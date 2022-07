Todo lo que se sabe de GTA 6: protagonista latina, un mapa ambicioso y muchos rumores

GTA V se lanzó al mercado en 2013 y ya dijo presente en tres generaciones de consolas diferentes

Después del lanzamiento de Elden Ring a principios de este año, Rockstar Games confirmó lo que ya muchos asumían desde hace tiempo: GTA 6 está en desarrollo. No le costó demasiado llevarse el título al videojuego más esperado en listas de todo el mundo, pero recién esta semana, después de varios meses de dicho anuncio, se dieron a conocer nuevos detalles de la secuela .

Según el sitio Bloomberg, GTA 6 será la primera entrega de la franquicia en contar con una protagonista femenina. La mujer latina sería parte de un dúo de criminales inspirados en Bonnie y Clyde. La aventura se va a situar en una versión ficticia de Miami y sus zonas cercanas. Adicionalmente, se espera que el mapa principal, junto con la lista de misiones, crezca con actualizaciones periódicas tal y como hacen los juegos como servicio (live service). Sin ir más lejos, GTA V es la propiedad de entretenimiento más rentable de la historia en gran parte gracias a GTA Online, por lo que se espera que el modelo continúe de alguna manera con la próxima entrega.

La idea original, que se había anticipado en algunas filtraciones previas, era contar con distintas ciudades para crear el mapa más grande jamás visto en la franquicia . No se descarta que vaya a pasar con estas actualizaciones post-lanzamiento, pero igualmente se anticipó que va a ser un mapa muy extenso y con más locaciones interiores que nunca. También se esperan novedades en los sistemas de destrucción de estructuras, aunque no se compartieron muchos detalles al respecto.

Aunque la idea original era contar con un "mega mapa" desde el comienzo, puede que se llegue a ese objetivo con actualizaciones post-lanzamiento

Vale aclarar que la información provista por Jason Schreier, periodista del sitio Bloomberg, llega de manos de gente que está trabajando o trabajó en Rockstar Games, pero no es parte de los anuncios oficiales del estudio. De todas maneras, su historial es bastante confiable y muchas de las novedades reveladas coinciden con rumores y supuestas filtraciones anteriores.

De hecho, la versión ficticia de Miami en el universo GTA es nada más y nada menos que Vice City, que también protagonizó numerosos rumores en los pasados meses. Adicionalmente, esas supuestas filtraciones también apuntaban a un mapa compuesto por numerosas ciudades, algunas de ellas situadas en Latinoamérica. Bloomberg también confirmó el nombre en clave Project Americas, lo que da validez a otros rumores pasados que ya lo anticipaban.

Filtraciones de otro tipo aseguran que el vehículo de los protagonistas funcionará de manera similar al caballo en la saga Red Dead Redemption, con la posibilidad de guardar armas en el baúl y así tener un manejo de inventario diferente. También se espera un sistema completamente nuevo de comportamiento para personajes no jugables (NPCs) gracias a una patente registrada por Take-Two recientemente. Por supuesto, el videojuego continúa en desarrollo y hay muchas cosas que, sean ciertas o no, pueden diferir de lo que veremos cuando el título llegue al mercado.

Desarrolladores de Rockstar Games ya anticiparon sus intenciones de continuar trabajando con varios protagonistas, en vez de uno solitario

Una versión que circuló por mucho tiempo sugería que GTA 6 se situaría en las décadas de los 70 y 80 y que habría cuatro protagonistas en total. Dos serían criminales y los otros dos, policías, y la historia llegaría a un quiebre que daría lugar a dos maneras de jugar muy diferentes. Aunque algunos elementos son poco creíbles, otra versión que apuntaba a los 70 y 80 contaba con un solo protagonista masculino llamado Ricardo. Otro personaje, Kacey, también sería importante en la trama donde Ricardo pasaría de ser un simple peón a convertirse en un jefe del narcotráfico. En esa narrativa también se incluían varias ciudades, algunas de ellas en Sudamérica.

Algunos de estos detalles podrían encajar con lo revelado por Bloomberg esta semana. Aunque ya se dejó de lado el setting en los 70/80, podría ser parte de la historia de alguna manera, con flashbacks u otros recursos narrativos. También se mencionó la serie Narcos de Netflix como ejemplo de la estructura de la trama principal .

Aunque son temáticas habituales en la franquicia, que la primera historia protagonizada por un personaje latino esté centrada en el narcotráfico empuja la narrativa a los clichés raciales de siempre. De todas maneras, Bloomberg asegura que podemos esperar un GTA muy diferente en esta ocasión porque el estudio Rockstar Games está llevando adelante un importante cambio cultural interno.

Por ahora no hay detalles sobre el posible apartado online de GTA 6 (Foto: ROCKSTAR GAMES)

Según empleados y ex empleados, las oficinas de Rockstar no eran muy diferentes a las de Activision Blizzard, con mucho alcohol y frecuentes visitas a clubes de striptease. Estos cambios a la cultura interna del estudio comenzaron hace algunos años e incluyen transformaciones completas de las agendas de trabajo, nuevos tipos de contratos y el despido de numerosos gerentes denunciados por sus empleados. También se incorporaron nuevos beneficios, licencias por cuestiones de salud mental y alternativas para manejar horas extra.

Todos estos cambios internos se esperan ver reflejados en el próximo título del estudio, donde el humor, la estigmatización y el bullying ya no irán tan de la mano. La elección de una protagonista mujer y latina parece ser un primer paso para demostrar un compromiso con la representación y la diversidad. Del mismo modo, la idea de actualizar el juego regularmente para agregar el contenido que se había pensado inicialmente es una decisión que se tomó para evitar el crunch y permitir que los desarrolladores se tomen el tiempo necesario para trabajar en el título.

¿Cuándo llega GTA 6? Según los empleados y ex empleados entrevistados por Bloomberg, todavía no hay una fecha definida en el calendario. Según una presentación hecha por Take-Two para la Comisión de Bolsa y Valores, la compañía espera gastar 89 millones de dólares en publicidad entre abril de 2023 y marzo de 2024. En ocasiones anteriores, este tipo de gasto coincidió con el lanzamiento de algún título importante, como fue Red Dead Redemption 2. De cualquier manera, los tiempos de desarrollo de videojuegos mutaron mucho en pandemia, por lo que muchos ya piensan en 2025, para no ilusionarse demasiado .

GTA V fue desarrollado por más de mil empleados en distintos estudios alrededor del mundo. En los últimos meses se vieron numerosos anuncios de búsqueda de empleados para distintas funciones dentro de Rockstar, por lo que se espera que la secuela cuente con más gente que nunca. Eso parece indicar que GTA 6 va a ser lo mejor que pueda ser, tal y como demostraron las últimas entregas de la saga, siempre empujando un poco más los límites de lo que es posible en un videojuego de mundo abierto.

Algunos analistas se preguntan, sin embargo, si el título va a causar el mismo impacto o va a tener una galería de personajes carismáticos a la altura del resto de la franquicia, teniendo en cuenta el cambio cultural dentro de Rockstar y su nueva mentalidad a la hora de hacer humor. Es algo imposible de predecir, especialmente sin una gota de información oficial, por lo que habrá que continuar esperando y confiando en la trayectoria de un estudio que ya revolucionó el gaming en más de una ocasión.

SEGUIR LEYENDO: