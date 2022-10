Prime Gaming reveló sus siete juegos gratuitos para noviembre

Llegamos al momento del mes en el que los diferentes servicios de suscripción anticipan los juegos gratuitos con los que van a renovar sus catálogos y Prime Gaming no es la excepción. La membresía a la que acceden todos los usuarios de Prime Video va a poner a disposición siete títulos que los jugadores van a poder descargar en forma gratuita.

Así presentó Prime Gaming su catálogo de noviembre:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition: Atraviesa el Yermo de Mojave postapocalíptico en busca de los hombres que te hicieron daño en tu pasado. Ábrete camino para vengarte, todo mientras generas un impacto en miles de habitantes del desierto post-apocalípticos en el proceso.

Indiana Jones and the Last Crusade: De LucasArts y Disney llega la aventura clásica ambientada en Europa, en 1938. ¡El arca perdida fue solo el calentamiento! Un gran mal persigue al talismán más poderoso de todos: el Santo Grial. Unos cuantos hombres valientes se interponen en el camino. Afortunadamente, uno de ellos es Indiana Jones. Y esta vez, tiene a su papá con él.

Facility 47: Viaja a través de una instalación de investigación remota en las profundidades de la tundra antártica helada, resolviendo acertijos emocionantes en el camino y desbloqueando nuevas ubicaciones alrededor de la instalación.

WRC 9: Recorre pistas de todo el mundo en esta franquicia de simulación todoterreno líder, ahora con un juego aún más realista y más contenido que nunca: ¡tres nuevos rallies, 35 nuevos escenarios especiales, la capacidad de crear sus propios campeonatos personalizados y sonidos de motor completamente rediseñados!

Etherborn: Avanza y busca tu propósito a medida que te adentras en un juego de plataformas de acertijos ambientales basado en la exploración y comprensión de estructuras alucinantes que cambian la gravedad.

En Etherborn "eres un ser sin voz que acaba de nacer en un mundo donde una voz sin cuerpo espera tu llegada".

Whispering Willows: Interactúa con los espíritus de los muertos, resuelve los complejos rompecabezas de la misteriosa mansión y ayude a Elena a encontrar a su padre desaparecido en este juego de rompecabezas de terror y aventuras.

Last Day of June: Una historia de aventuras cinematográfica, profunda e interactiva centrada en el amor y la pérdida, Last Day of June pregunta a los jugadores: “¿Qué harías para salvar a la persona que amas?”.

Además, como parte de los diferentes ítems que el servicio regala a sus suscriptores, los usuarios ya pueden acceder a su FUT drop para FIFA 23 que incluye: 7x Únicos Jugadores Dorados, 2x Jugadores a elegir OVR 81+, 12x Consumibles raros, y 1x Kylian Mbappe 5 juegos en préstamo. También adelantaron que, en el año del Mundial, los jugadores pueden esperar mucho más contenido para este juego.

