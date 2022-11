Más de 20 juegos en la Nintendo Indie World: Venba, Have a Nice Death y el argentino Storyteller

Otra Indie World Direct de Nintendo pasó y se anunciaron más de 20 juegos que encontrarán su destino en la Switch. Desde experiencias que apuestan por la narrativa inmersiva hasta juegos de aventura livianos, la transmisión que supuestamente cierra el año sirvió de actualización sobre todos los títulos que la empresa japonesa viene prometiendo hace tiempo.

It Takes Two llegó a Nintendo Switch: “Nos estamos volviendo cada vez mejores a la hora de crear experiencias cooperativas” Josef Fares, Scott Cromie y Louis Polak hablan de la adaptación del mejor juego de 2021 a una nueva plataforma VER NOTA

Por el showcase pasaron experiencias como Desta: The Memories Between (UsTwo Games), Pepper Grinder (Arch Ech-Devolver Digital), World of Horror, Curse of the Sea Rats, WrestleQuest, Botany Manor (Ballon Studios), ONI: Road to be the Mightiest Oni (KENEI DESIGN), A Space for the Unbound (Mojiken- Toge Productions), Dordogne (Un Je Ne Sais Quoi- Umanimation), GOODBYE WORLD (Isolation Studio), Once Upon a Jester (Bonte Avond) y Rogue Legacy 2 (Cellar Door Games), entre otros.

¿Cuáles son los juegos indie más destacados que llegarán a Switch?

Final Fantasy XVI llegó a su fase final: el anuncio de su fecha de estreno estaría muy cerca El último episodio de la franquicia de Square Enix podría anunciar su fecha de salida antes de fin de año. VER NOTA

-Venba (Visai Games)

Una familia de inmigrantes se muda a Canadá dejando toda su historia atrás. Esta historia de 1980 explora a través de mecánicas de simulador de cocina la realidad de la herencia cultural y el significado de las tradiciones que van más allá de las palabras. Venba fue uno de los juegos seleccionados por el Festival Tribeca 2022 por una narrativa que reconstruye cómo una madre y su hijo vuelven a reconctarse a pesar de la barrera del idioma y reconstruyen su relación mientras intentan recuperar viejas recetas de cocina india tradicional.

De qué se tratará Symbiogenesis, la experiencia de NFTs presentada por Square Enix La iniciativa es apenas el comienzo de los planes de la compañía japonesa en la exploración de servicios Web3. VER NOTA

- Have a Nice Death (Magic Design Studios)

La propuesta invita a los jugadores y jugadoras a encarnar a la Parca, pero en un simpático juego de acción 2D que presenta la idea de que la muerte no es más que otro proceso burocrático de una coorporación que guía las almas de aquellos que pasaron a otro plano. Pero lejos de ser un juego de rompecabezas, las mecánicas de aventura forman un mapa generado de manera procedural donde para avanzar hay que enfrentarse a empleados que han capturado almas de más en la Tierra.

El estreno de Have a Nice Death está previsto para el próximo 23 de marzo.

- Blanc (Casus Ludi)

El mundo monocromático de Blanc sigue a un pequeño ciervo y un cachorro de lobo que deben aprender a confiar entre ellos para volver a encontrar su casa. Esta aventura cooperativa le pedirá a los jugadores entender cómo coordinar las habilidades de cada personaje sin la ayuda de guías escritas para avanzar.

Blanc se podrá jugar de manera cooperativa local u online a partir del 14 de febrero de 2023.

- A Little to the Left (Max Inferno)

Preparado para tranquilizar a los jugadores y jugadoras, el proyecto de Max Inferno está hecho para las mentes que encuentran la paz cuando ordenan cuidadosamente las cosas. Con un parecido a Unpacking, A Little to the Left tiene más de 75 rompecabezas de múltiples soluciones que piden una mente ágil para resoverlos.

- Storyteller (Annapurna Interactive)

El juego argentino que tiene años en desarrollo al fin tiene fecha de estreno. La propuesta del desarrollador Daniel Benmergui propone la recreación de distintas historias clásicas con una librería de personajes, géneros literarios y más con el objetivo de encontrar nuevas narrativas en el proceso.

Storyteller se estrenará el 23 de marzo de 2023.

Te puede interesar:

- Sports Story (Sidebar Games)

¿Un RPG de deportes? El indie se anima a seguir a un fanático del atrletismo que quiere mostrarle al mundo que puede ser el mejor desde el cricket hasta el BMX. Pero no sol ose trata de deportes: losdesafíos incluirán explorar múltiples escenarios donde todas esas habilidades que se demuestran en la cancha pueden aplicarse en lugares inpensados.

Sports Story se estrenará durante diciembre de 2022.

- AKA (Cosmo Gatto)

Aka es un geurrero retirado que lo único que quiere es encontrar paz en una lejana isla paradisíaca. Lo que no contaba es que en este lugar de bosques tropicales, Aka se enfrentará a los fantasmas de su pasado mientras aprende a vivir construyendo sus herramientas, manteniendo su refugio e inclusive alimentando dragones bebés.

AKA estará disponible a partir del 15 de diciembre.

SEGUIR LEYENDO: