“May the 4th be with you”: los videojuegos para celebrar el Día de Star Wars

Por mandato popular, el 4 de mayo se consolidó como el “Día de Star Wars”, una fecha cuya locución anglosajona es un juego de palabras con el famoso saludo Jedi “Que la fuerza te acompañe” (”May the Force Be With You”) .

El chiste comenzó con un aviso del London Evening News en 1979, quien saludó el primer mandato de Margaret Thatcher con un aviso que decía “May The Fourth Be With You, Maggie”. La fecha se consolidó finalmente de manera internacional en el 2013, cuando Disney celebró la franquicia en todos sus parques temáticos.

La industria de los videojuegos ha acompañado tradicionalmente a Star Wars: el primer título lanzado fue una adaptación de la historia de “El Imperio Contraataca” para las consolas Atari 2600 e Intellivision en 1982. Desde entonces, la franquicia ha sido una de las presencias constantes en el mundo del gaming.

¿Qué ofertas celebran el Día de Star Wars 2022?

PlayStation incluyó en su catálogo de oferta 9 títulos de la franquicia Star Wars, los cuales incluyen un amplio espectro de experiencias de toda clase de géneros.

Star Wars Jedi: Fallen Order (75% descuento)

El juego liderado por Respawn Entertainment en el 2019 es un título de acción en tercera persona donde un Padawan abandonado pretende continuar su entrenamiento luego de la orden que aniquiló a todos los caballeros Jedi. Para esto, el joven Cal Kestis deberá superar una serie de pruebas en un universo donde aparentemente ya no hay espacio para él.

Star-Wars-Jedi-Fallen-Order

STAR WARS Battlefront II (75% descuento)

La secuela del lanzamiento de 2015, Battlefront II tuvo la misión de intentar mejorar los estragos de las impresiones de su antecesor. A pesar de la evidente optimización tecnológica a dos años de la primera iteración, las mecánicas de microtransacciones y los desajustes de progresión de personajes opacaron la idea de vivir en esta propuesta Star Wars que pretende situar a los jugadores en batallas masivas contra las fuerzas imperiales.

Captura del videojuego "Stars Wars: Battlefront II" (Cortesía: EA)

STAR WARS Squadrons (75% descuento)

La propuesta para PS4 y PS VR fascinó a los jugadores que tomaron el control de las famosas naves X-Wing y TIE Fighters para ser parte de escuadrones de ataque. Nominado como mejor juego de VR por The Game Awards, la experiencia logró satisfacer la melancolía de los jugadores a pesar de la crítica generalizada por su falta de contenido.

STAR WARS Jedi Knight: Jedi Academy (50% descuento)

El título de disparos en primera y tercera persona fue desarrollado por Raven Software (uno de los estudios responsables de Call of Duty dentro del conglomerado de Activision Blizzard) y fue lanzado por primera vez en el 2003. Este multijugador fue adaptado para la tecnología de PS4 en el 2020 y propuso seis modos donde cada usuario podía elegir su camino de desarrollo a través de los distintos lados de la Fuerza.

STAR WARS Republic Commando (50% descuento)

Este título es un juego de disparos en primera persona publicado originalmente en el 2005 y desarrollado con el motor Unreal Engine 2. Esta adaptación a la tecnología de PS4 cuenta la campaña del Escuadrón Delta en medio de la Guerra de los Clones, donde los jugadores deben infiltrarse y batallar en las bases de las fuerzas del Imperio.

STAR WARS Jedi Knight II - Jedi Outcast (50% descuento)

También de la mano del estudio Raven Software, el lanzamiento del 2002 fue una secuela de Jedi Knight: Dark Forces II y fue recibido gratamente, tanto por la crítica como por el público. Este juego de disparos de acción invita a los jugadores y jugadoras a vivir como Kyle Katarn, un Jedi que abandonó el camino de la Fuerza tras ser tentado por el Lado Oscuro. Luego de ser rescatado, el protagonista decide desempeñarse como agente de la Nueva República en misiones de alto riesgo.

Star Wars: Jedi Starfighter (50% descuento)

El juego de PlayStation 2 fue lo que allanó el camino para el lanzamiento de Squadrons, ya que enamoró a todos los jugadores con la posibilidad de jugar con naves icónicas del universo Star Wars en más de 20 misiones que incluyen modo cooperativo.

STAR WARS Episode I Racer (50% descuento)

El videojuego de carreras está basado en la presentación de podracing creada para Star Wars: Episodio I, y pone en las manos de los jugadores y jugadoras las distintas naves que correrán en circuitos ambientados en 8 mundos del universo de George Lucas. La experiencia acotada no dejó un gran sabor entre los fanáticos, aunque es un simpático apartado que se aleja de las típicas aventuras que presenta la franquicia.

Star Wars Bounty Hunter (50% descuento)

PlayStation habilitó este título de PS2 con reproducción en 1080p y modificaciones para compatibilizarlo con la generación de PS4, donde los jugadores deben encarnar al cazarrecompensas Jango Fett para capturar a un “Jedi Oscuro”. La experiencia fue publicado con una gran cantidad de problemas técnicos que dificultan su jugabilidad, aunque fue reivindicado por muchos jugadores gracias a su propuesta narrativa y construcción de ambientes.

Epic Games también se une a la celebración con Fortnite

Desde el 3 de mayo y hasta el 17 , el battle royale Fortnite habilitó un evento especial inspirado en las aventuras de Star Wars. Los jugadores tendrán disponible múltiples misiones temáticas y un entrenamiento de Stormtroopers donde se deberán completar cinco desafíos para obtener el Estandarte del Imperio.

También se podrán obtener los sables de luz de Kylo Ren, Obi-Wan, Mace Windu y Luke Skywalker, además de poder desbloquear los skins de personajes icónicos de la franquicia.

Para PC: Steam también habilitó un apartado May The Fourth

La tienda digital de Valve decidió también celebrar el Día de Star Wars con una rebaja masiva en más de los 46 títulos que presenta en su catálogo relacionados a la franquicia.

Entre ellos están: Star Wars Squadrons, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront II, Star Wars: Battle Front, Star Wars Pibball VR, Star Wars: The Clone Wars Republic Heroes, LEGO Star Wars- The Complete Saga, LEGO Star Wars III- The Clone Wars, Star Wars Episode I Raacer, Star Wars: Rebel Assault I+II, Star Wars- Knight of the Old republic, Star Wars- Jedi Knight- Jedi Academy, Star Wars: Republic Commando, Star Wars Knights of the Old Republic II- The Sith Lords, Star Wars Jedi Knight II- Jedi Outcast, Star Wars: Rebellion, Star Wars: Starfighter, Star Wars: Shadows of the Empire, Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces II y Star Wars Jedi Knight- Mysteries of the Sith , entre otros.

