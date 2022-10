Return to Moria: se revelaron nuevos detalles del juego basado en El Señor de los Anillos

Con el estreno de Los Anillos de Poder, la serie de Prime Video, el universo creado por J.R.R. Tolkien volvió a estar en el centro de la conversación. Pero la serie no es el único contenido que le va a dar vida nuevamente a ese mundo ya que también hay un nuevo juego en camino.

Análisis de Saturnalia, el original videojuego de terror que se puede descargar totalmente gratis esta semana El estudio italiano Santa Ragione incursiona en el horror con un título lleno de neón y oscuridad en homenaje al giallo VER NOTA

The Lord of the Rings: Return to Moria se va a ubicar en la Cuarta Edad, es decir, después de los eventos que se conocieron en el tercer libro de la trilogía central y su adaptación a cine. En esa época, caracterizada por el dominio de los hombres, un grupo de enanos se propone recuperar Moria, su tierra natal, respondiendo a la convocatoria de Gimli.

Te puede interesar:

Epic Games Store habilitó sus dos juegos gratuitos del fin de semana: Evoland y Fallout 3 La tienda digital de Tim Sweeney festeja el anteúltimo fin de semana de octubre con dos juegos de rol llenos de acción VER NOTA

El juego se va a lanzar en algún momento del 2023 y se conocieron nuevos detalles relacionados con su desarrollo. “Aragorn es el rey. Los portadores del anillo se fueron a Valinor. Gimli fundó Aglarond. Los enanos prometieron reconstruir las puertas de Minas Tirith con mithril. No sabemos mucho más que eso, así que nos da libertad para crear. Podemos contar una historia nueva que nadie espera, y podemos profundizar nuestra comprensión de la Tierra Media”, explicaron.

Jon-Paul Dumont, director del juego, destacó que aunque exploraron diferentes historias protagonizadas por los enanos, siempre volvían a la narrativa cruzada por el retorno al hogar. “Nos parecía una historia auténtica y una excelente apuesta, ya que sería importante para los personajes con los que jugarían los jugadores”, contó.

Mihir Sheth, Diseñador de Combate de God of War Ragnarok: “Esta es la versión más divertida de Kratos” Con las expectativas por las nubes, la secuela muestra sus colores desde muy temprano VER NOTA

Con una historia tan conocida y con una de las comunidades más fieles de la ficción, sus responsables también tuvieron especial cuidado en que el juego se perciba como coherente con el universo creado por Tolkien. En ese sentido, buscaron que pareciera hecho por fans. “Además de leer los libros de Tolkien (incluso tuvimos clubes de lectura) y de investigar extensivamente por nuestra parte, también consultamos a expertos para asegurarnos de estar haciendo bien las cosas”, detallaron.

The Lord of the Rings: Return to Moria va a combinar diferentes elementos, que van desde la exploración de ese mundo como la recolección de recursos, tanto para sobrevivir como para construir la base de los enanos, pero también armaduras, herramientas y armamento para enfrentarse a las amenazas que habitan en Moria.

“Muchos miembros del equipo son fanáticos del género de supervivencia y creación, así que muchas de las mecánicas que ya conocen los jugadores están presentes: tendrás que cazar, recolectar recursos y cocinar para comer. Tendrás que construir tu propia bolsa de dormir para descansar. Y debes prestar atención a estos factores para mantener tu salud”, agregaron.

Otro aspecto al que se refirieron es el juego cooperativo. Con respecto a este punto, un jugador va a actuar como anfitrión y el resto de los usuarios van a poder unirse a esa partida. Sin embargo, quienes quieran hacerlo van a poder enfrentar esta propuesta en forma solitaria.

Junto con screenshots del juego, también se revelaron imágenes que hacen referencia al arte conceptual y que dan cuenta del mundo visual que se construyó para darle vida a esta nueva propuesta:

The Lord of the Rings: Return to Moria se va a lanzar en el 2023 y los jugadores ya pueden agregarlo a su Lista de deseos en la store de Epic Games.

Seguir leyendo: