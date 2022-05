Servicios de suscripción: estos son los 5 videojuegos gratuitos de mayo que no hay que dejar pasar

Con el comienzo de un nuevo mes se renovaron las opciones gratuitas de los numerosos servicios de suscripción del mundo gamer y mayo es un periodo muy interesante con opciones más que llamativas y para públicos muy diferentes. Desde PlayStation Plus a Prime Gaming, pasando también por Xbox Game Pass, estos son los cinco videojuegos gratuitos que no hay que dejar pasar en las próximas semanas .

Tribes of Midgard – PlayStation Plus

Tribes of Midgard | Crédito: contenido multimedia de tribesofmidgard.com

Disfrutable en solitario o de manera cooperativa con hasta otros nueve jugadores, este juego de rol y acción tiene como protagonista a un héroe vikingo encargado de proteger la semilla de Yggdrasil, el árbol de la vida y centro del universo para la mitología nórdica . Durante el día, los jugadores deberán recorrer el mundo generado proceduralmente para recolectar todo tipo de recursos que ayudará a fortificar sus defensas y armar a sus distintos personajes. Durante la noche, distintos tipos de criaturas intentarán hacerse con dicha semilla, redoblando sus esfuerzos cada día.

El título cuenta con diferentes clases de personajes, cada uno con habilidades particulares, y un más que interesante elenco de enemigos que incluye elfos oscuros, trolls y gigantes. Tribes of Midgard fue desarrollado por Norsfell Games y publicado por Gearbox Publishing en julio del año pasado y consiguió críticas muy positivas de usuarios de las diferentes plataformas, lo que sugiere que va a contar con muchos nuevos fans a partir de esta semana.

Loot River – Xbox Game Pass

(Foto: Xbox)

Esta particular experiencia en pixelart es otro exponente del género roguelike que llega con innovadoras mecánicas. En Loot River, los jugadores recorren diferentes escenarios generados aleatoriamente y deberán eliminar a todo tipo de criaturas en oscuros y tenebrosos espacios . El título cuenta con una enorme variedad de armas que cambian por completo la manera de encarar los distintos desafíos, pero su principal mecánica es la posibilidad de mover los distintos bloques que componen los escenarios para determinar la mejor manera de alcanzar los distintos tesoros y eliminar enemigos sin sufrir demasiado en el proceso.

Loot River está desarrollado por Straka Studio y es parte del colectivo SUPERHOT Presents, creado por los desarrolladores del genial SUPERHOT. El título va a desembarcar en Xbox y PC este 3 de mayo y los usuarios de Game Pass van a poder disfrutarlo desde el día uno en su versión completa.

FIFA 22 – PlayStation Plus

Aunque el futuro del nombre de la franquicia es incierto, usuarios de PlayStation Plus van a poder obtener sin cargo la más reciente entrega del simulador de fútbol por excelencia . FIFA 22 no solo actualiza las plantillas de los diferentes equipos profesionales del mundo, sino que también cuenta con varias novedades en la jugabilidad. El principal cambio respecto de las entregas anteriores es la tecnología HyperMotion, disponible únicamente en las consolas de la nueva generación.

Con dicha tecnología, FIFA 22 permite disfrutar de un movimiento más fluido, resultado de numerosas pruebas e intensos entrenamientos con captura de movimiento de la mano de algunos de los jugadores más destacados del mundo. Los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus de mayo van a estar disponibles a partir del martes 3 de mayo al mediodía.

Dead Space 2 – Prime Gaming

Mientras los fans de la franquicia esperan por la remake de la primera entrega, en Prime Gaming ya se puede disfrutar de Dead Space 2, lo que muchos consideran el punto más alto de la saga . Con una jugabilidad mucho más pulida, un ritmo más frenético y un terror más espeluznante, Dead Space 2 es todo lo que se podía desear de una gran secuela y expande aún más el universo de terror creado por Visceral Games y publicado por Electronic Arts.

Por su parte, la remake de Dead Space continúa su desarrollo para llegar en algún momento de 2023 y sus responsables anticiparon que va a contar con elementos de la jugabilidad de toda la franquicia, así como también elementos de la historia vistos en las diferentes entregas, con el objetivo de revitalizar la saga y comenzar una nueva etapa.

Trek to Yomi – Xbox Game Pass

Como sucede con los videojuegos publicados por Devolver Digital, Trek to Yomi también es uno de esos títulos que llegan a Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento . La nueva experiencia de Flying Wild Hog busca capturar la esencia del cine de samuráis, principalmente asociado a las películas del director Akira Kurosawa, con una estética muy particular y recursos narrativos más que interesantes.

En Trek to Yomi, los jugadores se ponen en la piel de un guerrero samurái encargado de proteger su pueblo de un feroz ataque que le hará cuestionar sus valores, su destino y la misma percepción de la realidad . El título va a desembarcar en consolas y PC el 5 de mayo y cuenta con optimizaciones en la versión de Xbox Series X y S.

Por supuesto, los servicios de suscripción cuentan con más opciones durante mayo, como es el caso de Curse of the Dead Gods en PlayStation Plus, Yoku’s Island Express en Xbox Games with Gold o The Curse of Monkey Island en Prime Gaming, éste último siendo ideal para anticipar la nueva entrega de la popular franquicia de aventuras gráficas.

