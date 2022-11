GTA Online prohibió el intercambio de bienes digitales y criptomonedas en sus servidores

162

Rockstar actualizó las políticas internas del Grand Theft Auto Online, la versión que expandió el mundo de GTA V al infinito digital y que continúa moviendo cientos de servidores llenos de fanáticas y fanáticos. Esta vez, la desarrolladora fortaleció sus cláusulas legales y fue determinante con la venta de NFTs dentro de su juego.

Si bien nunca existió un mercado oficial por el lado del estudio, los gamers dedicados a construir sus imperios en GTA Online han generado su economía paralela en torno a lo que invierten en adiciones para sus vidas digitales. Estos espacios de rol se convirtieron en entornos de compra y venta de ítems, y aunque la mayoría de las transacciones parecen no realizarse dentro del juego, distintas páginas web han logrado comercializarlas de manera exitosa.

Con esta nueva política dentro de los contratos de usuario, Rockstar al fin reconoce que cualquier comercialización de bienes digitales “a terceros” no deben estar involucrados con propiedad intelectual desarrollada por la compañía. Esto afecta directamente a los servers que utilizan mods fan-made para permitir el uso de criptomonedas y la compra de NFTs a partir de estos.

De todas maneras, aclararon que esperan que cualquier servidor concentrado en actividades de rol no se vean desincentivados: “Los servidores de terceros de ‘Roleplay’ son una extensión de una formación de experiencias creadas por la comunidad de Grand Theft Auto y esperamos que puedan continuar creciendo de una manera segura y amigable en los próximos años”.

Si bien la empresa madre del estudio, Take Two, ha expresado a principio de año el deseo de explorar en los universos Web3, aún no está listo para que los usuarios guíen propuestas de mercados descentralizados en sus propuestas online.

