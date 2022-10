Todo lo que se sabe de Star Wars Jedi Survivor, la esperada secuela de Fallen Order

Trailer de la esperada secuela de Star Wars: Jedi Fallen Order

Hace pocos días el periodista Jeff Grubb aseguró que el silencio alrededor de Star Wars Jedi Survivor está por terminar. La esperada secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order presentaría nuevo material en diciembre de este año, según el especialista, confirmando su fecha de lanzamiento y otras novedades. Mientras muchos especulan que se trata de un anuncio en el marco de The Game Awards, todavía no hay información oficial al respecto, pero sí mucha especulación con lo que se viene.

Fecha de lanzamiento

El primer y único adelanto publicado hasta ahora por Electronic Arts y Respawn Entertainment es un teaser cinematográfico que muestra el regreso del protagonista interpretado por el actor Cameron Monaghan. Dicho adelanto también anticipa que el título va a llegar en algún momento de 2023, algo que no suena tan descabellado como podría.

Según Grubb, el videojuego está muy bien encaminado en su desarrollo y no parece enfrentarse a ningún contratiempo. Aunque esta secuela se confirmó de manera oficial este mismo año, distintos reportes de su desarrollo, así como también búsquedas laborales, datan de fines de 2019 y principios de 2020. Grubb asegura que el título planea un lanzamiento para marzo de 2023, por lo que este nuevo adelanto de diciembre debería confirmar esa información.

El primer adelanto oficial de Star Wars Jedi Survivor anticipa oscuridad, misterio y algunos personajes conocidos por los fans de la franquicia

Una experiencia de última generación

Aunque hay algunos videojuegos de 2022 y 2023 anunciados para dos generaciones de consolas, a partir del año que viene la gran mayoría de las grandes producciones AAA serán exclusivas de los nuevos sistemas. Star Wars Jedi Survivor es uno de esos títulos y ya se confirmó que estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

El año pasado, Star Wars Jedi: Fallen Order recibió una actualización para que los usuarios de PS5 y XSX pudieran disfrutar de mejores resoluciones y tasas de refresco, acercando el título a la nueva generación de consolas.

La historia de Jedi Survivor

Electronic Arts anticipó que la esperada secuela se va a situar unos cinco años después de Jedi: Fallen Order. En el final de la entrega anterior, el jedi Cal Kestis encontró información valiosa sobre jóvenes sensibles a la Fuerza desperdigados por toda la galaxia y aceptó la misión de resguardar esa información de las garras del Imperio. Por su parte, el director del título, Stig Asmussen, anticipó un poco más de la trama: “Están en tiempos oscuros y Cal y la tripulación están haciendo todo lo posible para mantenerse con vida. Eso podría significar que están haciendo conexiones con personas que, en otros tiempos, podrían considerarse desagradables”.

Se espera que el sable de luz de Cal Kestis presente novedades en esta secuela

Esto, por supuesto, da lugar a mucha especulación sobre qué personajes reconocidos de la franquicia se pueden sumar a la acción en esta segunda parte. Por lo pronto, el único adelanto del juego muestra al Gran Inquisidor, personaje que también dijo presente en la serie live-action de Obi-Wan Kenobi. Antes del estreno del show en Disney+, rumores apuntaban a una aparición de Cameron Monaghan, algo que no sonaba tan extraño porque ambas historias transcurren en el mismo periodo dentro de la cronología de Star Wars.

De hecho, ahora los fans esperan que el personaje de Saw Guerrera, interpretado por Forest Whitaker, también vuelva a la acción después de participar en la primera entrega, algo que también expandiría la conexión de la saga con la serie Andor y la película Rogue One: A Star Wars Story.

De cualquier manera, los detalles de esta segunda parte se mantienen bajo secreto por ahora. La primera parte exploró locaciones poco visitadas en las producciones más mainstream de la franquicia y también contó con cameos de personajes vistos en los cómics y series animadas. Puede que la secuela siga ese camino, pero teniendo en cuenta la aparición de Darth Vader sobre el final de Jedi: Fallen Order, seguramente también participen caras más conocidas.

Rumores apuntan a que Jedi Survivor contará con marcadas conexiones con la serie de Obi-Wan Kenobi

Jugabilidad

Una fecha de lanzamiento en marzo de 2023 es medianamente creíble porque se espera que Star Wars Jedi Survivor cuente con mecánicas y recursos similares a los de su predecesor. Si bien Fallen Order presentó interesantes novedades de rol y acción para el universo de videojuegos de Star Wars, está claro que recién se estaba rascando la superficie de las posibilidades que ofrece el motor de juego.

Desde Respawn Entertainment, estudio responsable de la saga Titanfall y actualmente muy ocupado con Apex Legends, anticiparon que habrá novedades en los tres pilares fundamentales de la experiencia: el combate, la exploración y la historia. Stig Asmussen, director del juego, comentó en mayo de este año: “Hubo muchas cosas que dejamos en la sala de edición de Jedi: Fallen Order que sabíamos que queríamos incluir en la secuela. Algunas de esas cosas incluyen más posturas de combate”.

Asmussen también adelantó que Jedi Survivor “ampliará el combate dinámico de la serie de formas nuevas e innovadoras”. Esto probablemente signifique la implementación de un nuevo árbol de habilidades para el protagonista, porque desde Respawn también anticiparon que Cal Kestis continuará desarrollando su conexión con la Fuerza de maneras que no se vieron en la entrega anterior.

Star Wars Jedi: Fallen Order presentó distintos estilos de pelea para derrotar a enemigos con características particulares

Como Star Wars Jedi: Fallen Order tomó algunos elementos de los juegos soulslike, fans esperan que la secuela profundice más en esa idea y adopte otras interesantes mecánicas, como la posibilidad de hacer fast travel entre puntos de guardado y un sistema de equipamiento más complejo.

Una figura de acción del protagonista de la saga muestra al personaje con un blaster, una pistola del universo de Star Wars, lo que sugiere que su arsenal va a ampliarse con nuevas posibilidades. Lo poco que mostró el primer adelanto oficial también parece sugerir que Cal Kestis va a perder su sable de luz, al menos momentáneamente. De cualquier manera, todo parece sugerir que su arsenal se va a ampliar, posiblemente para enfrentarse a distintos tipos de enemigos y en diferentes contextos, como fans recuerdan bien de la franquicia Jedi Knight.

Por último, también se confirmó que el adorable robot que acompaña al protagonista en sus aventuras estará de vuelta. BD-1 resultó ser un gran compañero en Star Wars Jedi: Fallen Order y una gran herramienta en la jugabilidad, por lo que Asmussen ya anticipó que tanto su relación con Cal como su abanico de recursos van a evolucionar de maneras interesantes en la secuela.

Cal Kestis se convirtió rápidamente en un personaje muy popular dentro de la franquicia gracias a su primer aventura

¿Qué espera el fandom?

El fandom de Star Wars está en un momento bastante particular, con más producciones en simultáneo que nunca, pero con historias que no logran generar la épica de las películas que los enamoraron. Sin embargo, parece haber un consenso alrededor de Star Wars Jedi: Fallen Order que, aunque desde el lado técnico no fue demasiado elogiado, logró expandir el universo conocido con personajes completamente nuevos y conceptos que parecían enterrados en las enciclopedias de la franquicia.

Fans esperan con ansias el próximo capítulo en la historia de Cal Kestis después de convertir a Jedi: Fallen Order en el videojuego de Star Wars que más vendió en sus primeras semanas de lanzamiento. Hasta mediados de 2021 había vendido más de 20 millones de unidades, lo que sugiere que hay muchos usuarios expectantes de lo que se viene en 2023.

Habrá que esperar y ver de qué se trata el próximo trailer que llegaría en diciembre, pero todo parece indicar que vendrá acompañado de la fecha de lanzamiento oficial e importantes novedades tanto en lo narrativo como en lo jugable.

