¿Cómo es el futuro para The Witcher? Versión next-gen y una nueva saga con más de un juego

Hay buenas noticias para los fanáticos de The Witcher: el parche next-gen para The Witcher 3 va a llegar durante la última parte de este año. Pero eso no es todo lo que se confirmó en las últimas horas. Con un nuevo juego en camino, se destacó que esa entrega va a dar inicio a una saga que va a incluir más de un juego.

Las novedades llegaron a través de Adam Kiciński, CEO de CD Project. Según los testimonios que recopiló el sitio Video Games Chronicle, Kiciński reafirmó -en línea con el anticipo de mayo- que la versión que actualiza The Witcher 3 para la última generación de consolas va a llegar en el cuarto trimestre del 2022.

Después de lo que fue la cancelación del lanzamiento en abril, esto clarifica un poco el panorama para el juego. En ese momento habían explicado que la nueva versión no iba a seguir a cargo de Saber Interactive a la cabeza y que iba a ser una responsabilidad de sus equipos internos.

“Hemos decidido que nuestro equipo de desarrollo interno lleve a cabo el trabajo restante en la versión de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt. Actualmente estamos evaluando el alcance del trabajo a realizar y, por lo tanto, tenemos que posponer el lanzamiento del segundo trimestre hasta nuevo aviso”, señalaron en ese momento.

Además, se destacó la intención de que la saga que se va a inaugurar el próximo juego incluya varios títulos. “La primera saga fue de tres juegos, así que ahora estamos pensando en más de uno, pero estamos en la pre-producción del primer juego de la segunda saga de Witcher”, fue el textual que compartieron desde Video Games Chronicle.

El anuncio de este proyecto llegó en marzo, cuando se confirmó el inicio de una nueva etapa para la franquicia, lo que disparó las especulaciones con respecto a en qué historias y personajes se centrarán las próximas entregas que se sumarán.

¿Pero qué se sabe hasta ahora sobre el próximo juego de The Witcher? La principal información que se difunció es que el juego se está desarrollando Unreal Engine 5 en el marco de “una asociación estratégica con Epic Games”, lo que deja de lado el uso de su tecnología REDengine para crear los juegos de la franquicia.

“Esta nueva relación con Epic cubre no solo la concesión de licencias, sino también el desarrollo técnico de Unreal Engine 5, así como las posibles versiones futuras de Unreal Engine. Los desarrolladores de CD Projekt RED colaborarán con los de Epic con el objetivo principal de ayudar a adaptar el motor para experiencias de mundo abierto, comenzando con el desarrollo del próximo juego de la franquicia The Witcher”, detallaron.

Esta alianza, según lo que expresó Tim Sweeney -fundador y director ejecutivo de Epic Games-, va a permitir que se “creen mundos abiertos dinámicos a una escala y un nivel de fidelidad sin precedentes”

Medallón de la Escuela del Lince - Crédito: Karbik (fuente: The Witcher Fanon Wikia)

Aunque todavía no hay una fecha precisa de lanzamiento y el título se encuentra en una instancia de pre-producción, los seguidores de la franquicia tienen motivos para ilusionarse. Además del parche gratuito, el horizonte de una nueva saga abre un panorama más que interesante después del impacto que generó The Witcher 3.

