6 nuevos juegos que se lanzan en septiembre: Return to Monkey Island, FIFA 23 y más

Entramos en el último cuatrimestre del 2022 y el año todavía tiene preparados varios lanzamientos importantes para el mundo del gaming. Con God of War Ragnarök y Pokémon Escarlata y Púrpura en el horizonte, septiembre empezó con su propio plato fuerte: The Last of Us Part 1 -la versión definitiva para disfrutar del primer juego de la franquicia-. Pero eso no es todo, ya que el mes recibirá una lista interesante de juegos que se van a estrenar y los repasamos en esta nota.

Disney Dreamlight Valley

Desde el 6 de septiembre, Disney Dreamlight Valley va a estar disponible con acceso anticipado para los jugadores que hayan adquirido una edición del Paquete de Fundador o que cuenten con una suscripción activa de Xbox Game Pass. Este título, que va a ser gratuito, se va a lanzar en forma definitiva en el 2023.

El proyecto va a presentar a diferentes personajes icónicos de Disney y Pixar, y se presenta como una mezcla entre un juego de aventuras y de simulación de vida . Según lo que ya anticiparon, Dreamlight Valley era un espacio “idílico” en el que todos esos personajes vivían en armonía hasta que llegó el Olvido y espació “espinas de la noche” por todo el lugar.

El objetivo de los jugadores va a ser recuperar ese espacio y liberar a los diferentes escenarios, inspirados en los mundos clásicos de Disney y Pixar, de las espinas. En paralelo, otro punto importante será la reconstrucción de Dreamlight Valley para desarrollar “el barrio perfecto con una disposición completamente personalizable, paisajismo creativo y miles de objetos decorativos”.

Steelrising

Steelrising va a desembarcar el 8 de septiembre y va a estar disponible en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Los jugadores se van a poner en el lugar de Aegis, una bailarina autómata que se va a tener que enfrentar a las legiones de robots a cargo del Rey Luis XVI. En ese marco, la propuesta de este RPG de acción es salvar a la Revolución Francesa.

Con una estética steampunk, el juego también se va a destacar por sus desafíos y características propias de los soulslike. Sin embargo, esa elección de los creadores no fue pensada como una barrera, sino para que el título funcione como una introducción al género: “Queremos que este juego sea accesible para todas las personas quien deseen jugarlo. Es un buen juego soulslike con el que puedes experimentar. Si tienes miedo a esa clase de género, Steelrising será el primer paso para comenzar ”.

Splatoon 3

Con su estreno programado para el 9 de septiembre, en este caso hablamos de un exclusivo que llegará solo a Nintendo Switch. Va a ser la nueva entrega de la franquicia que combina la jugabilidad de un shooter con una característica fundamental de Nintendo: llegar a la versión familiar de cualquier género.

Los fanáticos de la serie pueden esperar encontrar elementos reconocibles, pero con Splatoon 3 también recibirán una experiencia inédita gracias a la incorporación de nuevas armas, nuevos modos de juego, escenarios novedosos -con la promesa de que se irán ampliando en actualizaciones futuras-, y upgrades en los combates, entre otros.

Return to Monkey Island

Return to Monkey Island

Return to Monkey Island fue una de las noticias más positivas del año, con la confirmación de la vuelta de la franquicia icónica. Si hay alguien esperando que este nuevo juego -que llega el 18 de septiembre- solo apele a la nostalgia, el título no va a ir en ese sentido y la renovación se dejará ver en la estética con un “apartado visual sea provocativo e impactante”, pero también en la jugabilidad para adaptarse a los estilos más actuales.

“Nos dimos cuenta de que querí amos construir un juego que mire hacia adelante; esa fue la inspiración por el tipo de arte, diseño y la interfaz de usuario que hicimos. Todo lo que construimos fue pensando en un juego para el futuro, no dedicado al pasado ” contaron sus responsables sobre esta propuesta que buscará generar una nueva oleada de fans.

Valkyrie Elysium

Valkyrie Elysium se reveló en el State of Play que se llevó a cabo en marzo de este año y su fecha de lanzamiento ya está pautada para el 29 de septiembre. “Antaño, el Ragnarök, el fin de los tiempos, amenazaba a los reinos. Odín, el Padre de Todos, creó con sus últimas fuerzas a una Valquiria emisaria de la redención con el único propósito de salvar un mundo condenado. Aquí comienza la historia de una nueva Valquiria”, anticipan en la página oficial.

El RPG de acción de Square Enix promete un nuevo sistema de combate rápido que va a combinar estrategia y un sistema de combos que va a poner a prueba la capacidad de reacción de los jugadores, todo en el marco de una ambientación que se va a destacar desde lo visual.

FIFA 23

El último día del mes llegará el título que le dará cierre a la alianza entre Electronic Arts y la FIFA. El FIFA 23 -que será la antesala de EA SPORTS FC, el nuevo nombre del popular juego de fútbol- promete ser el mejor hasta el momento .

A través de diferentes adelantos ya confirmaron que va a contar con más de 19.000 jugadores, 700 equipos, 100 estadios -entre los que se encuentran La Bombonera- y 30 ligas, como UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A y la MLS. Además, incluiría nuevas características en lo que tiene que ver con el fútbol femenino,

SEGUIR LEYENDO: