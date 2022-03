¿Resident Evil 4 con un enfoque nostálgico? Unos fans brasileños lo hicieron posible

Mientras Capcom trabaja en las remakes de Resident Evil 2, 3 y 7, los fanáticos se encargan de responder a las fantasías de los jugadores y jugadoras que les apasiona el imaginario de su universo zombie. Entre estos está la recuperación del Resident Evil 4, algo que el equipo de fans Rustic Games BR está trabajando pero con un toque nostálgico especial.

La franquicia de survival horror de Shinji Mikami se hizo conocida no solo por su perspectiva del imaginario no-muerto, sino por elementos del metalenguaje gamer que construían sus primeros títulos. Las cámaras fijas en espacios incómodos, los controles poco intuitivos y un curioso diseño de audio son algunos de los detalles que los usuarios recuerdan de los primeros lanzamientos de Resident Evil.

Es por ello que muchos creen que una remake con elementos modernos y estilo Third Person Shooter es remover características que construían el ambiente claustrofóbico de quienes intentaban sobrevivir a la catástrofe de Racoon City. Rustic Games BR, responsable también de la demake de The Last of Us, a provechó esa idea para rediseñar para PSX estas aventuras que pueden aprovechar los gráficos poligonales para inspirar terror.

Su propuesta volvió a mostrar dos nuevos tipos de gameplays con distintos escenarios y enemigos del clásico de Capcom. Aunque aún no tienen una demo jugable, por ahora el equipo de desarrolladores brasileño puede proporcionar videos de cómo están construyendo esta aventura con estilo retro.

El primer gameplay publicado muestra a través de las cámaras fijas una pelea con The Giant, un zombie de proporciones colosales que utiliza golpes localizados para acabar con los jugadores. Esta muestra lanzada por la desarrolladora es un ejemplo estremecedor de los límites a los que se encerraría a los jugadores con la modalidad de los Resident Evil versión PS One e inclusive hacen acopio de la dificultad utilizando la famosa placa de “You Died” de la saga de Dark Souls.

Primer gameplay de la versión demake de los fans de Rustic Games BR

Claro que esta pelea no parece tan estresante como el enfrentamiento a The Regenerator, uno de los monstruos que se pueden ver luego de un intercambio entre Leon S. Kennedy y Ada Wong, donde se explica que el primero tiene un “parásito” dentro de su cuerpo que debe exorcizar de alguna manera.

Los gemidos y aullidos fuera de la vista de las cámaras de perspectiva fija alteran el ambiente en cuanto comienza la misión, sin duda uno de los efectos clave para lograr consolidar el terror poligonal de Mikami. El protagonista puede chequear varias aristas del escenario y encontrar pistas que solo con atención minuciosa pueden desentrañarse.

Muy pronto, The Regenerator se pone de pie y se acerca con paso sepulcral a Leon S. Kennedy, el cual únicamente puede desarmarlo luego de una lucha que parece tener más que ver con la constancia que con la estrategia.

Segundo gameplay versión PSX de Resident Evil 4 "demake"

No es la primera vez que Rustic Games BR se inspira para construir una demake de Resident Evil, ya que también fueron responsables de la demake del Resident Evil 7 y Resident Evil: Code Veronica. En sus videos de muestra, se puede ver una guiño de humor a las típicas trabas que los jugadores se enfrentaban en los títulos de PS One y aunque el terror sea el género reivindicado, los desarrolladores no temen señalar lo poco que a veces se traslada a la década actual.

Mientras tanto, otro equipo de desarrolladores proponen otra perspectiva de demakes del Resident Evil. Mientras utilizan el motor gráfico Unreal 5 (la última versión del engine de Tim Sweeney), aprovechan su capacidad para utilizar modelos fotorrealistas pero con el mismo estilo de gameplay incómodo y claustrofóbico.

El primer remake de Resident Evil con Unreal 5

SEGUIR LEYENDO: