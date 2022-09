Análisis de TMNT The Cowabunga Collection: una clase magistral que no se queda solo en la nostalgia

(Foto: Konami)

Este año demostró ser más que satisfactorio para las Tortugas Ninja, que lanzaron un nuevo videojuego hace pocos meses y ya es considerado como uno de los candidatos a lo mejor del año. Sin embargo, su racha no termina ahí porque hace algunos días también llegó a consolas y PC una colección de títulos clásicos de la franquicia que cuenta con mucho material de la historia de estos particulares personajes . A continuación te cuento por qué Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection puede marcar un antes y después en la industria y la preservación de los videojuegos.

Primero lo primero: ¿cuáles son los videojuegos que incluye esta colección? Los fans de las tortugas pueden disfrutar de un total de 13 juegos desarrollados por Konami entre 1989 y 1993. Así es, se lanzaron 13 videojuegos de la popular saga en solo cinco años. Estos títulos son Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT II: The Arcade Game, TMNT III: The Manhattan Project y TMNT: Tournament Fighters para NES; Teenage Mutant Ninja Turtles y TMNT: Turtles in Time para arcades; Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan, TMNT II: Back from the Sewers y TMNT III: Radical Rescue para Game Boy; Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time y TMNT: Tournament Fighters para SNES; y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist y TMNT: Tournament Fighters para SEGA Genesis.

Como se puede ver en el listado, si bien hay títulos que se repiten, las experiencias varían muchísimo dependiendo de la plataforma en la que se lanzaron. Adicionalmente, los usuarios pueden elegir entre las versiones estadounidenses y japonesas de todos y cada uno de los juegos, donde también se pueden apreciar notorias diferencias en algunos casos.

Cada uno de los diferentes videojuegos cuenta con su arte promocional oficial a modo de fondo (Foto: Captura PS5)

Habiendo probado otras colecciones anteriormente, estaba preparado para disfrutar de estos clásicos con algunos mínimos aditamentos y posibles filtros que emulan estar jugando en una televisión de los 80 y 90, pero el equipo de Digital Eclipse logró sorprenderme con muchísimas opciones para explorar .

Aparte de los filtros y la posibilidad de ver el juego en distintas dimensiones sin perder calidad, la Cowabunga Collection cuenta con un comando de rebobinado que permite retroceder la partida hasta 15 segundos. Para fans que quieren revivir la nostalgia sin sufrir demasiado las consecuencias de la dificultad de los juegos de la época, es un apartado ideal para evitar muertes y continuar adelante como si nada. Adicionalmente, también se puede guardar la partida en cualquier punto del juego, sin necesidad de anotar passwords o recordar intrincadas secuencias de botones, que siguen vigentes en los títulos que los tenían en su momento.

Antes de seleccionar el juego que se quiere probar, también se pueden configurar distintas opciones que varían dependiendo el título. Muchas de ellas son directamente trucos, como la posibilidad de tener vidas infinitas o activar el Modo Dios, mientras que otras son pequeñas ayudas útiles, como indicadores útiles en el mapa. Algunos títulos, además, permiten activar o desactivar modificadores estéticos en favor de la nostalgia, como una mecánica que simula el rendimiento de la NES haciendo que personajes y objetos parpadeen frecuentemente. Es muy interesante revisar las opciones de cada juego porque en más de una ocasión pueden mejorar o empeorar la experiencia a grandes niveles.

Hasta aquí, TMNT: The Cowabunga Collection cumple con lo que se puede esperar de una colección de videojuegos clásicos y agrega unos cuantos elementos que la diferencian de las demás . Los títulos de arcade y algunos de consolas presentan, además, la posibilidad de jugarlos online con amigos o desconocidos que encontremos en salas de juego. Sin embargo, para el fan de las Tortugas y su historia, esto recién empieza.

The Cowabunga Collection presenta material de archivo ideal para fanáticos y entusiastas del desarrollo de videojuegos (Foto: Captura PS5)

Cada juego cuenta en su menú de opciones con una guía oficial con consejos útiles. Cómo derrotar jefes específicos, algunos secretos de los passwords, el mapa completo del juego y otra información es presentada en forma de libro digital donde, dependiendo del título, se pueden pasar las páginas para saber más. Cada una de estas guías cuenta además con la fecha de lanzamiento en el mercado estadounidense y el japonés, dejando en claro de que se trata de material oficial que complementa a la perfección la experiencia nostálgica que se genera con la colección.

De todas maneras, lo más llamativo de TMNT: The Cowabunga Collection es el apartado de la Guarida de las Tortugas. Los usuarios pueden acceder a un menú cargado de material de las diferentes producciones de las tortugas, sean los videojuegos que incluye la colección, la serie de TV o sus cómics.

La colección también representa, para muchos, la oportunidad de probar títulos menos conocidos de las Tortugas Ninja (Foto: Captura PS5)

Hay grandes cantidades de documentos oficiales de Konami donde los jugadores pueden ver el proceso de creación de algunos de sus videojuegos favoritos de la mano de arte conceptual, bocetos, manuales y más. Hojas cuadriculadas con el logo de Konami muestran las ideas detrás de los movimientos de los personajes, cómo surgieron algunos enemigos y mucho más. Se trata de material que es ideal tanto para fans de la franquicia, que jugaron los juegos una y otra vez, como para jugadores interesados en el diseño y desarrollo de videojuegos en general.

Junto a documentos oficiales de Konami y guías enteras de cómo deben moverse ciertos personajes, la Guarida de las Tortugas también tiene una colección de publicidades de los títulos en revistas de la época, capturas de numerosos episodios de las distintas series de TV de la franquicia, manuales completos de algunos juegos, arte de cajas de EEUU y Japón – en ocasiones con bocetos incluidos – y muchísimas tapas de cómics de ayer y hoy. Como si fuera poco, este apartado cuenta con un buscador equipado con numerosos filtros y etiquetas para buscar todo de la manera más cómoda y rápida posible. Digital Eclipse no dejó ningún detalle afuera en lo que respecta a la experiencia del usuario.

El trabajo recopilatorio de los responsables de The Cowabunga Collection es magistral y hace mucho más que traer los juegos de vuelta: busca volver a generar esa experiencia completa de descubrir un título nuevo de la manera más disfrutable posible.

Es muy interesante recorrer la colección de manera cronológica para ver la evolución de los juegos y cómo se adaptaron a las distintas plataformas (Foto: Captura PS5)

Más allá de la documentación histórica y lo que emula ser un recorrido de museo, la colección de videojuegos también sirve para ver cómo fue evolucionando la franquicia en el mundo gamer. Jugando los distintos títulos de la colección – en orden o no – se puede ver con claridad cuándo surgieron elementos que hoy son insignia en la saga y también fueron parte de TMNT: Shredder’s Revenge y cómo se fueron adaptando a medida que la tecnología expandía los límites de lo posible en los videojuegos.

En otras palabras, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection es, sin dudas, la mejor colección de videojuegos clásicos que tuve la suerte de probar hasta la fecha . Los distintos aditamentos pensados para la jugabilidad ya eran suficiente para posicionar esta colección entre las más interesantes, pero el material de archivo y lo que significa para los fans tener acceso al detrás de escenas de algunos de sus juegos favoritos la convierten en una clase magistral de cómo debería ser un compilado de estas características. Esperemos que más desarrolladores puedan seguir el ejemplo.

Por lo pronto, aparte de sus dos videojuegos estrenados este año, las Tortugas Ninja también lanzaron una película animada y preparan otra completamente nueva para 2023, dejando en claro que son parte de la cultura pop desde hace más de 30 años y actualmente están atravesando uno de sus mejores periodos .

