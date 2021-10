Daniel Benmergui, creador de Storyteller: “En Sudamérica nos empuja más lo artístico que lo comercial”

Crédito: https://annapurnainteractive.com/games/storyteller

Hace poco más de una semana, la distribuidora Annapurna Interactive (AI) realizó su primer evento digital para anticipar algunos de sus próximos títulos para lo que queda del año y más allá. La empresa detrás de experiencias diferentes como Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts y Donut County, entre muchas otras, reveló en ese evento nuevo material de Storyteller, el videojuego desarrollado por el argentino Daniel Benmergui. Desde Latin Power tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre el proyecto, sus expectativas, la relación con Annapurna y la recepción que tuvo la demo lanzada hace pocos días.

La demo se habilitó durante el evento de la semana pasada y, por lo que nos contó Benmergui, tuvo una excelente e inesperada recepción: “No esperamos la recepción que tuvo, honestamente. Pensamos que iba a pasar un poquito más desapercibido, pero estamos teniendo números bastante altos de wishlist. Inusualmente altos. Y reacciones muy positivas sobre la demo, al punto que Annapurna nos dijo que, fuera de las estrellas del evento, que eran Stray y Outer Wilds, nosotros venimos en tercer lugar, totalmente inesperado en cuanto a reacciones. Como que fue la sorpresa del evento”.

Storyteller encaja muy bien con el perfil de Annapurna porque propone una experiencia diferente a la que estamos acostumbrados en un título narrativo. En vez de seguir una historia para conocer su final, la mecánica principal del juego es armar el relato con pistas que brinda el juego, usando personajes, escenarios, objetos e interacciones específicas.

Los que hayan probado la demo saben que hay muchísimas posibilidades y que casi nunca hay una sola solución a los puzzles que plantea, pero Daniel Benmergui anticipó que la versión final del juego va a tener muchas más novedades en ese aspecto. “Una cosa que no hicimos en esta demo es mostrar que hay otras ideas sobre cómo se juega el juego. Mostramos la versión estándar, que es: hay un título y vos lo arreglás. Pero hay otros niveles que funcionan distinto y te dan distintos objetivos con otra naturaleza”, explicó Benmergui.

El videojuego continúa en desarrollo y todavía queda mucho por hacer. Actualmente tienen casi todas las historias planteadas, pero resta descubrir en qué tipo de puzzles se van a convertir y cómo va a converger con el resto de los capítulos para brindar una experiencia cohesiva. Storyteller planea llegar en 2022, lo que representaría casi 14 años entre el surgimiento de la idea y su lanzamiento oficial en todo el mundo.

¿Cómo surgió Storyteller? Daniel asegura que hay dos historias, una glamorosa y otra un poco menos romántica. La primera versión nos lleva un poco a la infancia de Benmergui y las ganas de cambiar un poco los cuentos de hadas que leyó una y otra vez. Ya como programador, pensó en llevar esa idea a la práctica, a pesar de que en la industria los intentos de hacer cosas similares no le parecieron del todo satisfactorios. “Necesitaba tener varias ideas ingeniosas para salvar las dificultades que hay con la narrativa interactiva”, cuenta Benmergui sobre el proceso.

La otra versión, menos colorida, es que en 2008 tenía muchas ganas de viajar a Japón, como todos, pero necesitaba una “excusa” para hacer la enorme inversión de dinero que representa esa aventura. Esa excusa fue el festival Sense of Wonder de Tokyo, donde Benmergui decidió mostrar dos de sus videojuegos ya publicados y un tercero que completara la idea de su filosofía de trabajo, Storyteller. En ese momento, el juego no era más que una idea y el festival estaba por cerrar sus aplicaciones, por lo que Daniel tuvo que dedicar un fin de semana casi sin dormir a crear el primer prototipo del título que hoy esperan en todo el mundo.

Para partir de esa idea creada en un fin de semana y llegar al juego completo, Benmergui y su equipo trabajaron los últimos 13 años, con periodos de más y menos actividad. La llegada de Annapurna Interactive a la ecuación ayudó a empujar un poco más el desarrollo y evitar que el proceso creativo se vea interrumpido por cuestiones de marketing, distribución y otros temas indispensables para cualquier indie.

“Tengo la sospecha de que Annapurna funciona muy distinto con diferentes equipos -explica Daniel Benmergui-. Dependiendo del estudio con el que está trabajando, tiene una actitud diferente. La estrategia que adoptaron es dejarnos hacer la nuestra. Cada tanto tenemos reuniones donde les mostramos lo que estamos haciendo, pero no hay mucho más que eso. Y después, todo lo que no sea desarrollar el juego, cosa que solamente nosotros podemos hacer, se lo descargamos a ellos”.

No todo es color de rosa y hay pequeñas cuestiones del proceso creativo en las que Annapurna decidió intervenir, pero todo, al menos hasta ahora, se resolvió con el equipo de desarrollo en reuniones a distancia y sin discusiones acaloradas. Al mismo tiempo, desde Annapurna descubrieron por primera vez algunos de los obstáculos que tienen los desarrolladores latinoamericanos a la hora de crear videojuegos.

“Yo creo que los desarrolladores de juegos tenemos fortalezas y debilidades -cuenta Benmergui-. Una de las debilidades que tenemos especialmente por trabajar en Latinoamérica es, en general, menos presupuesto para hacer las cosas. Hacer mega producciones está fuera de nuestro alcance. No es tanto por una cuestión de no tener acceso a la plata, sino por acceso a la cantidad de gente que se necesita. Entonces, competir en producción no es una buena idea”.

El creador de Storyteller asegura que “en Sudamérica tenemos una cierta tendencia a hacer cosas artísticas, nos empuja más lo artístico que lo comercial”. Para él, se trata de una fortaleza para la región, aunque todavía no esté acompañada de atención por parte de la comunidad de gaming global.

Según nos anticipó Benmergui, Storyteller planea llegar entre marzo y abril de 2022, si todo sale bien, aunque todavía faltan definir cuestiones del lanzamiento porque hay varias plataformas interesadas en tener la exclusiva temporal. Sobre las posibilidades de lanzar contenido adicional post-lanzamiento, Daniel explica que hay ideas y conceptos que surgen únicamente cuando el juego ya salió, por lo que planea sacar una gran actualización con esas piezas adicionales. De todas maneras, también anticipó que tiene planeado un spin-off que va a profundizar más en las mecánicas de Storyteller, pero todavía hay que ver si Annapurna está interesada en continuar con la sociedad.

Aunque Storyteller surgió en la mente de Daniel Benmergui y se mantuvo como un proceso solitario por un tiempo, actualmente también cuenta con Jeremías Babini, con quien ya había trabajado en Fidel, y Zypce, un dramaturgo sonoro con una extensa carrera en el teatro argentino.