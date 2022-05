LEGO festeja el Día de Star Wars con nuevos personajes para La Saga Skywalker

LEGO Star Wars La Saga Skywalker presentó nuevos DLC

Hace un mes se lanzaba LEGO Star Wars: La Saga Skywalker, el último título relacionado con la franquicia creada por George Lucas. Esta entrega le permite a los jugadores recorrer la narrativa de las nueves películas centrales de la saga cinematográfica, todo acompañado por el humor característico de LEGO. Además, dio un salto en la jugabilidad con respecto a las entregas anteriores, pero también mejoró su apartado visual.

Una de las características principales del juego es el enorme abanico de personajes jugables que ofrece. Los usuarios pueden desbloquear más de 300 personajes , que van desde algunos clásicos de la trilogía original, hasta protagonistas más recientes. Pero también cuentan con la posibilidad de acceder a héroes, como Luke Skywalker, Chewbacca o Poe Dameron; o a exponentes del lado oscuro, como Darth Vader o Kylo Ren.

Desde el inicio, además, se había anunciado que ese catálogo se iba a seguir ampliando a través de diferentes lanzamiento. Hasta ahora se lanzaron cinco DLC, que fueron más allá de las películas centrales de la saga. Así los jugadores pueden acceder a packs tematizados con la primera temporada de The Mandalorian, Solo o Rogue One, entre otros.

Hoy, en el marco de los festejos por el Día de Star Wars, se anunciaron dos nuevos DLC : uno sobre la segunda temporada de The Mandalorian y otro dedicado a The Bad Batch. Los dos packs van a incluir diferentes personajes. El pack de The Mandalorian incluye a Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze, Boba Fett, Fennec Shand y Moff Gideon. El paquete de personajes de The Bad Batch llega con Hunter, Eco, Wrecker, Tech y Crosshair.

De esta forma, el juego sigue expandiendo su rango de personajes disponibles. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

