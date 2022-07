PlayStation Plus: se sumarán más de 15 juegos gratuitos a la biblioteca en julio

El nuevo modelo de suscripción de PlayStation Plus se lanzó a mediados de junio y los suscriptores de los tres niveles ya conocieron el amplio catálogo que tienen a disposición, combinando juegos clásicos con títulos destacados de los últimos años, como Returnal o Death Stranding.

Esta semana se reveló que los niveles Extra y Deluxe -los dos más altos de los tres disponibles- van a recibir la primera actualización de su biblioteca y desde el 19 de julio se van a incorporar más de 15 juegos a los que los suscriptores van a poder acceder. Además, Stray (el esperadísimo juego protagonizado por un gatito perdido) va a ser la primera propuesta que se va a sumar desde el mismo día de su lanzamiento.

Los títulos seleccionados para renovar la biblioteca son Assassin’s Creed Unity (PS4), Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4), Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4), Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4), Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4), Saints Row IV: Re-Elected (PS4), Saints Row Gat out of Hell (PS4), Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5), Ice Age: Una aventura de bellotas (PS4), Jumanji: el videojuego (PS4), Paw Patrol on a Roll! (PS4) y ReadySet Heroes (PS4).

Dentro de todo el listado de propuestas que se van a sumar el 19 de julio, desde PS Plus destacaron tres opciones:

Stray - PlayStation 4 y PlayStation 5

Perdido, solo y separado de su familia, un gato callejero debe resolver un antiguo misterio para escapar de una ciberciudad olvidada hace mucho tiempo y encontrar el camino a casa . Stray es un juego de aventura felino en tercera persona. Está ambientado en los detallados callejones iluminados por las luces de neón de una ciberciudad en decadencia y los lúgubres entornos de sus zonas más vulnerables y sórdidas. Ve el mundo a través de los ojos de un gato callejero e interactúa con el entorno de formas entretenidas. Sigue a este aventurero felino a medida que desenreda un antiguo misterio para escapar y encontrar el camino a casa.

Final Fantasy VII Remake Intergrade - PlayStation 5

Esta versión ampliada de Final Fantasy VII Remake se ha mejorado para PS5, y ofrece una inmersión adicional gracias al control DualSense y las imágenes perfeccionadas. Además, viene con el episodio INTERmission de FF7R, una nueva y emocionante historia que sigue a Yuffie Kisaragi, la ninja de Wutai, mientras se infiltra en Midgar para robar la materia definitiva.

Final Fantasy VII Remake también está disponible como parte del catálogo de juegos de este mes para los que son propietarios de una PS4.

Marvel’s Avengers - PlayStation 4 y PlayStation 5

Marvel’s Avengers es un juego épico de acción y aventura en tercera persona que combina una historia cinematográfica original con capacidad de juego de un solo jugador y modo cooperativo . Reúne un equipo de hasta cuatro jugadores online, domina habilidades extraordinarias, personaliza una lista creciente de héroes y defiende a la Tierra de amenazas cada vez mayores.

Además, destacaron que el apartado de juegos clásicos para los suscriptores del nivel Deluxe va a sumar No Heroes Allowed! (PSP) y LocoRoco Midnight Carnival (PSP). También, explicaron que -los ya mencionados- The Ezio Collection, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Unity y Assassin’s Creed Rogue Remastered van a llegar como parte de la celebración del 15° aniversario desde el lanzamiento del primero juego de Assassin’s Creed.

Sin embargo, para el futuro tienen grandes planes para Ubisoft+ Classics, la selección de juegos incluida en PS Plus Extra y Deluxe. En ese sentido, anticiparon que la biblioteca inicial de 27 títulos se va a expandir a más de 50 para fines del 2022.

SEGUIR LEYENDO: