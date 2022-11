Street Fighter 6 enciende las alarmas: ¿pronto habrá más noticias sobre el nuevo juego?

La previa del lanzamiento de cualquier juego siempre está cruzada por especulaciones, rumores y posibles fechas para conocer nueva información. Street Fighter 6 no es una excepción y un dato que se conoció en los últimos días puso en alerta a los jugadores que están esperando por el nuevo juego de Capcom.

Según la información, el título ya recibió su calificación de edad en Corea, lo que podría dar una esperanza sobre un lanzamiento que no estaría tan lejos. Casos como los de Horizon Forbidden West y God of War Ragnarök -que llegaron unos meses después de recibir su calificación- podrían ser una pista sobre el estreno del juego de pelea. Además, los rumores no solo indican que el lanzamiento estaría más cerca, sino que la revelación de la fecha definitiva podría darse en el marco de The Game Awards.

La realidad es que Street Fighter 6 generó buenas expectativas desde su anuncio, pero la beta cerrada que se llevó a cabo hace algunas semana confirmó las sospechas de la mejor manera. La prueba permitió comprobar que el nuevo juego de la franquicia va a brillar en diferentes aspectos y que va a pelear por posicionase como la mejor entrega.

“Lo lindo es la sensación dentro de cada pelea, ya que todo se siente en armonía, desde los controles que funcionan a la perfección como los hitbox que transmiten un efecto de contacto magnífico. Con todo esto también colabora la decisión de un roster bastante variado, aunque por supuesto no podían faltar los clásicos Ryu, Ken, Guile y Chun-Li quienes a pesar de ser los más icónicos de la franquicia, esta vez se ven mucho más renovados con su nuevo estilo gráfico”, te contamos en nuestras primeras impresiones.

¿Cuántas sorpresas prepara The Game Awards?

La nueva edición de The Game Awards se va a llevar a cabo el 8 de diciembre y las semanas previas no solo están cruzadas por las especulaciones alrededor de los posibles ganadores en cada categoría. Otro punto que genera debates e intrigas son los anuncios que pueden aportarle más color al evento que premia a lo mejor del mundo de los videojuegos y los esports.

En ese sentido, Street Fighter 6 no es el único juego en camino que generó rumores y hay versiones que también advierten por novedades del Diablo IV. Según distintos insiders, la gala de premiación sería el lugar elegido para revelar la fecha de lanzamiento del título, que por ahora solo se sabe que llegará en el 2023.

Después de una primera etapa de elección de los nominados, hace algunos días, se conocieron cuáles son los juegos que van a competir en cada una de las categorías. El 8 de diciembre, finalmente, se sabrá quiénes fueron los candidatos más votados por la prensa especializada y la comunidad de jugadores que decidió participar en la elección.

