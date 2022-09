Xbox Game Pass: los 8 juegos que se suman al servicio de suscripción durante septiembre

Empezó septiembre y los diferentes servicios de suscripción revelaron su nuevo line up para recibir al nuevo mes. En el caso de Xbox Game Pass, la primera quincena va a contar con ocho nuevos protagonistas que combinan propuestas para todos los paladares de jugadores. Con varias opciones disponibles desde el mismo día de su lanzamiento, así se presentaron los ocho juegos que se sumarán durante los próximos días :

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (nube, consola y PC) - Ya disponible

Disponible el primer día con Game Pass: Si eres miembro, obtén acceso anticipado, recompensas estéticas exclusivas y dinero para el juego Disney Dreamlight Valley, un híbrido entre un simulador de vida y un juego de aventuras lleno de misiones, exploración y actividades interesantes con personajes de Disney y Pixar, tanto clásicos como nuevos. La idílica tierra de Dreamlight Valley solía ser un lugar donde los personajes de Disney y Pixar vivían en armonía… hasta que llegó El olvido. Las espinas nocturnas crecieron por toda la tierra, cortando los maravillosos recuerdos ligados a este mágico lugar. ¡Ahora dependerá de ti descubrir las historias de este mundo y devolver la magia a Dreamlight Valley!

Opus Magnum (PC) - Ya disponible

Este es un juego de puzles de Zachtronics, los creadores de Shenzhen I/O. Domina la intrincada maquinaria del motor de transmutación, la herramienta más avanzada del ingeniero alquímico, y utilízala para crear remedios vitales, gemas preciosas, armas mortales y más.

Train Sim World 3 (Consola y PC) - Ya disponible

Disponible desde el primer día con Game Pass: Explora tres rutas increíblemente detalladas y aprende a usar los controles de las nueve locomotoras de alta potencia de Train Sim World 3 en el nuevo Centro de entrenamiento. Enfréntate al clima extremo con el nuevo sistema de clima dinámico y observa cielos volumétricos impulsados por un nuevo sistema de iluminación que da nueva vida a las rutas de Train Sim World 3.

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) - 13 de septiembre

Este un juego de estrategia en tiempo real a gran escala en el que podrás comandar ejércitos enteros en un campo de batalla dinámico. Conquista múltiples mundos a través de varias campañas para jugar por tu cuenta o juega con tus amigas con la opción de combate multijugador.

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (nube, consola y PC) - 13 de septiembre

Ponte en acción como los superperros Krypto y Ace para descubrir el complot de Lex Luthor para raptar a los perros callejeros de Metropolis. Vuela por los cielos, libera tus habilidades especiales y protege las calles de Metrópolis de los planes de Lex al mismo tiempo que combates contra los malvados LexBots.

You Suck at Parking (nube, consola y PC) - 14 de septiembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: You Suck at Parking es el juego de estacionamiento más extremo del mundo y el único juego de carreras donde el objetivo es detenerse. El juego se basa completamente en la física y consiste en conducir, desplazarte, saltar y teletransportarse a través de complicados caminos. Colecciona autos, aprende nuevas mecánicas y personaliza tu viaje en este estacionamiento en constante evolución. Cuando hayas terminado de batir récords mundiales en la campaña de un solo jugador, compite con tus amigos en el modo multijugador y lucha para llegar al podio.

Despot’s Game (consola y PC) - 15 de septiembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: En Despot’s Game, un juego de batallas del ejército con tácticas de pícaro, serás el guía de insignificantes humanos. ¡Equipa a tu equipo y sacrifícalos a lo largo de mazmorras mientras luchas contra enemigos y otros jugadores!

Metal: Hellsinger (PC y Xbox Series X|S) - 15 de septiembre

Disponible desde el primer día con Game Pass: Metal: Hellsinger es un juego de FPS rítmico repleto de enemigos diabólicos, armas poderosas y música metal. Infunde terror en los corazones de los demonios mientras te abres camino a través de ocho infiernos en un diabólico viaje para lograr el más puro de los objetivos: la venganza.

Además, se confirmaron los juegos que van a abandonar el catálogo de Xbox Game Pass a partir del 15 de septiembre : A Plague Tale: Innocence (nube, consola y PC), Aragami 2 (nube, consola y PC), Bug Fables: The Everlasting Sapling (nube, consola y PC), Craftopia (nube, consola y PC), Final Fantasy XIII (consola y PC), Flynn: Son of Crimson (nube, consola y PC), I Am Fish (nube, consola y PC), Lost Words: Beyond the Page (nube, consola y PC)), Mighty Goose (nube, consola y PC), SkateBird (nube, consola y PC) y The Artful Escape (nube, consola y PC).

