hotel cargado de trampas mortales. En su juicio, el asesino confesó haber nacido con el Diablo adentro, lo que da lugar al título de esta nueva entrega de The Dark Pictures.

El título comienza con un pequeño prólogo en el verdadero World's Fair Hotel, atendido por H. H. Holmes (Foto: captura PS5)

Es cierto que el disparador que da lugar a toda la acción del juego es un poco extraño. Los protagonistas no solo acceden a viajar a una isla remota de un día para el otro, sino que además aceptan dejar sus celulares en la limusina que los llevó, sin demasiado contexto previo de su situación. Al mismo tiempo, hay películas de terror con cimientos mucho más débiles, por lo que no es nada muy reprochable dentro del género.

Sí hay que destacar que el escenario donde transcurre la gran mayoría del título, este hotel con pasadizos, cuartos secretos y paredes que se mueven, genera algunos de los momentos más terroríficos de la franquicia entera. Parte de eso también se debe a que, por primera vez, sabemos exactamente cuál es la amenaza a la que se enfrentan los personajes. En las entradas anteriores de la antología, todo estaba sumergido en grandes misterios y recién sobre el final se conocía la verdad detrás del monstruo o la criatura que acechaba a los protagonistas. En esta ocasión, aunque no hay elementos sobrenaturales, el imitador de H.H. Holmes es más que suficiente para infundir el terror.

La temática que se aleja momentáneamente de lo sobrenatural también permite a los desarrolladores del juego tocar tópicos diferentes a los que acostumbran. The Devil in Me nos deja algunas interesantes reflexiones sobre la enorme cantidad de producciones centradas en el true crime que surgieron en los últimos años y lo peligroso de generar fanatismo alrededor de asesinos seriales y otros criminales, tal y como sucedió hace poco con el fenómeno Jeffrey Dahmer.

Jessie Buckley (Men) es la protagonista destacada de esta entrega (Foto: captura PS5)

Por supuesto los protagonistas de The Devil in Me también tienen sus vidas fuera del true crime y eso permite tener interesantes secuencias de diálogo cuando no están en inminente peligro. Vamos conociendo más de ellos y del misterioso asesino mientras avanzamos por el laberíntico hotel decorado con maniquíes terroríficos y extrañas voces, lo que hace que la experiencia nos atrape constantemente con algo para hacer o descubrir.

Como cada nueva entrega de The Dark Pictures, The Devil in Me presenta mecánicas nuevas. La más interesante es la del inventario, que le da a cada personaje uno o dos ítems únicos que pueden servir para explorar, resolver acertijos o defenderse de distintas maneras. Se trata de un sistema simple que parece haber sido diseñado principalmente para habilitar el uso de llaves en el hotel, pero que puede dar lugar a muy interesantes interacciones con los entornos. Lo cierto es que no es una revolución, pero sí una adición bienvenida a una fórmula que estaba muy cerca de estancarse.

Por otro lado, también se expandió la movilidad de los personajes, que ahora pueden subirse a cajas, pasar por lugares estrechos, empujar objetos, balancearse sobre tablones y bajar de estructuras altas. Al igual que el sistema de inventario, parece claramente diseñado para segmentos del juego muy específicos, mientras que en otras oportunidades se siente forzado y sin mucho sentido. De cualquier manera, siempre será más bienvenida una novedad que requiere un poco más de trabajo a un título exactamente igual al anterior. Será cuestión de tiempo y un poco de iteración para que Supermassive le dé mejor marco y uso a estas nuevas herramientas, tal y como lo hicieron anteriormente con la linterna y otras mecánicas que se fueron incorporando.

Este final de temporada hace un gran trabajo para mantener su atmósfera terrorífica de principio a fin (Foto: captura PS5)

Lamentablemente, desde lo técnico, The Devil in Me deja mucho que desear. Se trata, por lejos, de la entrega con más bugs y problemas de la saga, con muchos que entorpecen la experiencia y hasta nos privan de interacciones con objetos que son necesarios para continuar la aventura. Por otro lado, no sorprende demasiado. Ya lo anticipábamos hace unos meses con el lanzamiento de The Quarry: Supermassive Games está sometido a un ritmo infernal teniendo que sacar una entrega por año, pero en 2022 lanzaron dos títulos, algo que claramente afectó el rendimiento de ambos de maneras muy claras.

No solo deben pensar maneras de refrescar la fórmula año a año para no estancarse, sino que además deben pulir esas mecánicas en tiempo récord y cumplir con plazos endemoniados impuestos por ellos mismos, lo que hace cada vez más difícil y espaciado el lanzamiento de nuevas entregas. Espero que este final de temporada les permita un mínimo descanso antes de sumergirse en la próxima entrega que, de cualquier manera, ya puso su primer adelanto oficial al final de The Devil in Me.

Este final de temporada es bastante satisfactorio para los fans de la franquicia, tanto por su trama, que trae aire fresco, como sus nuevas mecánicas, que evitan que caigamos en la monotonía. De cualquier manera, esperaba algún indicio que nos diera más información sobre el personaje del Curador, este hombre que nos ofrece pistas para avanzar y hace un recuento de lo que estuvimos viviendo. Aunque hay algunos indicios de que hay algo más detrás de su sonrisa, no se exploró demasiado sobre eso y tampoco se establecieron conexiones claras entre las diferentes historias, algo que esperamos se pueda ver en la próxima temporada.

