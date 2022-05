Ubisoft Mumbai perdió la oportunidad de hacer el remake de Prince of Persia: qué fue lo que pasó

La cuenta oficial de Prince of Persia (la trilogía del 2003) anunció que estaría trasladando la producción de su remake a Ubisoft Montreal , el estudio original que creó el videojuego. De esta manera, las sedes de India perdieron el primer gran proyecto que se le encomendó desde su creación.

La iniciativa de renovar Prince of Persia: The Sands of Time fue anunciada a fines de 2020, pero la extensión de la pandemia retrasó la fecha de su lanzamiento de manera indefinida. Esta decisión había sido comunicada por Anna Koul, ex productora del remake, quien había prometido que el título sería una fiel adaptación al lanzamiento del 2003.

El trabajo de Ubisoft Pune y Mumbai no era simple: debían reconstruir el juego desde cero a partir de los assets utilizados en el motor gráfico AnvilNext, los cuales tenían casi 17 años . Además de funcionar en la asistencia técnica de juegos como Just Dance, era la primera vez que los estudios de India habían sido considerados para tomar las riendas de un proyecto propio.

“Es una pena que hayan perdido su primer gran título. Es raro que cualquier estudio asiático de Ubisoft sea considerado para algo, ya que son usualmente usados como granjas de misiones secundarias/assets para juegos de otros lugares (Assassin’s Creed, Watch Dogs, etc). Una gran IP como esta habría sido una gran manera de que la industria tomara a los desarrolladores de la zona más seriamente”, señaló un usuario en las redes.

Según las especulaciones, el interés que generó el remake habría agrandado la idea principal del proyecto a tal punto que se superó las expectativas de lo que se podía producir en las centrales originales.

“Esta decisión fue un importante paso y el equipo, construyendo a partir de lo logrado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, se tomará el tiempo que necesitan para decidir el objetivo del juego que quieren publicar para darles la mejor experiencia de este clásico, cuando esté listo”, declaró el grupo de desarrollo de Montreal en la red social oficial del juego.

