Camino a God of War Ragnarok: 7 videojuegos sobre mitología nórdica para esperar la secuela

Después de muchísima expectativa y una infinidad de rumores, PlayStation confirmó que God of War: Ragnarok llegará a PS4 y PS5 este mismo año. Más precisamente, lo hará el próximo 9 de noviembre, lo que significa que los fans tienen todavía algunos meses para prepararse de la mejor manera. Por supuesto, volver a jugar la primera parte de la saga nórdica de Kratos con God of War (2018) es lo más natural, pero en caso de que no sea suficiente, compartimos algunos títulos ideales para saciar la sed de vikingos y su particular panteón de dioses.

Assassin’s Creed: Valhalla

(Foto: Ubisoft)

Uno de los mayores logros de la última entrega de la popular franquicia de Ubisoft fue lograr diferenciarse de su antecesor, AC: Oddyssey, a pesar de que ambos títulos se apoyan mucho en las poderosas mitologías de dos civilizaciones históricas. Los desarrolladores no solo lograron presentar el modo de vida vikingo con interesantes nuevas mecánicas, sino que incorporaron a los dioses en la historia de maneras muy creativas.

Assassin’s Creed: Valhalla también es el primer título de la franquicia en contar con una expansión gigantesca y es protagonizada por el mismísimo Odín. Este apartado particular cuenta con una jugabilidad mucho más enfocada en la acción, a pesar de contar con segmentos de sigilo, y presenta novedades en la jugabilidad en forma de poderes especiales y otros ataques que lo acercan mucho más a God of War que a otro Assassin’s Creed.

The Banner Saga

(Foto: Stoic Studios)

Yendo mucho más atrás en el tiempo, tenemos un indie indispensable para los fans de la cultura vikinga. Creada por ex desarrolladores de BioWare, la franquicia The Banner Saga cuenta con tres entregas que recorren una historia interactiva llena de decisiones. Con un sistema de combate por turnos y muchos personajes basados en las razas de las leyendas nórdicas, es una de esas aventuras que dejó su marca en el mundo del gaming.

Casi diez años después de la llegada de la primera entrega, The Banner Saga cuenta con tres títulos principales, novelas oficiales y hasta un juego de mesa que captura muy bien la esencia de la aventura. Adicionalmente, la música de la franquicia fue compuesta por el galardonado Austin Wintory, que tuvo muy en cuenta la posibilidad de elegir diferentes caminos y tomar distintas decisiones para que la música juegue un rol diferente en la interactividad.

Valheim

Aunque su momento de fama pasó hace tiempo y estuvo potenciado por las condiciones pandémicas, Valheim no deja de ser una muy interesante experiencia para los fans de todo lo vikingo. La mitología nórdica habla de nueve reinos que rodean a Yggdrasil, el árbol de la vida, pero Iron Gate Studio creó Valheim, un décimo reino donde vikingos que murieron todavía tienen una oportunidad de demostrar que son dignos de Valhalla, el banquete donde los guerreros celebran junto a los dioses .

El título se lanzó en Acceso Anticipado en PC (Windows y Steam) y logró impactantes cifras en su primer año. Valheim sorprendió al tener muchísimas mecánicas prácticamente pulidas, algo bastante raro para un videojuego que continúa en desarrollo. Iron Gate Studio y la distribuidora Coffee Stain Studios planean el lanzamiento oficial para 2023 y habrá que ver si el título de supervivencia logra volver a sorprender con novedades en su ya muy completa experiencia.

Jotun

(Foto: Twitter)

Otro videojuego independiente a tener en cuenta es Jotun. Al igual que otros juegos de esta lista, tiene como protagonista a una vikinga que sufrió una muerte sin gloria y deberá ganarse su lugar en Valhalla pasando una serie de pruebas . Estas pruebas la llevarán por los nueve reinos de la mitología nórdica, donde deberá derrotar a los Jotun, gigantes que representan diferentes elementos desde la naturaleza al poder y el caos.

Con un apartado artístico dibujado a mano y mucho amor por la mitología nórdica, el título cuenta con secciones de exploración y resolución de acertijos antes de enfrentar a los jugadores con estos gigantes que son de los pocos enemigos que hay en toda la aventura. Es comparable con Shadow of the Colossus en jugabilidad e impacto, aunque también hay muchas diferencias que los separan.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

(Foto: Facebook)

Así como God of War es una de las exclusividades más potentes de PlayStation, Hellblade ya se posicionó como uno de los títulos más fuertes de Xbox en estos últimos años. La historia lleva a los jugadores a recorrer el camino de Senua, que viaja al infierno de la mitología nórdica para recuperar el alma de su amante. El título también incorpora elementos del folclore celta para contar una historia llena de criaturas fantásticas, dioses malvados y demonios internos.

Como videojuego de rol y acción, Hellblade: Senua’s Sacrifice cuenta con secciones de combate muy bien logradas y un nivel de inmersión pocas veces visto, con un elenco de voces que se destaca por sobre todo lo demás y brinda una experiencia muy única y difícil de reproducir. Más allá de la espera de God of War: Ragnarok, siempre es buen momento para volver a jugar Hellblade mientras la secuela continúa en desarrollo y promete ser una exclusividad indispensable en esta nueva generación de Xbox.

Tribes of Midgard

Tribes of Midgard | Crédito: contenido multimedia de tribesofmidgard.com

Sin meternos en el terreno de los juegos de estrategia, que también cuentan con algunos títulos centrados en todo lo vikingo, Tribes of Midgard ofrece una interesante experiencia de supervivencia, sea en solitario o cooperativo. Los jugadores son arrojados a un mundo generado aleatoriamente donde deben recolectar recursos y crear defensas resistentes antes de que lleguen gigantes de hielo, elfos oscuros, trolls y otras criaturas de leyendas nórdicas.

El objetivo principal es proteger la semilla de Yggdrasil de constantes ataques y los players pueden elegir entre diferentes clases de héroes para hacerlo. Adicionalmente, se pueden formar grupos de hasta diez personas para tener una experiencia cooperativa mucho más entretenida -o caótica-, ya sea que se quiere superar la campaña principal o el clásico Survival Mode.

Volgarr the Viking

(Foto: Crazy Viking Studios)

A pesar de ser otro título con casi diez años, Volgarr the Viking se mantiene como una muy buena experiencia para los amantes de lo retro. Desarrollado por Crazy Viking Studios y publicado por Adult Swim Games, se trata de un plataformero de acción con gráficos pixelados y dificultad endemoniada. Como muchísimos otros indies de las últimas décadas, toma elementos clásicos del género e incorpora nuevas mecánicas para prometer una experiencia fresca, desafiante y artísticamente impecable.

Adicionalmente, a modo de bonus, para los que quieran todavía más frescura en las mecánicas, pueden probar con Niffelheim. Es otro videojuego sidescroller con un apartado artístico soberbio y también incluye a un guerrero vikingo que debe ganarse su lugar en Valhalla, pero lo hace con mecánicas de supervivencia, construcción, progreso y exploración de un mundo abierto en 2D.

